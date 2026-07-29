|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júla 2026
Tunisko má po katastrofe na futbalových majstrovstvách sveta nového kouča
Tagy: MS vo futbale 2026
Tuniská futbalová federácia potvrdila, že národný tím prevzal Moine Chaabani a podpísal zmluvu na štyri roky. Tuniská futbalová federácia (FTF) na pozíciu trénera reprezentácie vymenovala Moineho ...
Zdieľať
29.7.2026 (SITA.sk) - Tuniská futbalová federácia potvrdila, že národný tím prevzal Moine Chaabani a podpísal zmluvu na štyri roky.
Tuniská futbalová federácia (FTF) na pozíciu trénera reprezentácie vymenovala Moineho Chaabaniho, to všetko po katastrofálnom vystúpení na majstrovstvách sveta. Výber Tuniska na svetovom šampionáte v Severnej Amerike pod vedením dvoch rôznych trénerov dosiahol tri prehry.
"Jeho kontrakt je na obdobie štyroch rokov," uviedla FTF v tlačovej správe, ktorá potvrdila správy šíriace sa už niekoľko dní. Chaabani dvakrát vyhral Africký pohár majstrov a päťkrát taliansku ligu s klubom Espérance Tunis. Trénoval aj v Egypte a následne v Maroku, kde získal ligový titul s RS Berkane.
Práve tento klub ako prvý oznámil, že Chaabani preberá reprezentáciu Tuniska. Štyridsaťpäťročný Tunisan je v tomto roku štvrtým trénerom svojej krajiny a ôsmym od januára 2024.
Pred majstrovstvami sveta výber Tuniska vzbudzoval nádeje, keď na šampionát postúpil bez inkasovaného gólu, hoci kvalifikáciu začal pod Jalelom Kadrim a ukončil pod Samim Trabelsim, pričom Montasser Louhichi pôsobil počas dvoch zápasov ako dočasný kouč. Faouzi Benzarti a Kais Yaakoubi taktiež krátko viedli tím počas prestávky pred kvalifikáciou o postup na Africký pohár národov.
V januári 2026 po vyradení Tuniska v osemfinále kontinentálneho šampionátu Trabelsiho nahradil Sabri Lamouchi. Toho na MS 2026 po prehre v prvom zápase 1:5 so Švédskom odvolali a tím prevzal francúzsky veterán Hervé Renard. Ani pod jeho taktovou však Tunisanie nebodovali.
Chaabani mal platný kontrakt s Berkane do roku 2027, no klub deklaroval "pochopenie" vzhľadom na "zvláštnu dôležitosť úlohy vedenia národného tímu". Klub vyzdvihol Chaabaniho "vysokú profesionalitu" a pripomenul, že pomohol "napísať dôležitú kapitolu v histórii RS Berkane".
Zdroj: SITA.sk - Tunisko má po katastrofe na futbalových majstrovstvách sveta nového kouča © SITA Všetky práva vyhradené.
Tuniská futbalová federácia (FTF) na pozíciu trénera reprezentácie vymenovala Moineho Chaabaniho, to všetko po katastrofálnom vystúpení na majstrovstvách sveta. Výber Tuniska na svetovom šampionáte v Severnej Amerike pod vedením dvoch rôznych trénerov dosiahol tri prehry.
"Jeho kontrakt je na obdobie štyroch rokov," uviedla FTF v tlačovej správe, ktorá potvrdila správy šíriace sa už niekoľko dní. Chaabani dvakrát vyhral Africký pohár majstrov a päťkrát taliansku ligu s klubom Espérance Tunis. Trénoval aj v Egypte a následne v Maroku, kde získal ligový titul s RS Berkane.
Práve tento klub ako prvý oznámil, že Chaabani preberá reprezentáciu Tuniska. Štyridsaťpäťročný Tunisan je v tomto roku štvrtým trénerom svojej krajiny a ôsmym od januára 2024.
Pred majstrovstvami sveta výber Tuniska vzbudzoval nádeje, keď na šampionát postúpil bez inkasovaného gólu, hoci kvalifikáciu začal pod Jalelom Kadrim a ukončil pod Samim Trabelsim, pričom Montasser Louhichi pôsobil počas dvoch zápasov ako dočasný kouč. Faouzi Benzarti a Kais Yaakoubi taktiež krátko viedli tím počas prestávky pred kvalifikáciou o postup na Africký pohár národov.
V januári 2026 po vyradení Tuniska v osemfinále kontinentálneho šampionátu Trabelsiho nahradil Sabri Lamouchi. Toho na MS 2026 po prehre v prvom zápase 1:5 so Švédskom odvolali a tím prevzal francúzsky veterán Hervé Renard. Ani pod jeho taktovou však Tunisanie nebodovali.
Chaabani mal platný kontrakt s Berkane do roku 2027, no klub deklaroval "pochopenie" vzhľadom na "zvláštnu dôležitosť úlohy vedenia národného tímu". Klub vyzdvihol Chaabaniho "vysokú profesionalitu" a pripomenul, že pomohol "napísať dôležitú kapitolu v histórii RS Berkane".
Zdroj: SITA.sk - Tunisko má po katastrofe na futbalových majstrovstvách sveta nového kouča © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Cucurella dodržal sľub má nové tetovanie. Čo alebo koho si zvečnil na ruke?
Cucurella dodržal sľub má nové tetovanie. Čo alebo koho si zvečnil na ruke?
<< predchádzajúci článok
Aj viceprezident nemeckej DFB ostro kritizuje plány FIFA na predaj podielov v súťažiach
Aj viceprezident nemeckej DFB ostro kritizuje plány FIFA na predaj podielov v súťažiach