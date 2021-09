Vojakov chorých na koronavírus pribúda, minister Naď je nespokojný so zaočkovanosťou v armáde a pre mudrlantov má odkaz

Desiatky chorých vojakov

Porovnanie s Českom

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) je nespokojný so zaočkovanosťou príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) . Je na úrovni niečo nad 55 percent a Naď avizuje, že spraví všetko preto, aby sa zvýšila.Šéf rezortu obrany porovnáva mieru zaočkovanosti vojakov s Českou republikou, kde je na úrovni 85 percent. Informoval o tom vo svojom profile na sociálnej sieti.„Ako je možné, že českí vojaci sú preočkovaní oveľa viac ako tí naši? Že oni chcú a naši nie? Že oni sa neboja a naši sa boja? Že oni nepodľahli dezinformáciám a naši áno?,“ pýta sa Naď. Zdôraznil, že aj momentálne sú desiatky chorých vojakov na COVID-19 Konkrétne na Slovensku je chorých 30 vojakov a v Českej republike dvaja. „A to máme ozbrojené sily menšie o polovicu. Očakávame zásadné zhoršenie situácie v celej krajine práve kvôli nezaočkovaným ľuďom a na to musia byť naše ozbrojené sily pripravené, a to nielen materiálne a výcvikom, ale aj zaočkovaním,“ pokračoval.Naď reagoval aj na to, že niektorí nezaočkovaní vojaci hovoria o tom, že aspoň budú musieť všetku ťažkú robotu robiť iba zaočkovaní.„Nuž, tak toto môžem rovno mudrlantov upozorniť, že pokiaľ budú odmietať plniť stanovené úlohy, resp. nebudú spĺňať podmienky na ich splnenie, napríklad vo forme absolvovania schválenej očkovacej schémy pred ich nasadením so zahraničných operácií atď., vyriešime to s nimi veľmi rýchlo. Spôsobov aj v rámci existujúcej legislatívy je až až. Na každé miesto vojaka máme takmer 10 uchádzačov, časy, keď sme brali všetkých a museli ich silou-mocou udržať v systéme sú už dávno preč,“ uzavrel s tým, že lenivosť, nezodpovednosť, či dokonca nedisciplinovanosť a zneužívanie systému trpieť nebude.