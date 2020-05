Aj autorov, prekladateľov či redaktorov zasiahne koronakríza. Pomohla by im nulová DPH na knihy

Ústretové gesto

Viac prostriedkov na rozvojové projekty

24.5.2020 - Aj autori, prekladatelia, redaktori alebo ich ďalší spolupracovníci budú zasiahnutí krízou dlhodobo. Závisí to zároveň od toho, ako dlho ešte kríza potrvá a ako budú musieť vydavatelia redukovať svoje plány.Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR (ZVKS) preto diskutuje o tom, ako zabezpečiť, aby aj týchto niekoľko tisíc odborníkov bolo zachytených sieťou vyhlásených sociálnych opatrení. Agentúru SITA o tom informoval predseda ZVKS Juraj Heger.Ministerstvo kultúry SR (MK SR) zároveň dočasne pozastavilo dvojpercentné zrážky do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení). Podľa Hegera však zrušenie zrážok z honorárov pomôže len autorom, a aj to len čiastočne. Dočasné zrušenie zrážok považuje však za ústretové gesto.Vydavateľom, autorom a knižnej distribúcii by tiež pomohlo zavedenie nulovej sadzby DPH na knihy. „Ministerstvo kultúry prisľúbilo, že bude zníženie DPH (ideálne až na nulu) presadzovať nielen pri tlačených knihách a ich elektronických verziách, ale aj pri ďalších položkách súvisiacich s kreatívnym priemyslom – periodikami, vstupenkami a podobe,“ vysvetlil Heger. Zmena DPH je však komplikovaný proces, ktorý má v rukách najmä Ministerstvo financií SR.V období pandémie sa snažil mimoriadnymi výzvami pomôcť aj Fond na podporu umenia (FPU). Vypísal teda mimoriadne výzvy, ktoré majú za cieľ poskytnúť viac prostriedkov na rozvojové projekty aj v knižnom sektore, ako aj zvýšené prostriedky na nákup kníh knižnicami.Heger sa však domnieva, že ide o pomoc najmä smerom do budúcna a pre najviac zasiahnutých kníhkupcov, ktorí zostali mnoho týždňov bez príjmu, pomoc zatiaľ neprichádza.Pozitívne však ocenil Akvizičný program, ktorý dal do pozornosti FPU. „Každé navýšenie disponibilných prostriedkov na nákup kníh pre knižnice je dobrou správou. Najmä v čase, keď samosprávy (ako hlavní zriaďovatelia knižníc) avizujú, že kvôli výpadkom príjmov budú musieť škrtať svoje výdavky,“ dodal Heger.