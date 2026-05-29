 24hod.sk    Zo zahraničia

29. mája 2026

Trump by sa mohol objaviť na novej 250-dolárovej bankovke


Návrh vyvolal kritiku demokratov aj otázky o porušení tradície amerických peňazí staršej než sto rokov. Administratíva amerického prezidenta



29.5.2026 (SITA.sk) - Návrh vyvolal kritiku demokratov aj otázky o porušení tradície amerických peňazí staršej než sto rokov.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vydanie novej 250-dolárovej bankovky s jeho portrétom.


Ak by Kongres návrh schválil, išlo by o prvý prípad za približne 150 rokov, keď by sa na americkej bankovke objavila podobizeň žijúceho človeka.



Dobrý nápad


Návrh vo štvrtok potvrdil minister financií Scott Bessent po tom, ako o pláne informoval denník The Washington Post.


Podľa neho už existuje legislatíva predložená v Snemovni reprezentantov aj v Senáte, ktorá by umožnila zmenu súčasných pravidiel.


„Nemyslím si, že je niečo nevhodné na tom, aby sa prezident Spojených štátov objavil na bankovke k 250. výročiu krajiny,“ povedal Bessent.


Maketa bankovky podľa médií obsahuje nápis „America 250 anniversary“, odkazujúci na 250. výročie vyhlásenia nezávislosti USA v roku 1776.



Nafúknuté ego


Podľa zamestnancov Úradu pre gravírovanie a tlač však návrh vyvolal obavy, pretože federálny zákon zakazuje zobrazovanie žijúcich prezidentov na amerických bankovkách. Denník The Washington Post uviedol, že vedenie úradu upozorňovalo na právne a procedurálne prekážky.


„Ide o bezprecedentný návrh, ktorý otvorene podporuje prezidentovo ego,“ kritizoval plán demokratický senátor Mark Warner.



Trump bude všade


Trumpova administratíva v posledných mesiacoch rozšírila používanie prezidentovho mena a podobizne vo viacerých štátnych inštitúciách.


Trumpovo meno pribudlo napríklad v názvoch kultúrnych organizácií a jeho portréty sa objavili aj na budovách ministerstiev.




Zdroj: SITA.sk - Trump by sa mohol objaviť na novej 250-dolárovej bankovke © SITA Všetky práva vyhradené.

