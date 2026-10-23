Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. októbra 2026

Zástupcovia AFC vyjadrili podporu Infantinovi v boji o prezidenta FIFA


Tagy: Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA

Ázijská futbalová konfederácia ešte nedávno spolu s UEFA a CONCACAF kritizovala Gianniho Infantina, teraz mu vyjadrila podporu. Ešte nedávno boli na strany



Zdieľať
858304520_1457876522886848_5649980498998546730_n 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Ázijská futbalová konfederácia ešte nedávno spolu s UEFA a CONCACAF kritizovala Gianniho Infantina, teraz mu vyjadrila podporu.


Ešte nedávno boli na strany Európskej futbalovej únie (UEFA) a Konfederácia futbalovej asociácie Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) v boji proti prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi. Zástupcovia Ázijská futbalová konfederácia (AFC) však v piatok vyjadrili podporu súčasnému šéfovi FIFA v budúcoročných voľbách tejto organizácie.

Švajčiarsky líder FIFA, ktorý má 56 rokov, bol prítomný na stretnutí AFC v Tokiu, kde prezident Šejk Salman bin Ebrahim al-Khalifa jednoznačne podporil jeho kandidatúru, čo výrazne posilnilo Infantinove vyhliadky na predĺženie svojho pôsobenia na čele svetového futbalu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Infantino čelil výzvam na odstúpenie


AFC v auguste spoločne s UEFA a CONCACAF kritizovala plány Infantina otvoriť špičkové futbalové súťaže súkromným investorom. Infantino čelil výzvam na odstúpenie a stratil podporu niektorých federácií pri snahe o znovuzvolenie na štvrté a posledné funkčné obdobie.

"Myslím si, že týmto sme potvrdili našu plnú oddanosť podpore vás a vášho vedenia, ako sa usilujete o nový mandát ako prezident FIFA. Viem, že ste navštívili veľa krajín v Ázii a hovoril som s mnohými členmi z tohto kontinentu. Podpora pre Gianniho je veľmi jasná,“ uviedol Šejk Salman.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Infantino sa uchádza o znovuzvolenie


Prezident AFC zároveň okomentoval predchádzajúce nezhody slovami: "Gianni, áno, mali sme nejaké problémy, o ktorých sme hovorili v minulosti. Ale nespájajme tieto dve veci. Musíme ísť vpred... futbal je najsilnejší, keď spolupracujeme.“

Infantino, ktorý sa minulý týždeň ospravedlnil za neúspešný projekt súkromných investícií, vedie FIFA od roku 2016 a uchádza sa o znovuzvolenie vo voľbách naplánovaných na marec 2027.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Videli sme transformáciu, ktorou ázijský a tým pádom aj svetový futbal v týchto rokoch prešiel. Stal sa naozaj globálnym a pre všetkých, čo by nebolo možné bez silnej, zjednotenej a odhodlanej Ázie. Za to vám veľmi ďakujem,“ poznamenal Infantino.

Vážny protikandidát sa zatiaľ neprihlásil


Lehota na prihlasovanie kandidátov je 18. novembra. Napriek hlasnej kritike, najmä z Európy, sa zatiaľ vážny protikandidát neprihlásil. Mnohé popredné európske národné asociácie stiahli svoju podporu Infantinovi kvôli kontroverziám vrátane jeho blízkeho vzťahu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pred dvoma mesiacmi AFC a Šejk Salman naznačili, že by mohli Infantinovu podporu odvolať. Spoločný list s UEFA a CONCACAF zdôraznil, že futbal "nepatrí žiadnemu jednotlivcovi" a vodcovstvo nie je vlastníctvom. A keď je dôvera zneužitá, úloha je opustená.

Infantino má podporu Africkej futbalovej konfederácie (CAF), zatiaľ čo juhoamerický CONMEBOL je väčšinou priaznivý. Federácie v kontinentoch nehlasujú ako bloky a zo zóny CONCACAF tiež zaznievajú hlasy na podporu Infantina.

Medzi členskými krajmi AFC, ktoré už predtým mali jeho podporu, sú Kuvajt, Katar aj Saudská Arábia.


Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia AFC vyjadrili podporu Infantinovi v boji o prezidenta FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Aj v Podbrezovej pristúpili k zmene trénera, Markulíka dočasne strieda jeho doterajší asistent Godál
<< predchádzajúci článok
Ľudia by nemali robiť závery po úvodných pretekoch v Söldene. Vlhovej jazdy sú už omnoho dravšie, myslí si jej brat – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 