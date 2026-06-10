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10. júna 2026
Viskupič ide obhajovať post trnavského župana, zatiaľ nemá žiadneho vyzývateľa
Viskupič nemá zatiaľ žiadneho vyzývateľa, ktorý by ho chcel vo funkcii vymeniť. O post predsedu Trnavského ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Viskupič nemá zatiaľ žiadneho vyzývateľa, ktorý by ho chcel vo funkcii vymeniť.
O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa pred štyrmi rokmi uchádzalo 10 kandidátov, do tohtoročných volieb sa zatiaľ nehlási nikto. Zmení sa to v pondelok 15. júna, kedy kandidatúru oznámi terajší župan Jozef Viskupič (PS). Ako pred štyrmi rokmi, aj teraz ho bude podporovať široká koalícia strán.
O podpore sa mu zrejme nerokovalo ťažko, keďže predstaviteľov viacerých strán má po svojom boku v úrade. Krajský predseda SaS Patrik Voltmann je vicežupanom, krajský predseda KDH Rastislav Mráz tiež. Riaditeľom úradu Trnavského samosprávneho kraja je Peter Markovič, ktorý je zároveň generálnym sekretárom strany Demokrati. Očakáva sa, že Viskupiča podporí aj Maďarská aliancia.
Viskupič bol jedným zo zakladateľov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (dnes Hnutie Slovensko), pred dvoma rokmi vstúpil do Progresívneho Slovenska. Jeho šéf Michal Šimečka v marci na sneme v Trnave povedal, že Viskupič, vzhľadom na prácu, ktorú tu robí, obháji svoj mandát s veľmi silným výsledkom. Predsedom Trnavského samosprávneho kraja je už druhé volebné obdobie, prvýkrát uspel v roku 2017.
Viskupič nemá zatiaľ žiadneho vyzývateľa, ktorý by ho chcel vo funkcii vymeniť. Jeho kritikom je podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv Peter Hambálek, podľa ktorého existuje spoločenská objednávka na zmenu predsedu kraja.
Na sociálnej sieti zverejnil výsledky údajného prieskumu verejnej mienky, podľa ktorého až takmer 77 percent opýtaných nevie koho bude voliť, 16,7 percent by volilo Viskupiča a 6,4 percenta Hambálka, aj keď ten sa zatiaľ jasne nevyjadril, či bude kandidovať. Výhodou Viskupiča je, že je po rokoch v pozícii župana a predtým poslanca Národnej rady vo verejnosti známy, má ľahší prístup do médií nielen ako predseda kraja, ale aj predseda združenia krajov SK-8.
Najviac kandidátov na post predsedu, až 13, bolo v Trnavskom kraji hneď v prvých regionálnych voľbách v roku 2001. V ďalších voľbách malo o túto funkciu záujem obvykle 5 - 6 kandidátov, v roku 2022 až 10 kandidátov. Svojho kandidáta mala vtedy napríklad koalícia Smer-SD, SNS, strany ĽS – naše Slovensko alebo Republika, napriek tomu Viskupič so širokou podporou strán vyhral celkom jednoznačne.
Zdroj: SITA.sk - Viskupič ide obhajovať post trnavského župana, zatiaľ nemá žiadneho vyzývateľa © SITA Všetky práva vyhradené.
O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa pred štyrmi rokmi uchádzalo 10 kandidátov, do tohtoročných volieb sa zatiaľ nehlási nikto. Zmení sa to v pondelok 15. júna, kedy kandidatúru oznámi terajší župan Jozef Viskupič (PS). Ako pred štyrmi rokmi, aj teraz ho bude podporovať široká koalícia strán.
Široká podpora
O podpore sa mu zrejme nerokovalo ťažko, keďže predstaviteľov viacerých strán má po svojom boku v úrade. Krajský predseda SaS Patrik Voltmann je vicežupanom, krajský predseda KDH Rastislav Mráz tiež. Riaditeľom úradu Trnavského samosprávneho kraja je Peter Markovič, ktorý je zároveň generálnym sekretárom strany Demokrati. Očakáva sa, že Viskupiča podporí aj Maďarská aliancia.
Viskupič bol jedným zo zakladateľov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (dnes Hnutie Slovensko), pred dvoma rokmi vstúpil do Progresívneho Slovenska. Jeho šéf Michal Šimečka v marci na sneme v Trnave povedal, že Viskupič, vzhľadom na prácu, ktorú tu robí, obháji svoj mandát s veľmi silným výsledkom. Predsedom Trnavského samosprávneho kraja je už druhé volebné obdobie, prvýkrát uspel v roku 2017.
Bez konkurencie
Viskupič nemá zatiaľ žiadneho vyzývateľa, ktorý by ho chcel vo funkcii vymeniť. Jeho kritikom je podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv Peter Hambálek, podľa ktorého existuje spoločenská objednávka na zmenu predsedu kraja.
Na sociálnej sieti zverejnil výsledky údajného prieskumu verejnej mienky, podľa ktorého až takmer 77 percent opýtaných nevie koho bude voliť, 16,7 percent by volilo Viskupiča a 6,4 percenta Hambálka, aj keď ten sa zatiaľ jasne nevyjadril, či bude kandidovať. Výhodou Viskupiča je, že je po rokoch v pozícii župana a predtým poslanca Národnej rady vo verejnosti známy, má ľahší prístup do médií nielen ako predseda kraja, ale aj predseda združenia krajov SK-8.
Najviac kandidátov na post predsedu, až 13, bolo v Trnavskom kraji hneď v prvých regionálnych voľbách v roku 2001. V ďalších voľbách malo o túto funkciu záujem obvykle 5 - 6 kandidátov, v roku 2022 až 10 kandidátov. Svojho kandidáta mala vtedy napríklad koalícia Smer-SD, SNS, strany ĽS – naše Slovensko alebo Republika, napriek tomu Viskupič so širokou podporou strán vyhral celkom jednoznačne.
Zdroj: SITA.sk - Viskupič ide obhajovať post trnavského župana, zatiaľ nemá žiadneho vyzývateľa © SITA Všetky práva vyhradené.
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