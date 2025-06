Platforma Otvorená kultúra varuje pred reštrukturalizáciou spájaním či rušením kultúrnych inštitúcií

ÚĽUV a ďalšie inštitúcie

Ohrozenie zbierkových predmetov

12.6.2025 (SITA.sk) - Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) pripravujú pod zámienkou konsolidácie verejných financií zmeny v štruktúre niektorých príspevkových organizácií Ministerstva kultúry SR sídliacich v Bratislave.Tvrdí to platforma Otvorená kultúra! s tým, že má ísť o reštrukturalizáciu spájaním či rušením inštitúcií, na základe čoho hrozí následný predaj budov, v ktorých sídlia. Takéto závažné zámery neboli podľa aktivistov prediskutované s odbornou verejnosťou, ba dokonca ani so samotnými štatutárnymi zástupcami dotknutých inštitúcií.„Zmeny sa majú týkať výskumných, informačných a dokumentačných centier, pričom niektoré z nich v rámci svojej činnosti spravujú aj špecializované múzeá a zbierky. Ide o Ústredie ľudovej umeleckej tvorby (ÚĽUV), Slovenské centrum dizajnu (SCD), Divadelný ústav, Hudobné centrum, Slovenské literárne centrum, a je možné, že pôjde aj o ďalšie inštitúcie," uviedli aktivisti. Zároveň doplnili, že záležitosť sa môže týkať aj objektov v Bratislave v správe MK SR.„Spomeňme budovu na Jakubovom námestí 12 (sídlo Divadelného ústavu s múzeom, sídlo a knižnica SCD), Hurbanove kasárne na Kollárovom námestí (priestory SCD vrátane Slovenského múzea dizajnu, tiež sídlo Lúčnice alebo novej inštitúcie Správy rezortných zariadení MK SR). Slovenské literárne centrum sídli v Dome umenia (tiež sídlo Národného osvetového centra), Hudobné centrum na Michalskej ulici, ÚĽUV v priestoroch na Obchodnej ulici," zdôraznili predstavitelia platformy.V ohrození podľa aktivistov môžu byť aj tisíce zbierkových predmetov a desiatky tisíc predmetov kultúrnej hodnoty či archívnych materiálov, s ktorými treba zaobchádzať v súlade so zákonom a s medzinárodnými štandardmi. „Treba zabrániť nevedeckým, neodborným a právne pochybným zásahom do zbierkotvornej činnosti týchto inštitúcií," doplnili aktivisti.V tejto súvislosti tiež zdôraznili, že situácia v inštitúciách pod ministerstvom kultúry je už teraz alarmujúca a neodborné zasahovanie do ďalších inštitúcií ju ďalej zhorší.„Nepodložené a zbytočné zlučovanie spomínaných inštitúcií, ich rušenie a nesystematické presúvanie bude mať pritom dlhodobý negatívny dopad na ich sektory – dizajn a architektúru, tradičné remeslo, divadlo, literatúru, hudbu, tanec, múzejníctvo, a ďalšie," dodala Otvorená kultúra!.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo kultúry SR.