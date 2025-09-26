|
Piatok 26.9.2025
Meniny má Edita
26. septembra 2025
Video: Do kín vstúpil debut Gramatovej o dospievaní na hranici dôvery a zrady
Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami z ekonomicky vyčerpaných oblastí Slovenska.
Celovečerný debut Kataríny Gramatovej Hore je nebo, v doline som ja, inšpirovaný životom v tzv. „hladových dolinách“ spestril od štvrtka (25. 9.) program slovenských kín. Film vo svetovej premiére uviedol Tokyo International Film Festival a odvtedy ho premietlo 13 festivalov, medzi nimi aj MFF Karlove Vary.
Filmová novinka rozpráva príbeh 15-ročného Enriqueho, ktorý vyrastá so starou mamou v zabudnutej slovenskej dedine. Jeho matka Martina pracuje ďaleko v meste a domov prichádza len zriedka. „Letné dni plynú pomaly: jazda na babetách, drobné výstrelky s kamarátmi, občasné úlohy od mamy. No pod povrchom sa čosi mení. Enrique si začína uvedomovať, že matkine požiadavky nie sú také nevinné, ako sa zdali,“ približuje distribučná spoločnosť Filmtopia príbeh hlavného hrdinu, ktorého istota o matke sa rozpadá - zisťuje, že obraz, ktorý si o nej vytvoril, bol možno len ilúziou.
„Cez Enriqueho príbeh som chcela ukázať, ako mladí ľudia začínajú vnímať svoj vlastný morálny kompas, ktorý je často v rozpore s hodnotami, ktoré im odovzdali rodičia. Zároveň sa zamýšľam nad otázkou, či dokážeme odpustiť niekomu, kto nikdy neuzná svoju chybu, aj keď ide o vlastnú matku,“ hovorí režisérka Katarína Gramatová k svojej coming of age dráme, zachytávajúcej dospievanie v odľahlej dedine, keď detská naivita narazí na svet dospelých.
Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami z ekonomicky vyčerpaných oblastí Slovenska. „Nakrúcal sa v dedine Utekáč v malohontskej oblasti, ktorá od zatvorenia miestnych sklární zápasí s vysokou nezamestnanosťou a veľkým úbytkom obyvateľov,“ dodáva distribučná spoločnosť ku genéze filmu.
Hlavné postavy si zahrali neherci - chlapci z regiónu, ktorých Gramatová, ktorá sama pochádza z Košíc, objavila počas jednej zo svojich návštev. „Chcela som cez ich pohľad ukázať súčasnú situáciu na Slovensku, krutú realitu oblastí, kde tí mocní zneužívajú tých najzraniteľnejších,“ poznamenala režisérka. Priznala, že nakrúcanie v oblasti známej ako hladová dolina bolo silným zážitkom. „Miestna komunita nás prijala s otvorenou náručou. Aj preto tento film tak trochu patrí aj im,“ dodala.
Postavu Enriqueho stvárnil Michal Záchenský. Jeho kamarátov si vo filme zahrali Dominik Vetrák, Július Oľha a Adam Šuniar. Postavu matky stvárnila Eva Mores, vo vedľajších úlohách sa vo filme objavia Jana Oľhová a Attila Mokos.
