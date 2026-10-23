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23. októbra 2026
Zástupcovia AFC vyjadrili podporu Infantinovi v boji o prezidenta FIFA
Ázijská futbalová konfederácia ešte nedávno spolu s UEFA a CONCACAF kritizovala Gianniho Infantina, teraz mu vyjadrila podporu. Ešte nedávno boli na strany
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23.10.2026 (SITA.sk) - Ázijská futbalová konfederácia ešte nedávno spolu s UEFA a CONCACAF kritizovala Gianniho Infantina, teraz mu vyjadrila podporu.
Ešte nedávno boli na strany Európskej futbalovej únie (UEFA) a Konfederácia futbalovej asociácie Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) v boji proti prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi. Zástupcovia Ázijská futbalová konfederácia (AFC) však v piatok vyjadrili podporu súčasnému šéfovi FIFA v budúcoročných voľbách tejto organizácie.
Švajčiarsky líder FIFA, ktorý má 56 rokov, bol prítomný na stretnutí AFC v Tokiu, kde prezident Šejk Salman bin Ebrahim al-Khalifa jednoznačne podporil jeho kandidatúru, čo výrazne posilnilo Infantinove vyhliadky na predĺženie svojho pôsobenia na čele svetového futbalu.
AFC v auguste spoločne s UEFA a CONCACAF kritizovala plány Infantina otvoriť špičkové futbalové súťaže súkromným investorom. Infantino čelil výzvam na odstúpenie a stratil podporu niektorých federácií pri snahe o znovuzvolenie na štvrté a posledné funkčné obdobie.
"Myslím si, že týmto sme potvrdili našu plnú oddanosť podpore vás a vášho vedenia, ako sa usilujete o nový mandát ako prezident FIFA. Viem, že ste navštívili veľa krajín v Ázii a hovoril som s mnohými členmi z tohto kontinentu. Podpora pre Gianniho je veľmi jasná,“ uviedol Šejk Salman.
Prezident AFC zároveň okomentoval predchádzajúce nezhody slovami: "Gianni, áno, mali sme nejaké problémy, o ktorých sme hovorili v minulosti. Ale nespájajme tieto dve veci. Musíme ísť vpred... futbal je najsilnejší, keď spolupracujeme.“
Infantino, ktorý sa minulý týždeň ospravedlnil za neúspešný projekt súkromných investícií, vedie FIFA od roku 2016 a uchádza sa o znovuzvolenie vo voľbách naplánovaných na marec 2027.
„Videli sme transformáciu, ktorou ázijský a tým pádom aj svetový futbal v týchto rokoch prešiel. Stal sa naozaj globálnym a pre všetkých, čo by nebolo možné bez silnej, zjednotenej a odhodlanej Ázie. Za to vám veľmi ďakujem,“ poznamenal Infantino.
Lehota na prihlasovanie kandidátov je 18. novembra. Napriek hlasnej kritike, najmä z Európy, sa zatiaľ vážny protikandidát neprihlásil. Mnohé popredné európske národné asociácie stiahli svoju podporu Infantinovi kvôli kontroverziám vrátane jeho blízkeho vzťahu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Pred dvoma mesiacmi AFC a Šejk Salman naznačili, že by mohli Infantinovu podporu odvolať. Spoločný list s UEFA a CONCACAF zdôraznil, že futbal "nepatrí žiadnemu jednotlivcovi" a vodcovstvo nie je vlastníctvom. A keď je dôvera zneužitá, úloha je opustená.
Infantino má podporu Africkej futbalovej konfederácie (CAF), zatiaľ čo juhoamerický CONMEBOL je väčšinou priaznivý. Federácie v kontinentoch nehlasujú ako bloky a zo zóny CONCACAF tiež zaznievajú hlasy na podporu Infantina.
Medzi členskými krajmi AFC, ktoré už predtým mali jeho podporu, sú Kuvajt, Katar aj Saudská Arábia.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia AFC vyjadrili podporu Infantinovi v boji o prezidenta FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
Ešte nedávno boli na strany Európskej futbalovej únie (UEFA) a Konfederácia futbalovej asociácie Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) v boji proti prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi. Zástupcovia Ázijská futbalová konfederácia (AFC) však v piatok vyjadrili podporu súčasnému šéfovi FIFA v budúcoročných voľbách tejto organizácie.
Švajčiarsky líder FIFA, ktorý má 56 rokov, bol prítomný na stretnutí AFC v Tokiu, kde prezident Šejk Salman bin Ebrahim al-Khalifa jednoznačne podporil jeho kandidatúru, čo výrazne posilnilo Infantinove vyhliadky na predĺženie svojho pôsobenia na čele svetového futbalu.
Infantino čelil výzvam na odstúpenie
AFC v auguste spoločne s UEFA a CONCACAF kritizovala plány Infantina otvoriť špičkové futbalové súťaže súkromným investorom. Infantino čelil výzvam na odstúpenie a stratil podporu niektorých federácií pri snahe o znovuzvolenie na štvrté a posledné funkčné obdobie.
"Myslím si, že týmto sme potvrdili našu plnú oddanosť podpore vás a vášho vedenia, ako sa usilujete o nový mandát ako prezident FIFA. Viem, že ste navštívili veľa krajín v Ázii a hovoril som s mnohými členmi z tohto kontinentu. Podpora pre Gianniho je veľmi jasná,“ uviedol Šejk Salman.
Infantino sa uchádza o znovuzvolenie
Prezident AFC zároveň okomentoval predchádzajúce nezhody slovami: "Gianni, áno, mali sme nejaké problémy, o ktorých sme hovorili v minulosti. Ale nespájajme tieto dve veci. Musíme ísť vpred... futbal je najsilnejší, keď spolupracujeme.“
Infantino, ktorý sa minulý týždeň ospravedlnil za neúspešný projekt súkromných investícií, vedie FIFA od roku 2016 a uchádza sa o znovuzvolenie vo voľbách naplánovaných na marec 2027.
„Videli sme transformáciu, ktorou ázijský a tým pádom aj svetový futbal v týchto rokoch prešiel. Stal sa naozaj globálnym a pre všetkých, čo by nebolo možné bez silnej, zjednotenej a odhodlanej Ázie. Za to vám veľmi ďakujem,“ poznamenal Infantino.
Vážny protikandidát sa zatiaľ neprihlásil
Lehota na prihlasovanie kandidátov je 18. novembra. Napriek hlasnej kritike, najmä z Európy, sa zatiaľ vážny protikandidát neprihlásil. Mnohé popredné európske národné asociácie stiahli svoju podporu Infantinovi kvôli kontroverziám vrátane jeho blízkeho vzťahu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Pred dvoma mesiacmi AFC a Šejk Salman naznačili, že by mohli Infantinovu podporu odvolať. Spoločný list s UEFA a CONCACAF zdôraznil, že futbal "nepatrí žiadnemu jednotlivcovi" a vodcovstvo nie je vlastníctvom. A keď je dôvera zneužitá, úloha je opustená.
Infantino má podporu Africkej futbalovej konfederácie (CAF), zatiaľ čo juhoamerický CONMEBOL je väčšinou priaznivý. Federácie v kontinentoch nehlasujú ako bloky a zo zóny CONCACAF tiež zaznievajú hlasy na podporu Infantina.
Medzi členskými krajmi AFC, ktoré už predtým mali jeho podporu, sú Kuvajt, Katar aj Saudská Arábia.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia AFC vyjadrili podporu Infantinovi v boji o prezidenta FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
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