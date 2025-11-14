|
Piatok 14.11.2025
Meniny má Irma
Denník - Správy
14. novembra 2025
Na námestí slobody v Bratislave stojí pamätník Nežnej revolúcie, čaká ho slávnostné odhalenie – VIDEO
Tagy: Námestie Slobody v Bratislave Nežná revolúcia Pamätník Primátor Bratislavy Verejnosť proti násiliu
Na Námestí slobody v Bratislave stojí od piatkového dňa pamätník Nežnej revolúcie. Ako informoval ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Na Námestí slobody v Bratislave stojí od piatkového dňa pamätník Nežnej revolúcie. Ako informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo, v pondelok 17. novembra o 16:30 ho slávnostne odhalia. "Nový pamätník nám bude pripomínať odvahu, odhodlanie a silu ľudí, ktorí sa nebáli postaviť za našu slobodu," uviedol s tým, že pamätník stojí symbolicky na námestí, ktoré si slobodu nesie vo svojom názve.
Na pamätníku sú odtlačky stôp. "Znázorňujú tých, ktorí konali a postavili sa za svoje práva. Boli to takí istí ľudia, ako sme my všetci - študenti, zamestnanci, rodičia, dôchodcovia, zdraví, chorí. So svojimi radosťami aj starosťami," poznamenal primátor. Ako dodal, títo všetci si mohli povedať, že sami nič nezmôžu. "Našťastie to nenechali tak a aj vďaka nim dnes žijeme ešte stále v demokratickom štáte," doplnil.
Vznik pamätníka inicioval Ján Budaj a jeho realizáciu spolufinancovala Slovenská sporiteľňa. Autormi sú Emil Lackovič, Emanuel Zatloukaj a Jakub Trajter. "Na spomienkovom podujatí vystúpi tiež jedna z tvárí Nežnej revolúcie, študentská líderka Zuzana Mistríková, spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu Martin Bútora a Katarína Batková, riaditeľka VIA IURIS, ktorá prečíta vyhlásenie Platformy pre demokraciu k odkazu Novembra 89," uzavrel Vallo.
Zdroj: SITA.sk - Na námestí slobody v Bratislave stojí pamätník Nežnej revolúcie, čaká ho slávnostné odhalenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
