Aj panelák môže byť Smart

SMART odpočet - kontrola spotreby energií na diaľku

Vaše výhody so SMART odpočtom:



vďaka online prístupu k denným informáciám o vašej spotrebe budete mať energie pod kontrolou;



ušetríte na nákladoch a zároveň chránite klímu našej planéty;



už sa nemusíte prispôsobovať termínom odpočtovej služby, prípadne čeliť sankciám za neodčítaný byt;



rozpočítanie energií je digitalizované a náklady sa rozdelia na základe skutočnej spotreby;



včas odhalíte neprimeranú spotrebu či poruchu na meračoch;



odpočet je lacnejší, lebo nevyžaduje výjazd technika;



máte celoročný dohľad nad prístrojmi vo vašom byte.





20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Digitalizácia je jedným z najvýraznejších trendov súčasnosti a preniká stále viac aj do našich domovov. Koncept Smart Home - chytrá domácnosť - už nie je pojmom zo sveta sci-fi, ale realitou dostupnou pre každého. Nezáleží, či žijete v rodinnom dome alebo v paneláku.Inteligentný a moderný domov nie je len o domácich spotrebičoch, ktoré dokážete ovládať cez mobilnú aplikáciu, o robotických vysávačoch, ktoré poupratujú za vás, hoci aj to je skvelé. Do popredia sa dostávajú technológie, ktoré dokážu efektívnejšie regulovať a kontrolovať spotrebu energií, čo šetrí nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie. Určite ste už počuli o hlaviciach na radiátory, ktoré dokážete stlmiť, keď nie ste doma, o vypínačoch, s ktorými svetlá zhasnú v správnu chvíľu, alebo o inteligentných meračoch energií , ktoré strážia vašu spotrebu.Poznáte to... keď ste v minulosti čelili odpočtu energií, znamenalo to prispôsobiť sa danému termínu, vpustiť cudziu osobu do bytu a často sa potom čudovať, koľko ste za rok spotrebovali tepla a vody. Pokiaľ ste termín odpočtu nestihli, nemilo vás prekvapili sankcie v ročnom vyúčtovaní. Tomu ale už odzvonilo. Stále viac majiteľov bytov prechádza na oveľa múdrejšie a pohodlnejšie riešenie – automatizovaný diaľkový odpočet energií . Merače v byte sa odčítajú prostredníctvom siete mobilného operátora a vašumôžete sledovať online vo vašom mobile, počítači či tablete. Vďaka častejším informáciám o spotrebe dokážete jednoduchšie regulovať svoje spotrebiteľské správanie a aplikácia vás naviac upozorní aj na neštandardné spotreby, úniky vody či poruchy na meračoch.Vybavte váš bytový dom inteligentnými meračmi energií a vody. Digitalizáciou získate oveľa viac ako len diaľkový odpočet bez vstupu do bytu.Prečítajte si viac o SMART odpočte na www.ista.com/sk/smartodpocet/ Informačný servis