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 24hod.sk    Šport

29. júla 2026

Aj viceprezident nemeckej DFB ostro kritizuje plány FIFA na predaj podielov v súťažiach


Tagy: MS vo futbale

Plány FIFA vyvolali v Európe rozsiahlu opozíciu, hrozí rozdelenie futbalovej komunity. Aj viceprezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Hans-Joachim Watzke ostro kritizoval kontroverzné plány ...



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germany_dortmund_ceo_36163 676x478 29.7.2026 (SITA.sk) - Plány FIFA vyvolali v Európe rozsiahlu opozíciu, hrozí rozdelenie futbalovej komunity.


Aj viceprezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Hans-Joachim Watzke ostro kritizoval kontroverzné plány Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) predávať podiely vo svojich súťažiach, vrátane majstrovstiev sveta, ktoré označil za "priamy útok na futbal".

FIFA v utorok potvrdila, že skúma možnosť vstupu súkromných investorov do novej spoločnosti spravujúcej komerčné práva majstrovstiev sveta a ďalších svojich súťaží. Cieľom by bolo získať sumu až 4,2 miliardy dolárov. Tento návrh však musí najskôr schváliť 38-členná Rada FIFA a väčšina z jej 211 členských asociácií. FIFA jej plánuje predstaviť tieto návrhy čoskoro.

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Hans-Joachim Watzke, ktorý je zároveň prezident bundesligového klubu Borussia Dortmund a viceprezident Výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA), sa pripojil k širšej kritike tohto zámeru. "Mnohí v európskom futbale považujú plány FIFA za priamy útok na futbal. Zdieľam tento názor. Bola prekročená hranica. Medzi členskými asociáciami panuje široká zhoda, čo mi potvrdili aj rozhovory so šéfom UEFA Aleksanderom Čeferinom a ďalšími kolegami v posledných dňoch," vyjadril sa Watzke v rozhovore pre nemecký magazín Kicker.

Šesťdesiatsedemročný Watzke zdôraznil výkony európskych reprezentácií na nedávnych majstrovstvách sveta, čím naznačil možnú jednotu európskych futbalových zväzov v opozícii voči tomuto plánu: "Na MS sa dostalo do štvrťfinále až šesť európskych tímov a do semifinále tri. Ak európsky futbal vystúpi jednotne proti týmto plánom, má to veľkú váhu."

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UEFA, ktorá dlhodobo kritizuje aj prezidenta FIFA Gianniho Infantina, označila tento návrh za predaj "duše" futbalu. Podľa únie futbal nie je majetok FIFA, ktorý možno predávať.

CONCACAF, ktorý zastrešuje futbal v Severnej a Strednej Amerike, vyjadril "hlboký nepokoj" nad nedostatočným procesom schválenia.

V skoršom vyjadrení v júli DFB potvrdil, že odmietol podpísať list na podporu znovuzvolenia Infantina, napriek tomu, že podľa správ získal Švajčiar podporu viac ako 200 členských asociácií.


Zdroj: SITA.sk - Aj viceprezident nemeckej DFB ostro kritizuje plány FIFA na predaj podielov v súťažiach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale
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