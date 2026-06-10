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10. júna 2026

Je škandál so synom Roberta Fica iný ako kauza mamy Michala Šimečku? – živý rozhovor PubliQ



Živá diskusia na youtube PubliQ s poslancom NR SR Romanom Michelkom (SNS). Progresívne Slovensko kritizuje



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publiq livestream michelko 676x355 10.6.2026 (SITA.sk) - Živá diskusia na youtube PubliQ s poslancom NR SR Romanom Michelkom (SNS).


Progresívne Slovensko kritizuje Roberta Fica (Smer-SD) za to, že jeho syn Michal Fico poberá desaťtisícové odmeny ako konateľ spoločnosti Agentúra Smer a spochybňuje aj pôvod nehnuteľného majetku premiérovho syna.

Agentúra je financovaná aj z prostriedkov, ktoré získal Smer z verejných rozpočtov za volebný výsledok.

Je škandál so synom Roberta Fica iný ako kauza mamy Michala Šimečku? Vidí poslanec Roman Michelko rozdiel medzi dotáciami pre rodinu opozičného lídra a tisíckami eur z verejných zdrojov pre syna premiéra? Poslanca sa SNS sa spýtame aj na to, prečo parlament nerokoval o odvolaní Tibora Gašpara? A má Gašpar morálne právo na reprezentatívnu štátnu funkciu?

Sledujte živú debatu PubliQ s poslancom Romanom Michelkom o 18.00.





Zdroj: SITA.sk - Je škandál so synom Roberta Fica iný ako kauza mamy Michala Šimečku? – živý rozhovor PubliQ © SITA Všetky práva vyhradené.

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