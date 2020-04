Veľké priemyselné firmy sa dočkajú ekonomických opatrení, návrhy sú podľa Sulíka triezve a oprávnené

Ďalších sedem opatrení

Všetky návrhy sú triezve a oprávnené

7.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda ešte tento týždeň prijme opatrenia na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie na veľké priemyselné podniky. Po stretnutí zamestnávateľov s premiérom Igorom Matovičom to na tlačovej besede uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók."Mali by byť v korelácii s tými opatreniami, ktoré boli prijaté voči samostatne zárobkovo činným osobám alebo voči malým a stredným podnikom," povedal. Cieľom je podľa neho to, aby zamestnávatelia ľudí neposielali na úrad práce.Zamestnávatelia podľa neho prišli ma rokovanie so zástupcami vlády so siedmimi požiadavkami. Prvou je zavedenie tzv. kurzarbeitu, podľa ktorého by 60 % mzdy zamestnanca financoval štát, 20 % zo mzdy by pokrýval zamestnávateľ a o zvyšných 20 % by zamestnanec prišiel preto, že by zostal doma."Štát by tak prevzal časť osobných nákladov zamestnancov všetkých podnikov, ktoré majú problémy, tak, ako to urobil aj voči malým a stredným podnikom," povedal.Na toto opatrenie podľa Mihóka nadväzuje ďalších sedem opatrení. Patrí medzi ne pozastavenie účinnosti ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii, udeliť moratórium na exekúcie, či uprednostniť reštrukturalizáciu pred konkurzom.Spornou otázkou je podľa neho systém stanovovania poplatkov za distribúciu elektriny a plynu, aby sa elektrina a plyn fakturovali za skutočný odber, a nie za predrokované objemy, ktoré počítali s plnou prevádzkou firiem."Máme aj požiadavku na vyčlenenie dostatku úverových zdrojov prostredníctvom Eximbanky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Slovenského investičného holdingu," povedal.Pre ministra hospodárstva by sa podľa zamestnávateľov mala uzákoniť kompetencia udeliť v odôvodnených prípadoch individuálnu štátnu pomoc."Všetky návrhy sú triezve a oprávnené," povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho by vláda opatrenia pre veľké podniky mohla predstaviť tento, alebo najneskôr budúci týždeň.Opatrenia podľa Sulíka umožnia, aby ekonomické škody boli čo najnižšie. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak chce podnety od zamestnávateľov vyhodnotiť."Do konca týždňa budeme vedieť oznámiť riešenie, ktoré bude prijateľné pre čo najviac zamestnávateľov, aby čo naviac pracovných miest bolo udržaných," povedal. Verí tomu, že vláda nájde riešenie, ktoré bude dobré pre zamestnávateľov aj zamestnancov.