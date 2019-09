Hongkonský aktivista Wong sa stretol s Maasom, Čína to kritizovala

Chuang Č'-feng, známy aj pod poeurópšteným menom Joshua Wong. Foto: Twitter Foto: Twitter

Berlín 10. septembra (TASR) - Známy hongkonský aktivista Chuang Č'-feng (Joshua Wong) sa počas svojej návštevy Berlína stretol s nemeckým ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom. Ako informovala v utorok agentúra AFP, Wong do Nemecka pricestoval v rámci snahy získať v zahraničí podporu pre rastúce prodemokratické hnutie v Hongkongu.Dvadsaťdvaročný aktivista zverejnil na sociálnej sieti Twitter fotografiu zo stretnutia s Maasom s tým, že s nemeckým ministrom zahraničných vecí v Berlíne hovoril o "protestoch a dôvodoch (aktivistov) pre konanie slobodných volieb a nastolenie demokracie v Hongkongu".Dvojica sa stretla v pondelok na podujatí organizovanom nemeckým denníkom Bild. Počas krátkeho prejavu mladý aktivista prisľúbil, že bude "protestovať dovtedy, kým nebudú v krajine slobodné voľby".povedal Wong s odkazom na povojnové rozdelenie na komunistický východný a demokratický západný Berlín.Peking stretnutie hongkonského aktivistu s Maasom kritizoval a vyhlásil, že išlo o prejav "neúcty" voči suverenite Číny a zasahovanie do jej vnútorných záležitostí.Wong chce počas svojej návštevy diskutovať aj s ďalšími nemeckými politikmi. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa však podľa pondelkového vyjadrenia jej hovoru Steffena Seiberta s týmto aktivistom stretnúť neplánuje.Wong do Nemecka pricestoval v pondelok večer po tom, ako ho pred odletom nakrátko zadržali hongkonské úrady pre údajné porušenie podmienok prepustenia na kauciu.V uplynulom mesiaci bolo v Hongkongu, kde prodemokratické protesty trvajú už vyše tri mesiace, zadržaných viacero aktivistov a demonštrantov.Wong sa má v stredu večer zúčastniť na verejnej diskusii na berlínskej Humboldtovej univerzite a neskôr odcestovať do Spojených štátov.