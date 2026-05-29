Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Trump by sa mohol objaviť na novej 250-dolárovej bankovke
Návrh vyvolal kritiku demokratov aj otázky o porušení tradície amerických peňazí staršej než sto rokov. Administratíva amerického prezidenta
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vydanie novej 250-dolárovej bankovky s jeho portrétom.
Ak by Kongres návrh schválil, išlo by o prvý prípad za približne 150 rokov, keď by sa na americkej bankovke objavila podobizeň žijúceho človeka.
Dobrý nápad
Návrh vo štvrtok potvrdil minister financií Scott Bessent po tom, ako o pláne informoval denník The Washington Post.
Podľa neho už existuje legislatíva predložená v Snemovni reprezentantov aj v Senáte, ktorá by umožnila zmenu súčasných pravidiel.
„Nemyslím si, že je niečo nevhodné na tom, aby sa prezident Spojených štátov objavil na bankovke k 250. výročiu krajiny,“ povedal Bessent.
Maketa bankovky podľa médií obsahuje nápis „America 250 anniversary“, odkazujúci na 250. výročie vyhlásenia nezávislosti USA v roku 1776.
Nafúknuté ego
Podľa zamestnancov Úradu pre gravírovanie a tlač však návrh vyvolal obavy, pretože federálny zákon zakazuje zobrazovanie žijúcich prezidentov na amerických bankovkách. Denník The Washington Post uviedol, že vedenie úradu upozorňovalo na právne a procedurálne prekážky.
„Ide o bezprecedentný návrh, ktorý otvorene podporuje prezidentovo ego,“ kritizoval plán demokratický senátor Mark Warner.
Trump bude všade
Trumpova administratíva v posledných mesiacoch rozšírila používanie prezidentovho mena a podobizne vo viacerých štátnych inštitúciách.
Trumpovo meno pribudlo napríklad v názvoch kultúrnych organizácií a jeho portréty sa objavili aj na budovách ministerstiev.
Zdroj: SITA.sk - Trump by sa mohol objaviť na novej 250-dolárovej bankovke
