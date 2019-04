Aircraft Industries, nástupca Letu Kunovice, pokračuje vo výrobe L-410

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Kunovice 16. apríla (TASR) - Hornoplošník L-410 prepraví 19 cestujúcich alebo takmer 1800 kg nákladu. V Kunoviciach ho začali vyvíjať v polovici 60. rokov minulého storočia. A za 50 rokov ich predali vyše 1300. Vo vtedajšom komunistickom Československu sa exportná výroba nevyhnutne zamerala na požiadavky Sovietskeho zväzu.Dopravca Aeroflot už vtedy využíval aerotaxik pre 5 cestujúcich L-200 Morava. Chcel však lietadlo pre viac pasažierov, ktoré by dokázalo pristávať na malých neupravených letiskách a lietať v extrémnych podmienkach. Informoval o tom portál televíznej stanice ČT24.Prvé L-410 mali kanadské motory a kanadské trojlisté vrtule. Neskôr po dokončení vývoja lietadla sa do nich montovali motory pražského Motorletu a domáce vrtule Avia.V súčasnosti kunovický výrobca, ktorého 100-pecentným vlastníkom je ruský priemyselný holding UGMK, ponúka verzie L-410 s turbovrtuľovými motormi americkej spoločnosti General Electric. Koncern UGMK vlani koncom roka otvoril závod na montáž lietadiel v ruskom Jekaterinburgu.Spoločnosť Aircraft Industries, nástupca firmy Let Kunovice, vyrobí tento rok 16 lietadiel L-410. Podľa stanoveného plánu by z nich malo ísť osem do Ruska, šesť do Kazachstanu a dva do Poľska.Podnik sa pripravuje predať tri lietadlá do Číny. Firma chce v nasledujúcich piatich rokoch zvyšovať počet vyrobených lietadiel o jeden až dva kusy. Zámer jej komplikuje nedostatok kvalifikovaného personálu. Firma na konci vlaňajška zamestnávala 970 pracovníkov. Ich počet by mal tento rok vzrásť o vyše 100.