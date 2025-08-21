Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

21. augusta 2025

World Music Festival Bratislava 2025 bude prvýkrát aj v Trenčíne



Súčasťou jubilejného ročníka festivalu, ktorý do Bratislavy už dekádu prináša „hudbu sveta“, budú nielen koncerty, ale aj sprievodné akcie.



Zdieľať
World Music Festival Bratislava 2025 bude prvýkrát aj v Trenčíne

Milovníkov pestrej svetovej hudby poteší jubilejný 10. ročník World Music Festivalu Bratislava, ktorý sa uskutoční od 19. do 21. septembra. „Bude sa konať na rôznych miestach a prvýkrát okrem hlavného mesta aj v Trenčíne,“ avizujú organizátori. Pripravili program s mnohými špičkovými umelcami, viacerí z nich vystúpia na Slovensku po prvý raz.


Tento ročník ponúkne flamenco, tango, gypsy jazz, dídžejský set, balkánsku hudbu, rómske ľudovky, ale aj experimentálne projekty,“ približujú organizátori program. Medzi hlavné hviezdy festivalu patria legendárna fínska skupina Värttinä, poľské tangové kvarteto Bandonegro, španielska flamencová tanečnica María Moreno, či súfijský ansámbel Jawa, ktorý pozostáva zo sýrskych hudobníkov, utečencov z mesta Aleppo, žijúcich v Belgicku. Zo slovenských interpretov prídu na festival napríklad Martin Štefánik, Pekovci, Páni času či Ildikó Kali Trio.

World Music Festival Bratislava je partnerom podujatia Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry 2026. Dohodli sme sa predstaviť hlavných headlinerov festivalu aj v Trenčíne,“ uviedla programová riaditeľka festivalu Jarmila Vlčková. Na rôznych miestach mesta sa tak Trenčania môžu tešiť na vystúpenia flamenco tanečnice Marie Moreno, ansámblu Jawa aj na skupinu Värttinä. „Umelci vítajú možnosť vystúpiť na Slovensku viackrát a my sa tešíme, že nielen bratislavskí diváci budú mať možnosť vidieť tieto zaujímavé chuťovky svetovej world music,“ dodala Vlčková.

Súčasťou jubilejného ročníka festivalu, ktorý do Bratislavy už dekádu prináša „hudbu sveta“, budú nielen koncerty, ale aj sprievodné akcie. V sobotu 20. septembra napríklad špeciálny niekoľkohodinový workshop flamencového tanca, ktorý povedú María Moreno a Libuša Čižmárik Bachratá, či odborná konferencia s účasťou zahraničných delegátov. O rôznych prístupoch k tradičnej hudbe zo Slovenska na nej porozprávajú Jana Ambrózová a Ján Šicko.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Na festival ART IN PARK sa vracia: Billy Barman, Medial Banana aj kino pod hviezdami v parku Trenčianskych Teplíc!

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 