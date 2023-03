Xavi po triumfe v Bilbau: Zlaté tri body, Valverdeho sklamal VAR

Futbalisti FC Barcelona si už po devätnásty raz v tejto sezóne La Ligy udržali čisté konto. V šlágri 25. kola najvyššej španielskej súťaže zvíťazili na pôde Athletica Bilbao 1:0 a na čele tabuľky si udržali deväťbodový náskok pred Realom Madrid. O ich triumfe rozhodol v závere prvého polčasu Brazílčan Raphinha.





V druhom dejstve bolo Bilbao blízko k vyrovnaniu, Barcelonu však viacerými skvelými zákrokmi podržal brankár Marc-Andre ter Stegen a pri strele Alexa Berenguera mu pomohla žrď. V 87. minúte síce útočník Atletica Inaki Williams dopravil loptu do siete, no gól neplatil. VAR totiž odhalil, že na začiatku celej akcie zahral Iker Muniain rukou."V závere sme pri tlaku Bilbaa poriadne tŕpli, no dôležité je, že sme získali tri body. Základom úspechu bola kvalitná defenzíva. Bránili sme sa aj na bránkovej čiare. Nedokážem posúdiť situáciu pri neuznanom góle domácich, no na riešenie takýchto prípadov máme predsa VAR. Je skvelé, že sme opäť neinkasovali," uviedol ter Stegen pre portál DAZN.Podľa trénera Barcelony Xaviho Hernandeza môžu tri body zo štadióna San Mames zohrať kľúčovú úlohu v boji o titul. "Na baskickej pôde sa hrá veľmi ťažko. Počas úvodných 75 minút sme ukázali vysokú úroveň hry, no v závere sme sa trápili. Tri body z Bilbaa majú pre nás cenu zlata a dodajú nám veľa sebavedomia pred víkendovým domácim El Clasicom proti Realu Madrid," zdôraznil Xavi.Špecifickú príchuť mal nedeľňajší duel pre kouča Athletica Ernesta Valverdeho, ktorý s Barcelonou v minulosti získal dva ligové tituly. "Myslím si, že za predvedený výkon sme si zaslúžili remízu. VAR je na to, aby napravil obrovské, flagrantné chyby. Má posúdiť, či bola lopta za bránkovou čiarou alebo nie, či pri založení akcie niekto zahral rukou. Niekedy mám však skôr pocit, že VAR do futbalového sveta nepatrí," tvrdí Valverde.