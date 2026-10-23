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23. októbra 2026
Ako vyzerala tragická noc a to, čo po nej nasledovalo? Jotova manželka sa v knihe vrátila k najsmutnejším chvíľam života – FOTO
Keď mala ísť do španielskej márnice vyzdvihnúť Jotove veci, tak nariadila šoférovi, aby šiel po rovnakej trase, ako jej manžel s bratom. Portugalský futbalista Diogo ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Keď mala ísť do španielskej márnice vyzdvihnúť Jotove veci, tak nariadila šoférovi, aby šiel po rovnakej trase, ako jej manžel s bratom.
Portugalský futbalista Diogo Jota tragicky zomrel počas dopravnej nehody v Španielsku v júli 2025. Len 11 dní predtým sa oženil s detskou láskou Rute Cardosovou.
Pre zdravotné problémy nemohol letieť na prípravu na novú sezónu do Anglicka, preto sa rozhodol presunúť z domoviny do susediacej krajiny a odtiaľ trajektom do Veľkej Británie.
V čase smrti hrával za národný tím a FC Liverpool. Aktuálne vyšla kniha o jeho živote i kariére, no opisovala aj ťažké chvíle, ktoré sa udiali tesne pred a po tragédii. Jej názov je "Diogo Jota: Forever In Our Hearts (Navždy v našich srdciach)".
Spolu s bratom Andrém Silvom cestovali do Španielska na prenajatom aute. Ako sa blížil čas odchodu, vybrali sa do domu sestry Rute, aby sa rodina mohla s Diogom a Andréom rozlúčiť. "Takto mali príležitosť vidieť to prekliate auto a navečerať sa s nami," prezradila vdova v biografii o zosnulom manželovi.
Bratia si chceli rozdeliť cestu na dve časti a prenocovať v hoteli v španielskom meste Benavente. "Pár minút po tom, čo odišli, som Diogovi napísala správu: ´Šťastnú cestu´. Odpovedal emotikonom a ja som mu napísala, aby dával pozor na cestu." Bola to posledná správa, na ktorú odpovedal.
V osudný večer jej fotograf zo svadby poslal video milého Jotovho tanca na ich svadbe. Tak veľmi sa jej páčilo, že mu ho poslala s tým, že keď zastaví, nech si ho pozrie. No k tomu už nikdy nedošlo.
Fotogaléria k článku: Tragický zosnulý futbalista Liverpoolu a Portugalska Diogo Jota (fotografie)
Cardosová vedela, že cestuje, takže neprečítaná správa nebola dôvodom na znepokojenie. Jej strýko a teta vtedy prišli na neplánovanú návštevu a napokon zohrali dôležitú úlohu v získavaní informácií.
Keď nadišiel čas príchodu ho hotela a Jota sa jej neozval, tak začala mať pochybnosti. Poslala mu ďalšiu správu, no už si všimla, že potvrdenie o doručení chýbalo.
Znepokojená mu poslala viacero ďalších, no výsledok bol rovnaký, tak napísala jeho bratovi a stalo sa to isté. Začala sa báť, že sa im niečo stalo, no stále dúfala, že sa im možno len vybili telefóny.
"Odkedy sa mi narodil najstarší syn, začala som sa báť mnohých vecí. Týždeň predtým sme sa o tom s Diogom rozprávali – o strachu, že ak by sa nám niečo stalo, deti by zostali odkázané samy na seba. Keď som zistila, že správy neboli doručené, všetok ten pesimizmus sa znova vynoril," prezradila.
Zavolala ho hotela, či sa tam ubytovali dvaja bratia a odpoveď ju nepríjemne šokovala, keďže to recepčná poprela. Hľadala iné spôsoby, ako zistiť, či sa niečo nestalo.
Jej strýko, ktorý je kamionista, s pomocou svojich kontaktov zisťoval, čo sa mohlo udiať. Telefonát nezrušil a z druhého volal inde. Vtom Rute počula, ako strýko do druhého telefónu hovorí: "Áno, dvaja bratia."
"Zrazu ma požiadal, aby som k telefónu zavolala Nuna, môjho švagra. V tej nočnej hodine, v úplnom tichu, som počula každé slovo, ktoré si hovorili. Počula som, ako mu strýko hovorí: ´Odvážajú telá.´ Myslím, že dodal ´do márnice´, ale v tej chvíli sa mi v hlave úplne zatemnilo. Telá? Môj švagor ostal ako primrznutý," opisovala desivé chvíle.
"Začínala som si uvedomovať, že to možno je pravda, hoci som chcela veriť, že nie. Podľa hodiniek som v tú noc prešla 11 kilometrov – len tak som prechádzala hore-dole po dvore pri dome mojej sestry," priblížila.
Neskôr jej zavolal španielsky policajt. Keď si overil, že hovorí s Cardosovou a že má pri sebe Jotove doklady, oznámil: "Týmto potvrdzujem úmrtie Dioga Josého Teixeiru da Silvu, narodeného 4. decembra 1996."
Odmietala prijať to, čo sa práve dozvedela. Keď mala ísť do španielskej márnice vyzdvihnúť Jotove veci, tak nariadila šoférovi, aby šiel po rovnakej trase, ako jej manžel s bratom.
"Myslela som si, že po toľkých hodinách už po nehode nezostanú žiadne stopy, no chcela som vedieť, kde presne sa to stalo. Keď sme však dorazili na ten prekliaty 64. kilometer, vrak auta tam stále bol," povedala s tým, že vystúpila a bežala k miestu nehody, no zastavil ju policajt.
Poradil jej, aby zostala v bezpečnej vzdialenosti a ušetrila sa tak pohľadu, ktorý by sa jej navždy vryl do pamäti. Zdrvená súhlasila. Neskôr v márnici jej cez malé okienko ukázali Diogovo telo na nosidlách a Andrého telo v rakve. Po odovzdaní súkromných vecí nasledoval presun do Portugalska aj s pozostalosťami bratov.
Zdroj: SITA.sk - Ako vyzerala tragická noc a to, čo po nej nasledovalo? Jotova manželka sa v knihe vrátila k najsmutnejším chvíľam života – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský futbalista Diogo Jota tragicky zomrel počas dopravnej nehody v Španielsku v júli 2025. Len 11 dní predtým sa oženil s detskou láskou Rute Cardosovou.
Pre zdravotné problémy nemohol letieť na prípravu na novú sezónu do Anglicka, preto sa rozhodol presunúť z domoviny do susediacej krajiny a odtiaľ trajektom do Veľkej Británie.
V čase smrti hrával za národný tím a FC Liverpool. Aktuálne vyšla kniha o jeho živote i kariére, no opisovala aj ťažké chvíle, ktoré sa udiali tesne pred a po tragédii. Jej názov je "Diogo Jota: Forever In Our Hearts (Navždy v našich srdciach)".
Správa, na ktorú už neodpovedal
Spolu s bratom Andrém Silvom cestovali do Španielska na prenajatom aute. Ako sa blížil čas odchodu, vybrali sa do domu sestry Rute, aby sa rodina mohla s Diogom a Andréom rozlúčiť. "Takto mali príležitosť vidieť to prekliate auto a navečerať sa s nami," prezradila vdova v biografii o zosnulom manželovi.
Bratia si chceli rozdeliť cestu na dve časti a prenocovať v hoteli v španielskom meste Benavente. "Pár minút po tom, čo odišli, som Diogovi napísala správu: ´Šťastnú cestu´. Odpovedal emotikonom a ja som mu napísala, aby dával pozor na cestu." Bola to posledná správa, na ktorú odpovedal.
V osudný večer jej fotograf zo svadby poslal video milého Jotovho tanca na ich svadbe. Tak veľmi sa jej páčilo, že mu ho poslala s tým, že keď zastaví, nech si ho pozrie. No k tomu už nikdy nedošlo.
Fotogaléria k článku: Tragický zosnulý futbalista Liverpoolu a Portugalska Diogo Jota (fotografie)
Nedoručené správy
Cardosová vedela, že cestuje, takže neprečítaná správa nebola dôvodom na znepokojenie. Jej strýko a teta vtedy prišli na neplánovanú návštevu a napokon zohrali dôležitú úlohu v získavaní informácií.
Keď nadišiel čas príchodu ho hotela a Jota sa jej neozval, tak začala mať pochybnosti. Poslala mu ďalšiu správu, no už si všimla, že potvrdenie o doručení chýbalo.
Znepokojená mu poslala viacero ďalších, no výsledok bol rovnaký, tak napísala jeho bratovi a stalo sa to isté. Začala sa báť, že sa im niečo stalo, no stále dúfala, že sa im možno len vybili telefóny.
Pomohol strýko
"Odkedy sa mi narodil najstarší syn, začala som sa báť mnohých vecí. Týždeň predtým sme sa o tom s Diogom rozprávali – o strachu, že ak by sa nám niečo stalo, deti by zostali odkázané samy na seba. Keď som zistila, že správy neboli doručené, všetok ten pesimizmus sa znova vynoril," prezradila.
Zavolala ho hotela, či sa tam ubytovali dvaja bratia a odpoveď ju nepríjemne šokovala, keďže to recepčná poprela. Hľadala iné spôsoby, ako zistiť, či sa niečo nestalo.
Jej strýko, ktorý je kamionista, s pomocou svojich kontaktov zisťoval, čo sa mohlo udiať. Telefonát nezrušil a z druhého volal inde. Vtom Rute počula, ako strýko do druhého telefónu hovorí: "Áno, dvaja bratia."
Hrozivé potvrdenie
"Zrazu ma požiadal, aby som k telefónu zavolala Nuna, môjho švagra. V tej nočnej hodine, v úplnom tichu, som počula každé slovo, ktoré si hovorili. Počula som, ako mu strýko hovorí: ´Odvážajú telá.´ Myslím, že dodal ´do márnice´, ale v tej chvíli sa mi v hlave úplne zatemnilo. Telá? Môj švagor ostal ako primrznutý," opisovala desivé chvíle.
"Začínala som si uvedomovať, že to možno je pravda, hoci som chcela veriť, že nie. Podľa hodiniek som v tú noc prešla 11 kilometrov – len tak som prechádzala hore-dole po dvore pri dome mojej sestry," priblížila.
Neskôr jej zavolal španielsky policajt. Keď si overil, že hovorí s Cardosovou a že má pri sebe Jotove doklady, oznámil: "Týmto potvrdzujem úmrtie Dioga Josého Teixeiru da Silvu, narodeného 4. decembra 1996."
Prekliaty 64. kilometer
Odmietala prijať to, čo sa práve dozvedela. Keď mala ísť do španielskej márnice vyzdvihnúť Jotove veci, tak nariadila šoférovi, aby šiel po rovnakej trase, ako jej manžel s bratom.
"Myslela som si, že po toľkých hodinách už po nehode nezostanú žiadne stopy, no chcela som vedieť, kde presne sa to stalo. Keď sme však dorazili na ten prekliaty 64. kilometer, vrak auta tam stále bol," povedala s tým, že vystúpila a bežala k miestu nehody, no zastavil ju policajt.
Poradil jej, aby zostala v bezpečnej vzdialenosti a ušetrila sa tak pohľadu, ktorý by sa jej navždy vryl do pamäti. Zdrvená súhlasila. Neskôr v márnici jej cez malé okienko ukázali Diogovo telo na nosidlách a Andrého telo v rakve. Po odovzdaní súkromných vecí nasledoval presun do Portugalska aj s pozostalosťami bratov.
Zdroj: SITA.sk - Ako vyzerala tragická noc a to, čo po nej nasledovalo? Jotova manželka sa v knihe vrátila k najsmutnejším chvíľam života – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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