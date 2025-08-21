|
21. augusta 2025
World Music Festival Bratislava 2025 bude prvýkrát aj v Trenčíne
Súčasťou jubilejného ročníka festivalu, ktorý do Bratislavy už dekádu prináša „hudbu sveta“, budú nielen koncerty, ale aj sprievodné akcie.
Milovníkov pestrej svetovej hudby poteší jubilejný 10. ročník World Music Festivalu Bratislava, ktorý sa uskutoční od 19. do 21. septembra. „Bude sa konať na rôznych miestach a prvýkrát okrem hlavného mesta aj v Trenčíne,“ avizujú organizátori. Pripravili program s mnohými špičkovými umelcami, viacerí z nich vystúpia na Slovensku po prvý raz.
„Tento ročník ponúkne flamenco, tango, gypsy jazz, dídžejský set, balkánsku hudbu, rómske ľudovky, ale aj experimentálne projekty,“ približujú organizátori program. Medzi hlavné hviezdy festivalu patria legendárna fínska skupina Värttinä, poľské tangové kvarteto Bandonegro, španielska flamencová tanečnica María Moreno, či súfijský ansámbel Jawa, ktorý pozostáva zo sýrskych hudobníkov, utečencov z mesta Aleppo, žijúcich v Belgicku. Zo slovenských interpretov prídu na festival napríklad Martin Štefánik, Pekovci, Páni času či Ildikó Kali Trio.
„World Music Festival Bratislava je partnerom podujatia Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry 2026. Dohodli sme sa predstaviť hlavných headlinerov festivalu aj v Trenčíne,“ uviedla programová riaditeľka festivalu Jarmila Vlčková. Na rôznych miestach mesta sa tak Trenčania môžu tešiť na vystúpenia flamenco tanečnice Marie Moreno, ansámblu Jawa aj na skupinu Värttinä. „Umelci vítajú možnosť vystúpiť na Slovensku viackrát a my sa tešíme, že nielen bratislavskí diváci budú mať možnosť vidieť tieto zaujímavé chuťovky svetovej world music,“ dodala Vlčková.
Súčasťou jubilejného ročníka festivalu, ktorý do Bratislavy už dekádu prináša „hudbu sveta“, budú nielen koncerty, ale aj sprievodné akcie. V sobotu 20. septembra napríklad špeciálny niekoľkohodinový workshop flamencového tanca, ktorý povedú María Moreno a Libuša Čižmárik Bachratá, či odborná konferencia s účasťou zahraničných delegátov. O rôznych prístupoch k tradičnej hudbe zo Slovenska na nej porozprávajú Jana Ambrózová a Ján Šicko.
