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10. júna 2026

Airbus predstaví nový projekt stíhačky po kolapse francúzsko-nemeckého FCAS-u


Tagy: Francúzska vláda Nemecká vláda Stíhačky

Aliancia ôsmich firiem chce vyvinúť európsku stíhačku šiestej generácie namiesto zrušeného programu.  Skupina ôsmich spoločností vedená firmou



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gettyimages 465432624 676x380 10.6.2026 (SITA.sk) - Aliancia ôsmich firiem chce vyvinúť európsku stíhačku šiestej generácie namiesto zrušeného programu.

 Skupina ôsmich spoločností vedená firmou Airbus predstaví vo štvrtok v Berlíne plán vývoja novej európskej stíhačky šiestej generácie.


Projekt má nahradiť program Future Combat Air System (FCAS), ktorý tento týždeň definitívne ukončili Francúzsko a Nemecko po dlhodobých sporoch medzi hlavnými partnermi.


Aliancia s názvom Team Gen 6 plánuje podpisovú ceremóniu počas medzinárodného leteckého veľtrhu ILA pri Berlíne.


Okrem Airbusu sa na projekte podieľajú európsky výrobca rakiet MBDA a šesť nemeckých spoločností vrátane firiem Hensoldt, Diehl Defence či MTU Aero Engines.



Spor o peniaze


Program FCAS, spustený v roku 2017 Francúzskom a Nemeckom a neskôr rozšírený o Španielsko mal byť vlajkovým projektom európskej obrannej spolupráce.


Jeho cieľom bolo vyvinúť novú generáciu bojových lietadiel, roj bezpilotných systémov a spoločný bojový cloudový systém. Prvé stroje mali vstúpiť do služby okolo roku 2040.


Projekt sa však postupne dostal do krízy pre spory medzi Airbusom a francúzskym výrobcom Dassault o rozdelenie právomocí a zákaziek. Komplikácie spôsobovali aj rozdielne požiadavky armád oboch krajín.


Francúzsko požadovalo stroj schopný operovať z lietadlových lodí a niesť jadrové zbrane, zatiaľ čo Nemecko preferovalo klasickú stíhačku.



Jedna z možností


Nemecký minister obrany Boris Pistorius označil nový projekt aliancie za „jednu z možností“, Berlín však zvažuje aj nákup ďalších amerických stíhačiek F-35 alebo vstup do iných medzinárodných programov.


Podľa dokumentu, ktorý spoločnosti zaslali nemeckému ministerstvu obrany, žiadajú vládu o „úplné a včasné pridelenie kontraktov do druhej polovice roka 2026“.


Kolaps programu FCAS prichádza v období, keď Európa výrazne posilňuje obranné kapacity v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine a zároveň čelí napätiu vo vzťahoch so Spojenými štátmi v rámci NATO po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu.




Zdroj: SITA.sk - Airbus predstaví nový projekt stíhačky po kolapse francúzsko-nemeckého FCAS-u © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda Nemecká vláda Stíhačky
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