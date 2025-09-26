Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

26. septembra 2025

Aj wellness sa môže zmeniť na miesto zločinu. Cosy crime Cíťte sa tu ako doma



Kde inde by ste hľadali vraha než v luxusnom hoteli, kam si prišli blogeri a novinári oddýchnuť pri bylinkových masážach?



Zdieľať
Aj wellness sa môže zmeniť na miesto zločinu. Cosy crime Cíťte sa tu ako doma

V novej knihe Martiny Parker Cíťte sa tu ako doma je totiž wellness len kulisou, za ktorou sa skrývajú staré krivdy, nevyriešené tajomstvá a vražedné plány.

Arno Radeschnig vie, ako funguje turizmus v južnom Burgenlande. Aj to, že dobrá reklama môže nalákať hostí do jeho nového wellness hotela. V pestrej skupine pozvaných blogerov a novinárov sa ocitne aj Vera Horvathová, zvedavá novinárka, ktorej sa pred rokom podarilo vyriešiť vraždu. Pobyt vo wellness vníma ako vítanú zmenu, avšak pohodlný relax sa rýchlo skončí, keď sa v hoteli nájde mŕtvola.

Stopa vedie do Korutánska k jazeru Wörthersee a priamo do Arnovej minulosti, ktorá mu dodnes nedá spávať. Krátko na to však zmizne jeden z pozvaných novinárov. Vera sa tentoraz púšťa do vyšetrovania na vlastnú päsť spolu s potetovanou kuchárkou Matildou. Lenže zvedavé členky Klubu zelenáčov pátrajú príliš intenzívne a čoskoro sa dostávajú do smrteľného nebezpečenstva.

Martina Parker týmto spája dve línie: lákavé prostredie wellnessu a dramatickú kriminálnu zápletku, ktorá sa postupne vracia k starým krivdám a nevyriešeným udalostiam. Mieša napätie a humor, a aj tu platí, že smrť a zločin sú vážne témy, no vďaka odľahčeným dialógom a sviežim postavám sa často pristihnete pri úsmeve.

Vypočujte si úryvok.
Číta Boris Farkaš:

Vydavateľstvo IKAR · Čítanie z knihy CÍŤTE SA TU AKO DOMA (Martina Paker)

 

Mimochodom, „cíťte sa tu ako doma“ je typická burgenlandská fráza, ktorá evokuje pohodu  a práve preto je ironickým kontrastom k tomu, čo sa v hoteli deje. Autorka je majsterka vo využívaní netradičných prostredí. Kým iní autori stavajú príbehy do šera veľkomiest alebo temných lesov, ona umiestni vraždu do hotela plného byliniek, masáží a saunovania.

Martina Parker dokazuje, že aj krimi môže byť zábavné a originálne – a že Burgenland, wellness a bylinky môžu poslúžiť ako kulisa pre poriadne zamotaný prípad. Cíťte sa tu ako doma je dôkazom, že zločin a humor sa dajú miešať tak, aby vznikla kniha, ktorá rozosmeje aj spôsobí zimomriavky. A Vera je hrdinka, s ktorou sa rozhodne nudiť nebudete.

Z nemeckého originálu Hamdraht (Gmeiner-Verlag GmbH, Messkirch 2022) preložila Dana Petrigáčová.

Milan Buno, knižný publicista

