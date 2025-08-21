Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

21. augusta 2025

Piesne, kroje a remeslá. Vlkolínec ožije tradičnou svadbou z minulosti


Tagy: Folklór Ľudové tradície Svadba

Piesne, kroje a remeslá v jedinečnej atmosfére UNESCO dediny. Liptov čaká stretnutie súčasnosti s minulosťou. V sobotu 23. augusta ...



Zdieľať
gettyimages 935301728 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Piesne, kroje a remeslá v jedinečnej atmosfére UNESCO dediny. Liptov čaká stretnutie súčasnosti s minulosťou. V sobotu 23. augusta sa pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec prenesie späť v čase. Návštevníci zažijú neopakovateľnú atmosféru tradičnej dedinskej svadby v podaní folklórneho súboru Liptov.


Ako ďalej informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová, podujatie „Liptovsko-čičmianska svadba" priblíži zvyky, piesne a rituály, ktoré kedysi sprevádzali spojenie dvoch ľudí a tiež dvoch slovenských regiónov. Program však ponúkne Vlkolínec aj v nedeľu.

Prelínanie svadobných rituálov


Vo Vlkolínci folkloristi predvedú svadbu, ktorá pomyslene spojí regióny Liptov a Rajec. Uličkami Vlkolínca sa rozozvučí hudba a spev. „Od zvonice v centre obce sa vydá svadobný sprievod k miestnemu kostolu a program vyvrcholí v tamojšom školskom dvore dojímavým čepčením čičmianskej nevesty, ktorá sa vydá za mládenca z Liptova," opísala Šarafínová.

Približne tridsať krojovaných účinkujúcich folkloristov zo súboru Liptov predstaví autentické svadobné zvyky, od odobierky až po veselicu. Diváci uvidia aj jedinečný čičmiansky kroj, považovaný za jeden z najnáročnejších na výrobu na Slovensku. Jeho ručná tvorba trvá stovky hodín a v minulosti bol pýchou každej rodiny.

Keď sa v minulosti spájali rodiny z rôznych regiónov, ich svadobné rituály sa prelínali. Čepčenie sa zvyčajne robilo podľa zvyklostí ženíchovej dediny, no nevesta si často zachovala kroj z rodného kraja. Vo Vlkolínci tak návštevníci uvidia moment, keď čičmianska nevesta dostane liptovský čepiec ako symbol prijatia do novej rodiny," doplnila riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.

Program bude bohatý


V sobotu bude program vo Vlkolínci celodenný, štartuje o 10:00. Na návštevníkov čaká zber úrody vo vlkolínskej záhrade, ukážky tradičného hospodárenia aj ochutnávky.

Začiatok svadobného programu sme naplánovali na 13:00 v centre obce pri ikonickej zvonici, následne sa svadobný sprievod vydá ku kostolu. Záverečné čepčenie a svadobná veselica sa uskutočnia vo dvore školy," priblížil primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.

Na druhý deň, v nedeľu 24. augusta, bude od 10:00 do 14:00 v pamiatkovej rezervácii zber ľanu a ukážky jeho spracovania, tiež tvorivé remeselné workshopy a výtvarný plenér inšpirovaný architektúrou Vlkolínca. Remeselníčky tam budú počas celého víkendu vyrábať venčeky, košíky, háčkované a vyšívané ozdoby.


Zdroj: SITA.sk - Piesne, kroje a remeslá. Vlkolínec ožije tradičnou svadbou z minulosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Folklór Ľudové tradície Svadba
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Aj v Japonsku spoznajú naše Poklady: PUĽS po 50 rokoch mieri za hranice Európy – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 