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 24hod.sk    Šport

29. júla 2026

Tunisko má po katastrofe na futbalových majstrovstvách sveta nového kouča


Tagy: MS vo futbale 2026

Tuniská futbalová federácia potvrdila, že národný tím prevzal Moine Chaabani a podpísal zmluvu na štyri roky. Tuniská futbalová federácia (FTF) na pozíciu trénera reprezentácie vymenovala Moineho ...



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russia_soccer_wcup_portugal_morocco_27017 68577caa5fb6403fbb2d15339051a20e 676x476 29.7.2026 (SITA.sk) - Tuniská futbalová federácia potvrdila, že národný tím prevzal Moine Chaabani a podpísal zmluvu na štyri roky.


Tuniská futbalová federácia (FTF) na pozíciu trénera reprezentácie vymenovala Moineho Chaabaniho, to všetko po katastrofálnom vystúpení na majstrovstvách sveta. Výber Tuniska na svetovom šampionáte v Severnej Amerike pod vedením dvoch rôznych trénerov dosiahol tri prehry.

"Jeho kontrakt je na obdobie štyroch rokov," uviedla FTF v tlačovej správe, ktorá potvrdila správy šíriace sa už niekoľko dní. Chaabani dvakrát vyhral Africký pohár majstrov a päťkrát taliansku ligu s klubom Espérance Tunis. Trénoval aj v Egypte a následne v Maroku, kde získal ligový titul s RS Berkane.

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Práve tento klub ako prvý oznámil, že Chaabani preberá reprezentáciu Tuniska. Štyridsaťpäťročný Tunisan je v tomto roku štvrtým trénerom svojej krajiny a ôsmym od januára 2024.

Pred majstrovstvami sveta výber Tuniska vzbudzoval nádeje, keď na šampionát postúpil bez inkasovaného gólu, hoci kvalifikáciu začal pod Jalelom Kadrim a ukončil pod Samim Trabelsim, pričom Montasser Louhichi pôsobil počas dvoch zápasov ako dočasný kouč. Faouzi Benzarti a Kais Yaakoubi taktiež krátko viedli tím počas prestávky pred kvalifikáciou o postup na Africký pohár národov.

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V januári 2026 po vyradení Tuniska v osemfinále kontinentálneho šampionátu Trabelsiho nahradil Sabri Lamouchi. Toho na MS 2026 po prehre v prvom zápase 1:5 so Švédskom odvolali a tím prevzal francúzsky veterán Hervé Renard. Ani pod jeho taktovou však Tunisanie nebodovali.

Chaabani mal platný kontrakt s Berkane do roku 2027, no klub deklaroval "pochopenie" vzhľadom na "zvláštnu dôležitosť úlohy vedenia národného tímu". Klub vyzdvihol Chaabaniho "vysokú profesionalitu" a pripomenul, že pomohol "napísať dôležitú kapitolu v histórii RS Berkane".


Zdroj: SITA.sk - Tunisko má po katastrofe na futbalových majstrovstvách sveta nového kouča © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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