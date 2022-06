Agresívny syn zbil matku, odmietla mu dať peniaze

Vyhrážal sa že ju zabije

Hrozí mu trest odňatia slobody

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania 31-ročného muža, ktorý zbil vlastnú matku za to, že mu odmietla dať peniaze. Tie si podľa polície pýtal na liek, ktorý je rozšírený medzi drogovo závislou komunitou.Agresívny syn podľa polície ťahal svoju matku za vlasy, následkom čoho spadla na váľandu, kopal ju do nôh a opľul jej tvár. Matke sa následne vyhrážal, že ju zabije a pôjde si to odsedieť do Leopoldova.„Vystrašená žena v obave o svoj život a zdravie oznámila jeho správanie na polícii, ktorá agresívneho syna zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia," uviedla k prípadu polícia.Obvinený muž bol v minulosti súdne trestaný.„Poverený policajt spracoval podnet na jeho väzobné trestné stíhanie. V prípade dokázania viny mu tentoraz hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," dodala polícia.