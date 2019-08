P. Pellegrini: Budeme rokovať o opatreniach pre hospodársky rast SR

Na snímke zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Bratislava 21. augusta (TASR) – Pod vedením premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) sa v septembri uskutoční stretnutie s predstaviteľmi priemyslu a so sociálnymi partnermi. Hovoriť by sa malo o možných opatreniach na udržanie hospodárskeho rastu, respektíve spomalenie poklesu rastu slovenskej ekonomiky. Premiér to oznámil v stredu po rokovaní vlády.priblížil Pellegrini s tým, že minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) zároveň intenzívne rokuje so všetkými hlavnými hráčmi z rôznych oblastí slovenského hospodárstva.Zdôraznil, že je pred nami diskusia o tom, či sa bude dať dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.podotkol s tým, že práve tá dá zrejme najjasnejšiu odpoveď, ako to bude vyzerať s príjmami na koniec tohto roka a ako bude vyzerať rozpočet na nasledujúce roky.Ako dodal, minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v súčasnosti robí revíziu jednotlivých kapitol.vyhlásil Pellegrini.Súčasne poznamenal, že aj keď SR zaznamená pokles, stále je ešte nad priemerom ostatných európskych krajín. Pre Slovensko by podľa neho malo byť cieľom, aby na tom vždy bolo lepšie ako priemer Európskej únie. Práve na to treba podľa jeho slov predstaviť sumár opatrení, ktoré budú stimulovať hospodársky rast, respektíve brzdiť jeho spomalenie.Pellegrini ubezpečil, že pozorne sleduje vývoj nielen slovenskej ekonomiky. Z analýz totiž podľa neho vyplýva, že ide o globálne trendy.dodal.Slovenská ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka spomalenie, keď rástla 1,9-percentným tempom, zatiaľ čo začiatkom roka bolo tempo na úrovni 3,7 %. Čísla prekvapili aj rezort financií, minister Kamenický nevylúčil ohrozenie cieľa vyrovnaného hospodárenia v tomto roku, ak bude ekonomika naďalej spomaľovať. Preto vyzval koaličných ministrov k šetreniu.