AHL: Nemec skóroval v treťom zápase za sebou, vytvoril rekord

V noci na pondelok zasiahli v nižšej zámorskej súťaži AHL do hry traja slovenskí hokejisti a všetci bodovali. V treťom zápase za sebou skóroval obranca Šimon Nemec, ktorého Utica prehrala s Lehigh Valley 2:5. Bol to jeho deviaty gól v sezóne, v nej odohral 51 duelov so ziskom 22 bodov. Prekonal tak historický ligový rekord v počte gólov obrancu do 19 rokov, doteraz sa oň delil s Rusom Vjačeslavom Vojnovom, ktorý v ročníku 2008/2009 strelil osem gólov.



Šesťzápasové gólové suchoty ukončil útočník Martin Chromiak, ktorý pri prehre jeho Ontaria s Calgary (3:4) strelil svoj 14. presný zásah v sezóne. Na konte má 27 bodov v 41 stretnutiach. Bodoval aj Marián Studenič, ktorý zaznamenal 20. asistenciu v tomto ročníku. Jeho Texas však prehral s Coachella Valley 3:6. Studenič si v 52 zápasoch sezóny pripísal 36 bodov.