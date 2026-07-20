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 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Mbappé prepísal históriu a opäť získal Zlatú kopačku na MS. Kto ďalší získal ocenenia za pamätné výkony na šampionáte?


Tagy: MS vo futbale 2026 najlepší strelec Ocenenie

Francúz je aktuálne najlepším strelcom histórie MS s 22 gólmi na len troch účastiach a o jeden pred Messim, ktorý nezažiaril pri prehre 0:1 so Španielskom. Francúzsky futbalista



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morocco_france_wcup_soccer_73219 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Francúz je aktuálne najlepším strelcom histórie MS s 22 gólmi na len troch účastiach a o jeden pred Messim, ktorý nezažiaril pri prehre 0:1 so Španielskom.


Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa stal prvým hráčom, ktorý dvakrát získal Zlatú kopačku na majstrovstvách sveta, po tom, čo Lionel Messi nepridal žiaden gól vo finále proti Španielsku.

Kapitán Francúzska strelil 10 gólov a obsadil prvé miesto pred argentínskym velikánom, ktorý skončil s ôsmimi gólmi. Anglický stredopoliar Jude Bellingham a nórsky útočník Erling Haaland skórovali sedemkrát.

Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid tiež získal cenu za osem gólov na MS 2022 v Katare, kde Francúzsko prehralo s Argentínou, ktorá teraz neobhájila titul.

Mbappé, ktorý debutoval na svetovom šampionáte v roku 2018, sa presadil dvakrát v zápase o tretie miesto, ktorý Anglicko vyhralo divokým výsledkom 6:4.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/futbal-zapas-spanielsko-argentina-vo-finale-ms-vo-futbale-2026-fotografie/">Futbal: Zápas Španielsko – Argentína vo finále MS vo futbale 2026 (fotografie)



Radšej by hral vo finále


Francúz je aktuálne najlepším strelcom histórie MS s 22 gólmi na len troch účastiach a o jeden pred Messim, ktorý nezažiaril pri prehre 0:1 so Španielskom.

Argentínčan už s najväčšou pravdepodobnosť žiaden štart na "mundiale" nepridá a špekuluje sa o ukončení jeho reprezentačnej kariéry.

"Keď strelíte toľko gólov na MS, určite vás to posunie na úplne novú úroveň. Ale radšej by som nebol najlepším strelcom a hral by som vo finále. Je to dobré pre môj odkaz po skončení kariéry, ale teraz na to nemyslím," povedal Mbappé po neúspešnom dueli o bronz.

Zaslúžené ceny


Odchádzajúci tréner Francúzska Didier Deschamps, ktorý sprevádzal útočníka Realu Madrid počas všetkých troch svetových šampionátoch, povedal: "Je to mimoriadny hráč a skvelý kapitán."

Španielsky stredopoliar Rodri získal cenu pre najlepšieho hráča turnaja, zatiaľ čo jeho spoluhráč Unai Simón získal Zlatú rukavicu pre najlepšieho brankára MS po tom, čo inkasoval iba jediný gól v ôsmich zápasoch.

Španielsky obranca Pau Cubarsí, ktorý má len 19 rokov a hráva za FC Barcelona, získal cenu FIFA pre najlepšieho mladého hráča a nedostal ju tak Lamine Yamal.


Zdroj: SITA.sk - Mbappé prepísal históriu a opäť získal Zlatú kopačku na MS. Kto ďalší získal ocenenia za pamätné výkony na šampionáte? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 najlepší strelec Ocenenie
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