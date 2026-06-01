Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Rana kladivom veľkým ako nákladiak, opísal obrovský výbuch továrne na pyrotechniku na Malte očitý svedok
Na záberoch miestnych médií bolo vidieť mohutný stĺp dymu a trosky lietajúce vzduchom. Mohutná explózia v továrni na výrobu zábavnej ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Na záberoch miestnych médií bolo vidieť mohutný stĺp dymu a trosky lietajúce vzduchom.
Mohutná explózia v továrni na výrobu zábavnej pyrotechniky na severe Malty zranila v pondelok dvoch ľudí, roztriasla okolité budovy a povybíjala okná, informovala polícia. Na záberoch miestnych denníkov Times of Malta a Malta Today bolo vidieť obrovský stĺp dymu a trosky lietajúce vzduchom.
Prvý výbuch nastal okolo 6.35 h miestneho času a po ňom podľa svedkov nasledoval druhý, ešte silnejší. Menšie explózie sa podľa miestnych médií ozývali ešte niekoľko hodín po prvých výbuchoch.
„Mal som pocit, akoby niekto zobral kladivo veľké ako nákladiak a tresol ním do môjho domu,“ opísal incident pre denník Times of Malta jeden zo svedkov, ktorého zobudila prvá explózia. „Stĺp dymu musel byt vysoký najmenej tristo metrov,“ dodal.
Pri incidente utrpeli ľahké zranenia dvaja muži, ktorí pracovali na poli v blízkosti továrne, uviedla polícia na sociálnych sieťach. V objekte sa v čase výbuchu našťastie nenachádzali žiadni zamestnanci.
Zdroj: SITA.sk - Rana kladivom veľkým ako nákladiak, opísal obrovský výbuch továrne na pyrotechniku na Malte očitý svedok © SITA Všetky práva vyhradené.
