Piatok 26.9.2025
Denník - Správy
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
26. septembra 2025
Aj wellness sa môže zmeniť na miesto zločinu. Cosy crime Cíťte sa tu ako doma
Kde inde by ste hľadali vraha než v luxusnom hoteli, kam si prišli blogeri a novinári oddýchnuť pri bylinkových masážach?
V novej knihe Martiny Parker Cíťte sa tu ako doma je totiž wellness len kulisou, za ktorou sa skrývajú staré krivdy, nevyriešené tajomstvá a vražedné plány.
Arno Radeschnig vie, ako funguje turizmus v južnom Burgenlande. Aj to, že dobrá reklama môže nalákať hostí do jeho nového wellness hotela. V pestrej skupine pozvaných blogerov a novinárov sa ocitne aj Vera Horvathová, zvedavá novinárka, ktorej sa pred rokom podarilo vyriešiť vraždu. Pobyt vo wellness vníma ako vítanú zmenu, avšak pohodlný relax sa rýchlo skončí, keď sa v hoteli nájde mŕtvola.
Stopa vedie do Korutánska k jazeru Wörthersee a priamo do Arnovej minulosti, ktorá mu dodnes nedá spávať. Krátko na to však zmizne jeden z pozvaných novinárov. Vera sa tentoraz púšťa do vyšetrovania na vlastnú päsť spolu s potetovanou kuchárkou Matildou. Lenže zvedavé členky Klubu zelenáčov pátrajú príliš intenzívne a čoskoro sa dostávajú do smrteľného nebezpečenstva.
Martina Parker týmto spája dve línie: lákavé prostredie wellnessu a dramatickú kriminálnu zápletku, ktorá sa postupne vracia k starým krivdám a nevyriešeným udalostiam. Mieša napätie a humor, a aj tu platí, že smrť a zločin sú vážne témy, no vďaka odľahčeným dialógom a sviežim postavám sa často pristihnete pri úsmeve.
Vypočujte si úryvok.
Číta Boris Farkaš:
Mimochodom, „cíťte sa tu ako doma“ je typická burgenlandská fráza, ktorá evokuje pohodu a práve preto je ironickým kontrastom k tomu, čo sa v hoteli deje. Autorka je majsterka vo využívaní netradičných prostredí. Kým iní autori stavajú príbehy do šera veľkomiest alebo temných lesov, ona umiestni vraždu do hotela plného byliniek, masáží a saunovania.
Martina Parker dokazuje, že aj krimi môže byť zábavné a originálne – a že Burgenland, wellness a bylinky môžu poslúžiť ako kulisa pre poriadne zamotaný prípad. Cíťte sa tu ako doma je dôkazom, že zločin a humor sa dajú miešať tak, aby vznikla kniha, ktorá rozosmeje aj spôsobí zimomriavky. A Vera je hrdinka, s ktorou sa rozhodne nudiť nebudete.
Z nemeckého originálu Hamdraht (Gmeiner-Verlag GmbH, Messkirch 2022) preložila Dana Petrigáčová.Milan Buno, knižný publicista
