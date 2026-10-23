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 24hod.sk    Šport

23. októbra 2026

Aj v Podbrezovej pristúpili k zmene trénera, Markulíka dočasne strieda jeho doterajší asistent Godál


Tagy: Niké liga 2026/2027

Zatiaľ naposledy sa Horehronci predstavili na pôde neďalekej Banskej Bystrice a podľahli jej tesne 0:1 gólom zo záveru stretnutia. V rýchlom slede prišlo k zmene trénera v ďalšom klube najvyššej ...



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845535525_18441966016134641_6897151862213117888_n scaled e1792757953887 676x488 23.10.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ naposledy sa Horehronci predstavili na pôde neďalekej Banskej Bystrice a podľahli jej tesne 0:1 gólom zo záveru stretnutia.


V rýchlom slede prišlo k zmene trénera v ďalšom klube najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Kým v úvode aktuálneho týždňa sa k takému kroku odhodlali v Komárne, teraz k nemu pristúpili v Podbrezovej.

Na lavičke Horehroncov skončil Štefan Markulík napriek tomu, že jeho zverencom patrí priebežná 5. priečka tabuľky. Hlavným koučom Podbrezovej bol od septembra 2024, predtým pracoval ako asistent Romana Skuhravého práve v tíme FK Železiarne.

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"Chcem sa Štefanovi Markulíkovi úprimne poďakovať za všetku prácu, ktorú pre náš klub odviedol. Počas svojho pôsobenia preukázal vysokú mieru profesionalizmu, odbornosti a stal sa výraznou persónou nášho klubu. Rozhodnutie o ukončení spolupráce nebolo vôbec jednoduché, ale som presvedčený, že v tejto chvíli je to správny krok pre ďalšie napredovanie mužstva Štefanovi ďakujem za všetko, čo pred Podbrezovú urobil a prajem mu veľa úspechov v ďalšej trénerskej kariére a aj v osobnom živote,“ uviedol na oficiálnom webe klubu jeho generálny manažér Miroslav Poliaček.

Známe je aj meno dočasného kouča, stal sa ním doterajší asistent Boris Godál. Realizačný tím inak zostáva zatiaľ bez ďalšej zmeny. Zatiaľ naposledy sa futbalisti Podbrezovej predstavili na pôde neďalekej Banskej Bystrice a podľahli jej tesne 0:1 gólom zo záveru stretnutia.


Zdroj: SITA.sk - Aj v Podbrezovej pristúpili k zmene trénera, Markulíka dočasne strieda jeho doterajší asistent Godál © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
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