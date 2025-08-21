|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
Aj v Japonsku spoznajú naše Poklady: PUĽS po 50 rokoch mieri za hranice Európy – FOTO
Tagy: EXPO 2025 Osaka
Európa, Kanada, Spojené štáty americké, ale aj Tunis alebo Rusko figurovali na mape Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Nikdy však nie Japonsko. Po 50 rokoch sa skupina viac ako 40 umelcov presunie do krajiny ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Európa, Kanada, Spojené štáty americké, ale aj Tunis alebo Rusko figurovali na mape Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Nikdy však nie Japonsko. Po 50 rokoch sa skupina viac ako 40 umelcov presunie do krajiny sakúr, aby v rámci EXPO 2025 hrdo reprezentovala Slovensko.
Teleso vedené riaditeľom a umeleckým šéfom Viliamom Mikulom dostane v japonskej Osake priestor od 10. do 11. septembra. Kým prvý deň predstaví svoj megaúspešný projekt Poklady, druhý deň bude patriť tomu najlepšiemu, čo súbor vyprodukoval za posledných desať rokov.
„Tanečníci, speváci a hudobníci prevedú divákov folklórom prevažne východného (najmä rusínske etnikum), stredného ale aj západného Slovenska. Návštevníci tak zažijú rôzne pohľady na spracovanie našej tradičnej kultúry, ktoré určite zaujmú bravúrnou interpretáciou profesionálnych umelcov PUĽS-u,“ vykresľuje Mikula.
Na pomyselný „Orient Express“ nasadnú všetky tri zložky telesa – orchester, zbor, tanečníčky a tanečníci. Ako sa PUĽS-u podarilo dostať takúto príležitosť nám prezradil manažér súboru Matúš Jaško: „Celý proces trval asi pol roka, počas ktorého sme sa snažili nájsť cestu k tomu, aby sme kompetentným ľuďom mali možnosť odprezentovať túto myšlienku a presvedčiť ich o tom, že tento projekt je presne to, čo si takéto veľkolepé podujatie zaslúži. V dnešnej konkurencii je to mimoriadne náročná úloha, avšak od začiatku sme boli presvedčení o tom, že ponúkame niečo, čo má svetovú úroveň a zároveň je to nápadité, inovatívne, spája generácie, ale hlavne reprezentuje rozmanitosť celej našej krajiny, nie len nejakú jej časť.“
Poklady, ktoré prepájajú minulosť, súčasnosť a budúcnosť, budú súčasťou tzv. Slovenského národného dňa. Projekt je spoluprácou medzi PUĽSom a projektom Party v 21. storočí. Ide o syntézu medzi vizuálnym a performatívnym umením. Inovatívne prevedenie ornamentov z tradičných ozdôb hlavy – slovenských párt – bude súčasťou aj facepaintingov.
Výstava fotografa Ľubomíra Saba a fotografky Zuzany Sénašiovej s etnologičkou Katarínou Sabovou a maliarkami Sarah Avni, či Ivany Mintálovej tak „ožije“ pred návštevníkmi z Japonska a iných krajín. Obrazy, ktoré k dnešnému dňu videlo už vyše 1 200 000 ľudí, naberú ešte viac na popularite.
„Projekt Poklady je sám o sebe špeciálny, keďže na Slovensku a snáď ani vo svete nemá tento koncept obdoby a navyše je to pomerne nové dielo, ktoré bolo premiérované na sklonku minulého roka, takže ho mnoho divákov ešte nemalo možnosť vidieť,“ vysvetľuje jeho zaradenie Matúš Jaško. Súčasťou slovenskej výpravy tak budú aj modelky, technici a obslužný personál.
Výstava v pohybe využíva aj grafické animácie a interaktívne videoprojekcie. Tradičné nevesty sa objavujú v súčasnom kontexte. Pohyb, hudba a spev nachádzajú prieniky medzi folklórom a rôznorodými modernými žánrami. Tento kontrast vytvára dynamický a originálny zážitok, ktorý osloví nielen milovníkov folklóru, ale aj mladšie generácie.
... je profesionálne umelecké teleso, ktoré vzniklo v roku 1955 a v jeho tanečnej, hudobnej a speváckej zložke pôsobí v súčasnosti viac ako 40 umelcov. Prezentuje predovšetkým tradície a folklór Rusínov, ale aj ďalších regiónov Slovenska, prekomponujúc ho do vyššej scénickej formy. Vo svojom repertoári má aj tance z okolitých krajín. V predstaveniach telesa sa snúbi živelnosť hrdého naturelu s vycibreným citom pre poetiku. Koncerty tohto súboru sú emotívne, myšlienkovo bohaté a divák má možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež načerpať množstvo pozitívnej energie.
Zdroj: SITA.sk - Aj v Japonsku spoznajú naše Poklady: PUĽS po 50 rokoch mieri za hranice Európy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Megaúspešný projekt
Teleso vedené riaditeľom a umeleckým šéfom Viliamom Mikulom dostane v japonskej Osake priestor od 10. do 11. septembra. Kým prvý deň predstaví svoj megaúspešný projekt Poklady, druhý deň bude patriť tomu najlepšiemu, čo súbor vyprodukoval za posledných desať rokov.
„Tanečníci, speváci a hudobníci prevedú divákov folklórom prevažne východného (najmä rusínske etnikum), stredného ale aj západného Slovenska. Návštevníci tak zažijú rôzne pohľady na spracovanie našej tradičnej kultúry, ktoré určite zaujmú bravúrnou interpretáciou profesionálnych umelcov PUĽS-u,“ vykresľuje Mikula.
Na pomyselný „Orient Express“ nasadnú všetky tri zložky telesa – orchester, zbor, tanečníčky a tanečníci. Ako sa PUĽS-u podarilo dostať takúto príležitosť nám prezradil manažér súboru Matúš Jaško: „Celý proces trval asi pol roka, počas ktorého sme sa snažili nájsť cestu k tomu, aby sme kompetentným ľuďom mali možnosť odprezentovať túto myšlienku a presvedčiť ich o tom, že tento projekt je presne to, čo si takéto veľkolepé podujatie zaslúži. V dnešnej konkurencii je to mimoriadne náročná úloha, avšak od začiatku sme boli presvedčení o tom, že ponúkame niečo, čo má svetovú úroveň a zároveň je to nápadité, inovatívne, spája generácie, ale hlavne reprezentuje rozmanitosť celej našej krajiny, nie len nejakú jej časť.“
Slovenský národný deň
Poklady, ktoré prepájajú minulosť, súčasnosť a budúcnosť, budú súčasťou tzv. Slovenského národného dňa. Projekt je spoluprácou medzi PUĽSom a projektom Party v 21. storočí. Ide o syntézu medzi vizuálnym a performatívnym umením. Inovatívne prevedenie ornamentov z tradičných ozdôb hlavy – slovenských párt – bude súčasťou aj facepaintingov.
Výstava fotografa Ľubomíra Saba a fotografky Zuzany Sénašiovej s etnologičkou Katarínou Sabovou a maliarkami Sarah Avni, či Ivany Mintálovej tak „ožije“ pred návštevníkmi z Japonska a iných krajín. Obrazy, ktoré k dnešnému dňu videlo už vyše 1 200 000 ľudí, naberú ešte viac na popularite.
„Projekt Poklady je sám o sebe špeciálny, keďže na Slovensku a snáď ani vo svete nemá tento koncept obdoby a navyše je to pomerne nové dielo, ktoré bolo premiérované na sklonku minulého roka, takže ho mnoho divákov ešte nemalo možnosť vidieť,“ vysvetľuje jeho zaradenie Matúš Jaško. Súčasťou slovenskej výpravy tak budú aj modelky, technici a obslužný personál.
Výstava v pohybe využíva aj grafické animácie a interaktívne videoprojekcie. Tradičné nevesty sa objavujú v súčasnom kontexte. Pohyb, hudba a spev nachádzajú prieniky medzi folklórom a rôznorodými modernými žánrami. Tento kontrast vytvára dynamický a originálny zážitok, ktorý osloví nielen milovníkov folklóru, ale aj mladšie generácie.
Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS
... je profesionálne umelecké teleso, ktoré vzniklo v roku 1955 a v jeho tanečnej, hudobnej a speváckej zložke pôsobí v súčasnosti viac ako 40 umelcov. Prezentuje predovšetkým tradície a folklór Rusínov, ale aj ďalších regiónov Slovenska, prekomponujúc ho do vyššej scénickej formy. Vo svojom repertoári má aj tance z okolitých krajín. V predstaveniach telesa sa snúbi živelnosť hrdého naturelu s vycibreným citom pre poetiku. Koncerty tohto súboru sú emotívne, myšlienkovo bohaté a divák má možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež načerpať množstvo pozitívnej energie.
Zdroj: SITA.sk - Aj v Japonsku spoznajú naše Poklady: PUĽS po 50 rokoch mieri za hranice Európy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: EXPO 2025 Osaka
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
World Music Festival Bratislava 2025 bude prvýkrát aj v Trenčíne
World Music Festival Bratislava 2025 bude prvýkrát aj v Trenčíne