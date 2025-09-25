|
Štvrtok 25.9.2025
Meniny má Vladislav
|Denník - Správy
25. septembra 2025
Richard Müller predstavil nový album Slovenská strela skupiny Banket
Richard Müller sa 40 rokov po vydaní albumu Bioelektrovízia rozhodol oživiť zvuk kultovej skupiny Banket.
Legenda slovenskej a českej hudobnej scény Richard Müller vydal nový album pod značkou kultovej kapely Banket. Novinku s názvom Slovenská strela uviedli do života Peter Bič a Viktória Vargová, protagonisti skupiny Peter Bič Project. Na veľkolepý krst (24. 9.) prišla Richarda podporiť manželka Vanda, syn Markus, priatelia, tvorcovia, herci aj hudobníci. Album obsahuje duety so speváčkami Darou Rolins, Tinou a Richardovou dcérou Emou, ktorá krst moderovala. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Richard Müller sa 40 rokov po vydaní albumu Bioelektrovízia rozhodol oživiť zvuk kultovej skupiny Banket. Texty ku všetkým 12 skladbám napísal sám spevák, o produkciu albumu Slovenská strela sa postarala mladá producentská dvojica Remigius Klačanský a Dominik Kopcsay, ktorí zložili aj hudbu k väčšine nových skladieb. Cover albumu má na konte renomovaný výtvarník a režisér Ondrej Rudavský.
„Vydať nový Banket bol môj sen. Na budúci rok uplynie 40 rokov od vydania zásadného a ikonického albumu Bioelektrovízia, tak som rozmýšľal, ako to osláviť. A napadlo mi, že najlepšou oslavou bude to, keď pripravím nový Banket. Všetky texty na album vznikli na mojej ceste z Las Vegas do Viedne. Mal som pripravené jednoriadkové slogany alebo jednotlivé slová. Počas 11-hodinového letu som nemal čo robiť a tak som tie poznámky jednu za druhou pretavil do textov,“ hovorí Richard Müller.
Na albume nájdu fanúšikovia úspešné single Bla bla bla so speváčkou Tinou a 24/7 s Darou Rolins. Album uzatvára bonusová skladba, ktorú skomponoval Henrich Leško a je poctou legendárnemu textárovi Danielovi Mikletičovi, ktorý bol okrem iného autorom textu hitu Po schodoch. Výnimočným intímnym spojením je skladba, ktorú Richard naspieval so svojou dcérou Emou Müller. Hudbu k nej zložil skladateľ Peter Graus.
„Prvý duet sme mali s tatinom, keď som mala 11. A po 20 rokoch máme nový song s názvom Medzi nebom a ženou, ktorý je mojím najobľúbenejším na albume,“ prezradila dojatá moderátorka večera Ema Müller.
„Je pre nás veľkou cťou, že sme mohli spolupracovať s legendou, akou je Richard Müller, spolupráca s ním bola skutočným zážitkom, na ktorý nikdy nezabudneme. Album má byť oslavou hudby a Richard na ňom spieva v polohách a skladbách, ktoré sú výnimočné a úplne nové, no zároveň bol inšpiráciou aj starý Banket,“ opisujú producenti Remo Klačanský a Dominik Kopcsay.
