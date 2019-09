Agrokomplex pripravuje veľtrh venovaný verejnej a ekologickej doprave

ilustračná snímka. Foto: Agrokomplex Foto: Agrokomplex

Nitra 10. septembra (TASR) – Predstavenie ekologických dopravných prostriedkov, smart technológií i výhod verejnej hromadnej dopravy je cieľom veľtrhu Bus Show, ktorý pripravuje v Nitre Agrokomplex Národné výstavisko š. p. spolu so spoločnosťou Green Pear Tip. Veľtrh ponúkne od 11. do 13. februára 2020 okrem najnovších trendov vo verejnej doprave aj viaceré odborné konferencie.Ambíciou veľtrhu je podľa organizátorov ukázať v praxi možnosti čistej ekologickej a komfortnej verejnej dopravy.uviedol jeden zo spoluorganizátorov Zdeněk Nesveda.Veľtrh sa bude venovať viacerým témam. Okrem vyspelých a ekologických dopravných prostriedkov, to budú aj rôzne inteligentné informačné a riadiace systémy v doprave, znižovanie emisií CO2, znižovanie dopravnej záťaže v mestách, digitalizácia verejnej dopravy, či začleňovanie Slovenska do európskej dopravnej siete.Dôležitou úlohou veľtrhu bude podľa Nesvedu aj hľadanie spôsobov, ako presvedčiť verejnosť, aby pri cestovaní vymenila svoje autá za hromadnú dopravu.skonštatoval Nesveda.Podľa slov Petra Sádovského zo Zväzu autobusovej dopravy je veľtrh Bus Show unikátnym slovenským príspevkom k osvete vo verejnej doprave.povedal.Podľa Sádovského počet osobných automobilov na Slovensku i v ďalších európskych krajinách stále stúpa.dodal Sádovský.