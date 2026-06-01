Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
AI vraj už čoskoro nahradí programátorov: V špičkovej slovenskej IT firme je to inak, vysokoškoláci sa však musia mať na pozore
Tagy: AI PR Umelá inteligencia
Medzi programátormi sa čoraz častejšie objavuje názor, podľa ktorého umelá inteligencia už onedlho plne nahradí niektoré pozície. Netýka sa to len IT, ale aj pracovníkov administratíve, call ...
Netýka sa to len IT, ale aj pracovníkov administratíve, call centrách, copywriterov či marketérov a grafikov.
Slovenský CloudTalk s tým však nesúhlasí a hlási množstvo otvorených pozícií v Bratislave, Prahe a Barcelone aj pre IT-čkárov pracujúcich plne remote.
Absolventov IT odborov je vraj u nás dosť, problémom je, že často nemajú schopnosti, ktoré firmy skutočne hľadajú.
AI pri programovaní pomáha, programátora ale (nikdy) nenahradí
"Práca programátorov sa vďaka príchodu AI skutočne zmenila. Vývojár dnes otvorí editor, popíše, čo má systém robiť a AI mu za pár minút vygeneruje výsledok. Stále však musí ručne skontrolovať, či výsledok dáva zmysel, vyladiť detaily a hotový kód reálne nasadiť,” vysvetľuje Jaroslav Tomeček zodpovedný za vývoj softvéru v slovenskom startupe CloudTalk.
Podľa neho už programátori netrávia hodiny písaním každého riadku kódu, práca im však stále zostáva – len niekedy naozaj začína až po stlačení tlačidla a vypití kávy, kým AI nástroje ako Claude Code alebo Cursor vygenerujú prvotný kód.
"U nás musí programátor nechať AI nahliadnuť do externých systémov používaných CloudTalkom ako je Notion, Jira alebo Figma, aby umelá inteligencia získala kontext. Nepozná totiž koncového používateľa ani systém, kde bude kód nasadený. Kvalita vygenerovaného kódu teda úzko závisí na tom, ako vývojár, dizajnér a testeri podklady pre umelú inteligenciu pripravili. Navyše, zmena na jednom mieste môže znefunkčniť kód niekde inde. Skúsený IT senior dnes viac času premýšľa, než naozaj kóduje, stále však veľa testuje a kontroluje, takže zostáva absolútne nenahraditeľný,” dodáva.
CloudTalk práve vďaka AI nástrojom až štvornásobne zvýšiť objem nového kódu, firma teda môže rásť a produkovať nové služby oveľa rýchlejšie.
Naozaj využívať AI dokáže len málo vysokoškolákov. Tí dobrí si zarobia oveľa viac
"Vďaka AI dnes juniori dokážu dodávať výsledky, ktoré pred pár rokmi produkovali až skúsenejší programátori. Junior preto logicky musí zvládnuť ešte o niečo viac. Je kľúčové, aby vedel nástroje AI efektívne využívať, ale najmä dokázať overiť výstupy, ktoré AI generuje,” vysvetľuje Klaudia Nemčická, VP of People v spoločnosti CloudTalk.
"Problémom je, že väčšina škôl dnes berie AI len ako hračku na úpravu mailov alebo návrh textov, pričom študentov netlačia do toho, aby ich využívali skutočne naplno. Firmy potrebujú, aby ľudia dokázali AI do svojej práce zaradiť naozaj zmysluplne, Potom rozhodne nehrozí, že budú nahradení. Ich práca sa len zmení. Kým v bežnej populácii sú najrozšírenejšie a najznámejšie jazykové modely ako ChatGPT, Gemini či Grok, firmy v skutočnosti experimentujú aj s nástrojmi, o ktorých sa verejne príliš nehovorí, prípadne si vyvíjajú vlastné. Rozhodne si nestačí len stiahnuť bezplatné verzie a hľadať v nich odpovede namiesto Google,” vysvetľuje.
Absolventi preto musia hlavne ukázať ochotu učiť sa nové veci. Problémom je, že klasický životopis takúto schopnosť neukáže. Firmy preto čoraz viac spoliehajú na priame odporúčanie konkrétnych ľudí. "Vidíme, že najlepší ľudia na trhu majú tendenciu odporúčať ďalších kvalitných ľudí zo svojho okolia. V praxi sa tak nábor k nám zrýchľuje, často až o tretinu.”
Slovenský startup Cloudtalk však vidí, že takíto kvalitní absolventi nemajú o pracovné ponuky núdzu. Do boja o tých najlepších tak vyráža so sadou firemných benefitov ako je pracovný MacBook pre každého, príspevok na zriadenie poriadneho home office, keďže tímy pracujú flexibilne alebo plne remote, či dokonca neobmedzenú platenú dovolenku. Tá je aj na pomery IT firiem veľkým unikátom a umožňuje udržať si ideálny work-life balance a nevyhorieť.
"Ďakujeme za váš záujem” nepripadá do uváhy. Uchádzači dnes majú na výber
Dnes to však nie je firma, ale samotný kvalitný kandidát, ktorý má v náborovom procese navrch. Ak trvá príliš dlho, podľa CloudTalku medzitým často uchádzač dá prednosť inej firme, ktorá reaguje rýchlejšie.
"Velkou brzdou bývajú interné procesy. Typický problém je pomalé rozhodovanie a zdĺhavá spätná väzba. Preto sme zaviedli jasné hodnotiace kritériá a pevné termíny pre spätnú väzbu. Podarilo sa nám obsadzovanie pozícií zrýchliť a zároveň zvýšiť počet prijatých kvalitných kandidátov.”
Zvyšuje sa tiež tlak na to, čo firmy ponúkajú: "Aby dnes firma dokázala zaujať kvalitného IT kandidáta, nestačí už len ponúknuť dobrý plat. Rozhodujúci je celkový balík benefitov, napríklad neobmedzené voľno. V IT je samozrejmosťou hybridný model práce kombinujúci office a home office, pričom časť zamestnancov môže pracovať aj plne remote. IT startupy zas lákajú na možnosti podieľať sa na úspechu firmy prostredníctvom tzv. ESOP zamestnaneckých akcií.” vysvetluje Nemčická.
Prežijú aj ľudia na call centrách a ďalších pozíciách
Ak umelá inteligencia nevytlačí ľudí z IT, majú sa obávať tí na iných pozíciách? Ako sa ukazuje, v prípade copywriterov či call centier môže platiť rovnaké pravidlo – práca sa zmení, ľudský faktor však nezmizne.
Slovenský startup priamo vyvíja AI hlasových agentov nasadzovaných v call centrách a na infolinkách, jednou vetou však dodáva, že ich nástroj klasický kontakt nenahradí.
"AI modely dokážu odpovedať hneď a infolinka s nimi nemá limitované pracovné hodiny. Zároveň vedia prijať aj stovky volaní naraz, takže klient nečaká na spojenie s operátorom pri počúvaní otravnej hudby a automaticky analyzujú výslednú spokojnosť zákazníka, ktorý na infolinku zavolá. To však neznamená, že ľudia sú nepotrební. Empatia, komplexné rozhodovanie, zvládanie emocionálne náročných situácií a budovanie dôvery zostávajú doménou ľudských expertov. AI by malo byť vnímané ako nástroj, ktorý odstraňuje rutinu a zároveň umožňuje ľuďom sústrediť sa tam, kde ich schopnosti vytvárajú skutočnú hodnotu,” vysvetľuje Martin Malych, CEO CloudTalku.
