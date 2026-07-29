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29. júla 2026
Joao Pedro ohromil nového trénera FC Chelsea rýchlym hetrikom – VIDEO
Tagy: Premier League
Brazílsky útočník Joao Pedro demonštroval hlad po úspechu po tom, čo chýbal v tíme "kanárikov" na majstrovstvách sveta. Brazílsky futbalový útočník Joao Pedro z anglického klubu FC Chelsea ukázal ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Brazílsky útočník Joao Pedro demonštroval hlad po úspechu po tom, čo chýbal v tíme "kanárikov" na majstrovstvách sveta.
Brazílsky futbalový útočník Joao Pedro z anglického klubu FC Chelsea ukázal túžbu po úspechu po tom, čo nebol súčasťou brazílskej reprezentácie na majstrovstvách sveta, keď v úvodnom prípravnom zápase sezóny nastrieľal rýchly hetrik a ohromil nového trénera Xabiho Alonsa.
Dvadsaťštyriročný futbalista prišiel k "The Blues" pred rokom z Brightonu a počas svojej prvej sezóny na Stamford Bridge dosiahol 20 presných zásahov vo všetkých súťažiach, za čo ho fanúšikovia klubu vyhlásili za hráča sezóny.
Napriek tomu sa mu nepodarilo získať miesto v brazílskej zostave na svetový šampionát. Nový tréner Londýnčanov poznamenal, že Joao Pedro bol v tréningu mimoriadne motivovaný, čo potvrdil aj výkonom v zápase proti austrálskemu tímu Western Sydney Wanderers, v ktorom ako striedajúci hráč zaznamenal hetrik za deväť minút a prispel k víťazstvu 6:4.
"Je veľmi hladný – Joao je naozaj odhodlaný mať skvelú sezónu. Po vynikajúcom minulom roku, keď strelil veľa gólov, si myslím, že ich chce strieľať ešte viac. Musíme mu však pomôcť, pretože to sám nezvládne. Okolo neho budú hráči, ktorí musia mať tiež hlad po góloch. Nie je to len o útočníkovi, ale vždy, keď vyhrávame a náš útočník skóruje, som šťastný," povedal Alonso.
FC Chelsea hľadá spôsob, ako sa zbaviť niektorých útočníkov po príchode ofenzívneho stredopoliara Morgana Rogersa z Aston Villy, no Joao Pedro pravdepodobne medzi nimi nebude. Vyjadril spokojnosť s prácou pod vedením Alonsa, ktorý má za úlohu vrátiť FC Chelsea späť do popredia po nevydarenej minuloročnej desiatej pozícii.
"Je to veľmi otvorený tréner. Veľa rozprávame. Cítim sa slobodne. Keď hrám vpredu, veľa sa pohybujem, takže mám možnosť hrať na ľavej strane aj v strede. To som sa od neho naučil. Chcem s tímom dosiahnuť čo najvyššiu úroveň. Vždy sa snažím skórovať, aby som pomohol tímu, a dúfam, že budúca sezóna bude lepšia než tá minulá," povedal Brazílčan, ktorý začínal svoju kariéru vo Fluminense.
Zatiaľ čo Joao Pedro vynikal, jeho kolega Liam Delap pôsobil v útoku stuhnuto a mal problém vytvoriť si šance v omladenom tíme, čo viedlo k jeho striedaniu po 60 minútach. Delap sa spomína v súvislosti s možným prestupom do Evertonu, no Alonso tvrdí, že sa mu darí.
"Vidím, že je v dobrej nálade, má chuť získať správnu kondíciu a zápasovú prax. Cíti sa dobre a darí sa mu," povedal o mládežníckom reprezentantovi Anglicka.
Napriek niektorým defenzívnym nedostatkom hodnotil Alonso svoj premiérový zápas na lavičke FC Chelsea pozitívne, pričom uviedol, že zranenia neboli zaznamenané.
"Čím viac situácií, v ktorých zápasíme a nájdeme riešenia, tým lepší tím budeme. Preto bol tento prípravný zápas prínosný," dodal.
FC Chelsea počas v predsezónnom turné v Austrálii vyzve ešte londýnskeho rivala Tottenham Hotspur, potom ho čakajú súboje v Hongkongu, Indonézii a Malajzii.
Zdroj: SITA.sk - Joao Pedro ohromil nového trénera FC Chelsea rýchlym hetrikom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílsky futbalový útočník Joao Pedro z anglického klubu FC Chelsea ukázal túžbu po úspechu po tom, čo nebol súčasťou brazílskej reprezentácie na majstrovstvách sveta, keď v úvodnom prípravnom zápase sezóny nastrieľal rýchly hetrik a ohromil nového trénera Xabiho Alonsa.
Dvadsaťštyriročný futbalista prišiel k "The Blues" pred rokom z Brightonu a počas svojej prvej sezóny na Stamford Bridge dosiahol 20 presných zásahov vo všetkých súťažiach, za čo ho fanúšikovia klubu vyhlásili za hráča sezóny.
Napriek tomu sa mu nepodarilo získať miesto v brazílskej zostave na svetový šampionát. Nový tréner Londýnčanov poznamenal, že Joao Pedro bol v tréningu mimoriadne motivovaný, čo potvrdil aj výkonom v zápase proti austrálskemu tímu Western Sydney Wanderers, v ktorom ako striedajúci hráč zaznamenal hetrik za deväť minút a prispel k víťazstvu 6:4.
"Je veľmi hladný – Joao je naozaj odhodlaný mať skvelú sezónu. Po vynikajúcom minulom roku, keď strelil veľa gólov, si myslím, že ich chce strieľať ešte viac. Musíme mu však pomôcť, pretože to sám nezvládne. Okolo neho budú hráči, ktorí musia mať tiež hlad po góloch. Nie je to len o útočníkovi, ale vždy, keď vyhrávame a náš útočník skóruje, som šťastný," povedal Alonso.
FC Chelsea hľadá spôsob, ako sa zbaviť niektorých útočníkov po príchode ofenzívneho stredopoliara Morgana Rogersa z Aston Villy, no Joao Pedro pravdepodobne medzi nimi nebude. Vyjadril spokojnosť s prácou pod vedením Alonsa, ktorý má za úlohu vrátiť FC Chelsea späť do popredia po nevydarenej minuloročnej desiatej pozícii.
"Je to veľmi otvorený tréner. Veľa rozprávame. Cítim sa slobodne. Keď hrám vpredu, veľa sa pohybujem, takže mám možnosť hrať na ľavej strane aj v strede. To som sa od neho naučil. Chcem s tímom dosiahnuť čo najvyššiu úroveň. Vždy sa snažím skórovať, aby som pomohol tímu, a dúfam, že budúca sezóna bude lepšia než tá minulá," povedal Brazílčan, ktorý začínal svoju kariéru vo Fluminense.
Zatiaľ čo Joao Pedro vynikal, jeho kolega Liam Delap pôsobil v útoku stuhnuto a mal problém vytvoriť si šance v omladenom tíme, čo viedlo k jeho striedaniu po 60 minútach. Delap sa spomína v súvislosti s možným prestupom do Evertonu, no Alonso tvrdí, že sa mu darí.
"Vidím, že je v dobrej nálade, má chuť získať správnu kondíciu a zápasovú prax. Cíti sa dobre a darí sa mu," povedal o mládežníckom reprezentantovi Anglicka.
Napriek niektorým defenzívnym nedostatkom hodnotil Alonso svoj premiérový zápas na lavičke FC Chelsea pozitívne, pričom uviedol, že zranenia neboli zaznamenané.
"Čím viac situácií, v ktorých zápasíme a nájdeme riešenia, tým lepší tím budeme. Preto bol tento prípravný zápas prínosný," dodal.
FC Chelsea počas v predsezónnom turné v Austrálii vyzve ešte londýnskeho rivala Tottenham Hotspur, potom ho čakajú súboje v Hongkongu, Indonézii a Malajzii.
Zdroj: SITA.sk - Joao Pedro ohromil nového trénera FC Chelsea rýchlym hetrikom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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