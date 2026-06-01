|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Grilovacia sezóna sa začína. Recepty, ktoré posunú letné večery o level vyššie
Tagy: Grilovačka Grilovanie PR Recepty
Vôňa dymu, rozpálený gril, studené drinky a jedlo, ktoré spája ľudí pri jednom stole. Leto je tu a s ním aj čas posunúť domáce grilovanie o úroveň vyššie. Kuchár Patrik Kolár pripravil ...
Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Vôňa dymu, rozpálený gril, studené drinky a jedlo, ktoré spája ľudí pri jednom stole.
Leto je tu a s ním aj čas posunúť domáce grilovanie o úroveň vyššie. Kuchár Patrik Kolár pripravil pre Tullamore D.E.W. recepty, ktoré kombinujú jednoduchú prípravu, výrazné chute a letnú atmosféru, kvôli ktorej budete chcieť zapáliť gril ešte dnes.
Vôňa dymu, rozpálený gril, pohár v ruke a stôl plný ľudí. Grilovanie dnes nie je len o jedle — je to atmosféra, spoločný čas a malé momenty, ktoré si človek chce zapamätať. A práve táto jednoduchosť je podľa Patrika Kolára tým, čo ľudia na grilovaní milujú najviac.
"Na grilovaní ma strašne baví tá vôňa, že to má v sebe ten dym. Proste hodíš niečo na gril, pripravíš k tomu niečo svieže a si vonku na vzduchu. To je na tom to najlepšie," hovorí Patrik Kolár.
Kuchár, tvorca profilu Paťo v kuchyni a účastník Hell’s Kitchen Česko 2025 pripravil pre Tullamore D.E.W. špeciálne grilovacie menu, ktoré ukazuje, že letné varenie môže byť zároveň jednoduché, výrazné, ale aj jemne prémiové.
"Už dávno nie sme len pri klobásach a pive," smeje sa Patrik. "Ľudia chcú skúšať nové chute, kvalitné mäso, zaujímavé kombinácie a užiť si celý ten zážitok okolo."
Vo svojom menu preto pracuje s rôznymi variantmi whiskey Tullamore D.E.W. — od medových tónov v glazúre cez jemne pikantný dip až po výraznú omáčku k steaku. Každý recept je však postavený tak, aby ho doma zvládol pripraviť naozaj každý.
Výsledok? Recepty, kvôli ktorým budete chcieť zapáliť gril ešte dnes.
Sladké broskyne, medová glazúra, citrusová sviežosť a jemne slané prosciutto. Recept, ktorý dokazuje, že gril nie je len o mäse. Ideálny štart letného večera.
2 broskyne
4 plátky prosciutta
4 krajce bagetky
2 lyžice medu
4 lyžice Tullamore D.E.W. Honey
limetka
čerstvé bylinky /bazalka, petržlen/
V miske zmiešajte med, whiskey, limetkovú šťavu, soľ a čierne korenie. Broskyne rozpoľte, potrite glazúrou a položte reznou stranou na gril. Opekajte približne 3 minúty a počas grilovania ich ešte potrite zvyšnou glazúrou, aby získali krásne lesklý povrch a jemne karamelovú chuť.
Na grile medzitým opečte bagetku. Hotové broskyne zabaľte do prosciutta, posypte čerstvými bylinkami, pokvapkajte limetkou a navrch pridajte trochu limetkovej kôry.
A teraz už len servírovať, naliať si pohárik a užiť si prvé sústo leta.
Krevety na grile sú stávka na istotu. Keď sa však spoja s jemne pikantným dipom z whiskey, limetky a srirachy, vznikne niečo, čo zmizne zo stola počas pár minút.
6 kreviet
Soľ, čierne korenie, olej
Limetka
Koriander alebo petržlen
3 lyžice Tullamore D.E.W. 12 YO
3–4 lyžice majonézy
1 lyžica sriracha omáčky
Limetková kôra
Bagetka
Whiskey krátko zredukujte v rendlíku a nechajte vychladnúť. Potom ju zmiešajte s majonézou, srirachou a limetkovou kôrou — vznikne dip, ktorý budete chcieť natierať úplne na všetko.
Krevety očistite, napichnite na špajle, potrite olejom, osoľte a okoreňte. Na rozpálenom grile im stačia približne 2 minúty z každej strany.
Po ugrilovaní ich pokvapkajte limetkou, obaľte v nasekaných bylinkách a podávajte s dipom a opečenou bagetkou.
Ideálne ešte vo chvíli, keď všetci okolo grilu začnú hovoriť: "Tak na toto potrebujem recept."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Grilovacia sezóna sa začína. Recepty, ktoré posunú letné večery o level vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.
Leto je tu a s ním aj čas posunúť domáce grilovanie o úroveň vyššie. Kuchár Patrik Kolár pripravil pre Tullamore D.E.W. recepty, ktoré kombinujú jednoduchú prípravu, výrazné chute a letnú atmosféru, kvôli ktorej budete chcieť zapáliť gril ešte dnes.
Vôňa dymu, rozpálený gril, pohár v ruke a stôl plný ľudí. Grilovanie dnes nie je len o jedle — je to atmosféra, spoločný čas a malé momenty, ktoré si človek chce zapamätať. A práve táto jednoduchosť je podľa Patrika Kolára tým, čo ľudia na grilovaní milujú najviac.
"Na grilovaní ma strašne baví tá vôňa, že to má v sebe ten dym. Proste hodíš niečo na gril, pripravíš k tomu niečo svieže a si vonku na vzduchu. To je na tom to najlepšie," hovorí Patrik Kolár.
Kuchár, tvorca profilu Paťo v kuchyni a účastník Hell’s Kitchen Česko 2025 pripravil pre Tullamore D.E.W. špeciálne grilovacie menu, ktoré ukazuje, že letné varenie môže byť zároveň jednoduché, výrazné, ale aj jemne prémiové.
"Už dávno nie sme len pri klobásach a pive," smeje sa Patrik. "Ľudia chcú skúšať nové chute, kvalitné mäso, zaujímavé kombinácie a užiť si celý ten zážitok okolo."
Vo svojom menu preto pracuje s rôznymi variantmi whiskey Tullamore D.E.W. — od medových tónov v glazúre cez jemne pikantný dip až po výraznú omáčku k steaku. Každý recept je však postavený tak, aby ho doma zvládol pripraviť naozaj každý.
Výsledok? Recepty, kvôli ktorým budete chcieť zapáliť gril ešte dnes.
Grilované broskyne s prosciuttom a whiskey glazúrou
Sladké broskyne, medová glazúra, citrusová sviežosť a jemne slané prosciutto. Recept, ktorý dokazuje, že gril nie je len o mäse. Ideálny štart letného večera.
Čo budete potrebovať:
2 broskyne
4 plátky prosciutta
4 krajce bagetky
2 lyžice medu
4 lyžice Tullamore D.E.W. Honey
limetka
čerstvé bylinky /bazalka, petržlen/
Postup:
V miske zmiešajte med, whiskey, limetkovú šťavu, soľ a čierne korenie. Broskyne rozpoľte, potrite glazúrou a položte reznou stranou na gril. Opekajte približne 3 minúty a počas grilovania ich ešte potrite zvyšnou glazúrou, aby získali krásne lesklý povrch a jemne karamelovú chuť.
Na grile medzitým opečte bagetku. Hotové broskyne zabaľte do prosciutta, posypte čerstvými bylinkami, pokvapkajte limetkou a navrch pridajte trochu limetkovej kôry.
A teraz už len servírovať, naliať si pohárik a užiť si prvé sústo leta.
Grilované krevety s whiskey dipom
Krevety na grile sú stávka na istotu. Keď sa však spoja s jemne pikantným dipom z whiskey, limetky a srirachy, vznikne niečo, čo zmizne zo stola počas pár minút.
Čo budete potrebovať:
6 kreviet
Soľ, čierne korenie, olej
Limetka
Koriander alebo petržlen
3 lyžice Tullamore D.E.W. 12 YO
3–4 lyžice majonézy
1 lyžica sriracha omáčky
Limetková kôra
Bagetka
Postup:
Whiskey krátko zredukujte v rendlíku a nechajte vychladnúť. Potom ju zmiešajte s majonézou, srirachou a limetkovou kôrou — vznikne dip, ktorý budete chcieť natierať úplne na všetko.
Krevety očistite, napichnite na špajle, potrite olejom, osoľte a okoreňte. Na rozpálenom grile im stačia približne 2 minúty z každej strany.
Po ugrilovaní ich pokvapkajte limetkou, obaľte v nasekaných bylinkách a podávajte s dipom a opečenou bagetkou.
Ideálne ešte vo chvíli, keď všetci okolo grilu začnú hovoriť: "Tak na toto potrebujem recept."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Grilovacia sezóna sa začína. Recepty, ktoré posunú letné večery o level vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Grilovačka Grilovanie PR Recepty
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európski ministri zdravotníctva budú v piatok mimoriadne rokovať o šírení eboly
Európski ministri zdravotníctva budú v piatok mimoriadne rokovať o šírení eboly
<< predchádzajúci článok
AI vraj už čoskoro nahradí programátorov: V špičkovej slovenskej IT firme je to inak, vysokoškoláci sa však musia mať na pozore
AI vraj už čoskoro nahradí programátorov: V špičkovej slovenskej IT firme je to inak, vysokoškoláci sa však musia mať na pozore