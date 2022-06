Na púť do Levoče vlakmi národného dopravcu

Levočská púť sa uskutoční 2. – 3. júla 2022



ZSSK celkovo vypraví 28 mimoriadnych vlakov na trati Spišská Nová Ves – Levoča



sobota 2. júl 2022







vlak

Spišská Nová Ves (odchod)

Levoča (príchod)



vlak

Levoča (odchod)

Spišská Nová Ves (príchod)





Os 8707

7:17

7:34



Os 8708

8:26

8:42





Os 8711

9:27

9:44



Os 8712

10:14

10:30





Os 8715

11:27

11:44



Os 8716

12:14

12:30





Os 8719

13:27

13:44



Os 8720

14:32

14:48





Os 8723

15:27

15:44



Os 8724

16:04

16:20





Os 8727

17:27

17:44



Os 8728

18:14

18:30





Os 8731

19:27

19:44



Os 8732

20:14

20:30







nedeľa 3. júl 2022







vlak

Spišská Nová Ves (odchod)

Levoča (príchod)



vlak

Levoča (odchod)

Spišská Nová Ves (príchod)





Os 8703

5:27

5:44



Os 8704

6:24

6:40





Os 8707

7:17

7:34



Os 8706

7:40

7:56





Os 8709

8:03

8:20



Os 8708

8:26

8:42





Os 8711

9:27

9:44



Os 8716

12:14

12:30





Os 8719

13:27

13:44



Os 8718

13:50

14:06





Os 8721

14:11

14:28



Os 8720

14:32

14:48





Os 8723

15:27

15:44



Os 8724

16:04

16:20







29.6.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví počas Levočskej púte na trati Spišská Nová Ves – Levoča v sobotu 2. júla a v nedeľu 3. júla 2022 celkovo 28 vlakov, ktoré sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku.Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia, kedy bola v Levoči postavená kaplnka, pravdepodobne ako prejav vďaky obyvateľov Spiša za záchranu pred tatárskymi vojskami (1241 – 1242). Na pamiatku tejto udalosti sa tu každoročne konali ďakovné procesie. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku, ktorá nesie názov Bazilika Navštívenia Panny Márie. Tento rok na mieste oslávia 100 rokov od konsekrácie Baziliky na Mariánskej hore. V roku 1995 na Mariánsku horu zavítal aj sv. Ján Pavol II.Vlaky budú zastavovať iba vo východovej a cieľovej stanici, nebudú stáť v Harichovciach ani v Levočských Lúkach, a zároveň budú vlaky do/z Levoče vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi od/na vlaky hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava.Pozrite si cestovné poriadky "pútnických" vlakov:Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky. Cestujúci na Levočskú púť si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach, prípadne u sprevádzajúceho personálu v zmysle Prepravného poriadku ZSSK. V ŽST Levoča bude pokladnica otvorená v sobotu 2. 7. v čase od 12:00 do 20:15 a v nedeľu 3. 7. 2022 v čase od 6:00 do 16:10. Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať v Spišskej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do vlaku, resp. vo vlaku.Podrobnejšie informácie získate v ktorejkoľvek osobnej pokladnici, nonstop na linke Kontaktného centra 18 188, na našom webe www.zssk.sk , ale aj na e-mailovej adrese info@slovakrail.sk Informačný servis