|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
Piesne, kroje a remeslá. Vlkolínec ožije tradičnou svadbou z minulosti
Tagy: Folklór Ľudové tradície Svadba
Piesne, kroje a remeslá v jedinečnej atmosfére UNESCO dediny. Liptov čaká stretnutie súčasnosti s minulosťou. V sobotu 23. augusta ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Piesne, kroje a remeslá v jedinečnej atmosfére UNESCO dediny. Liptov čaká stretnutie súčasnosti s minulosťou. V sobotu 23. augusta sa pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec prenesie späť v čase. Návštevníci zažijú neopakovateľnú atmosféru tradičnej dedinskej svadby v podaní folklórneho súboru Liptov.
Ako ďalej informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová, podujatie „Liptovsko-čičmianska svadba" priblíži zvyky, piesne a rituály, ktoré kedysi sprevádzali spojenie dvoch ľudí a tiež dvoch slovenských regiónov. Program však ponúkne Vlkolínec aj v nedeľu.
Vo Vlkolínci folkloristi predvedú svadbu, ktorá pomyslene spojí regióny Liptov a Rajec. Uličkami Vlkolínca sa rozozvučí hudba a spev. „Od zvonice v centre obce sa vydá svadobný sprievod k miestnemu kostolu a program vyvrcholí v tamojšom školskom dvore dojímavým čepčením čičmianskej nevesty, ktorá sa vydá za mládenca z Liptova," opísala Šarafínová.
Približne tridsať krojovaných účinkujúcich folkloristov zo súboru Liptov predstaví autentické svadobné zvyky, od odobierky až po veselicu. Diváci uvidia aj jedinečný čičmiansky kroj, považovaný za jeden z najnáročnejších na výrobu na Slovensku. Jeho ručná tvorba trvá stovky hodín a v minulosti bol pýchou každej rodiny.
„Keď sa v minulosti spájali rodiny z rôznych regiónov, ich svadobné rituály sa prelínali. Čepčenie sa zvyčajne robilo podľa zvyklostí ženíchovej dediny, no nevesta si často zachovala kroj z rodného kraja. Vo Vlkolínci tak návštevníci uvidia moment, keď čičmianska nevesta dostane liptovský čepiec ako symbol prijatia do novej rodiny," doplnila riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
V sobotu bude program vo Vlkolínci celodenný, štartuje o 10:00. Na návštevníkov čaká zber úrody vo vlkolínskej záhrade, ukážky tradičného hospodárenia aj ochutnávky.
„Začiatok svadobného programu sme naplánovali na 13:00 v centre obce pri ikonickej zvonici, následne sa svadobný sprievod vydá ku kostolu. Záverečné čepčenie a svadobná veselica sa uskutočnia vo dvore školy," priblížil primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.
Na druhý deň, v nedeľu 24. augusta, bude od 10:00 do 14:00 v pamiatkovej rezervácii zber ľanu a ukážky jeho spracovania, tiež tvorivé remeselné workshopy a výtvarný plenér inšpirovaný architektúrou Vlkolínca. Remeselníčky tam budú počas celého víkendu vyrábať venčeky, košíky, háčkované a vyšívané ozdoby.
Zdroj: SITA.sk - Piesne, kroje a remeslá. Vlkolínec ožije tradičnou svadbou z minulosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako ďalej informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová, podujatie „Liptovsko-čičmianska svadba" priblíži zvyky, piesne a rituály, ktoré kedysi sprevádzali spojenie dvoch ľudí a tiež dvoch slovenských regiónov. Program však ponúkne Vlkolínec aj v nedeľu.
Prelínanie svadobných rituálov
Vo Vlkolínci folkloristi predvedú svadbu, ktorá pomyslene spojí regióny Liptov a Rajec. Uličkami Vlkolínca sa rozozvučí hudba a spev. „Od zvonice v centre obce sa vydá svadobný sprievod k miestnemu kostolu a program vyvrcholí v tamojšom školskom dvore dojímavým čepčením čičmianskej nevesty, ktorá sa vydá za mládenca z Liptova," opísala Šarafínová.
Približne tridsať krojovaných účinkujúcich folkloristov zo súboru Liptov predstaví autentické svadobné zvyky, od odobierky až po veselicu. Diváci uvidia aj jedinečný čičmiansky kroj, považovaný za jeden z najnáročnejších na výrobu na Slovensku. Jeho ručná tvorba trvá stovky hodín a v minulosti bol pýchou každej rodiny.
„Keď sa v minulosti spájali rodiny z rôznych regiónov, ich svadobné rituály sa prelínali. Čepčenie sa zvyčajne robilo podľa zvyklostí ženíchovej dediny, no nevesta si často zachovala kroj z rodného kraja. Vo Vlkolínci tak návštevníci uvidia moment, keď čičmianska nevesta dostane liptovský čepiec ako symbol prijatia do novej rodiny," doplnila riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
Program bude bohatý
V sobotu bude program vo Vlkolínci celodenný, štartuje o 10:00. Na návštevníkov čaká zber úrody vo vlkolínskej záhrade, ukážky tradičného hospodárenia aj ochutnávky.
„Začiatok svadobného programu sme naplánovali na 13:00 v centre obce pri ikonickej zvonici, následne sa svadobný sprievod vydá ku kostolu. Záverečné čepčenie a svadobná veselica sa uskutočnia vo dvore školy," priblížil primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.
Na druhý deň, v nedeľu 24. augusta, bude od 10:00 do 14:00 v pamiatkovej rezervácii zber ľanu a ukážky jeho spracovania, tiež tvorivé remeselné workshopy a výtvarný plenér inšpirovaný architektúrou Vlkolínca. Remeselníčky tam budú počas celého víkendu vyrábať venčeky, košíky, háčkované a vyšívané ozdoby.
Zdroj: SITA.sk - Piesne, kroje a remeslá. Vlkolínec ožije tradičnou svadbou z minulosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Folklór Ľudové tradície Svadba
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Aj v Japonsku spoznajú naše Poklady: PUĽS po 50 rokoch mieri za hranice Európy – FOTO
Aj v Japonsku spoznajú naše Poklady: PUĽS po 50 rokoch mieri za hranice Európy – FOTO