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 24hod.sk    Šport

29. júna 2026

Aj ženy milujú futbal. Pozrite si zábery pôvabných fanúšičiek počas MS 2026, ktoré zdobia štadióny – FOTO


Tagy: MS vo futbale 2026

Mnohé z nich majú futbal rady pre emócie, napätie a nepredvídateľnosť. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 opäť ukazujú, že futbal dávno nie je šport určený len pre mužov. Na tribúnach aj pred ...



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new_york_wcup_soccer_reaction_7_459 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Mnohé z nich majú futbal rady pre emócie, napätie a nepredvídateľnosť.


Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 opäť ukazujú, že futbal dávno nie je šport určený len pre mužov. Na tribúnach aj pred televíznymi obrazovkami fandia milióny žien, ktoré vytvárajú skvelú atmosféru a podporujú svoje obľúbené reprezentácie.

Mnohé z nich majú futbal rady pre emócie, napätie a nepredvídateľnosť. Každý zápas prináša nové príbehy, dramatické momenty a nezabudnuteľné góly. Práve to robí tento šport jedným z najobľúbenejších na svete.

Pre niektoré fanúšičky je futbal rodinnou tradíciou. Chodia na duely s rodičmi, partnermi alebo priateľmi a spoločné sledovanie sa stáva príjemným zážitkom. Fandenie spája ľudí bez ohľadu na vek či pohlavie.

Ženy často obdivujú nielen futbalové zručnosti hráčov, ale aj tímového ducha, disciplínu a odhodlanie. Mnohé sa zaujímajú o taktiku, štatistiky alebo históriu jednotlivých reprezentácií či klubov rovnako ako mužskí priaznivci.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/krasne-fanusicky-na-ms-2026-vo-futbale-fotografie/">Krásne fanúšičky na MS 2026 vo futbale (fotografie)




Na štadiónoch počas MS 2026 v Kanade, USA a Mexiku možno vidieť množstvo dresov, vlajok, namaľovaných tvárí a úsmevov fanúšičiek z celého sveta. Práve ich energia a nadšenie prispievajú k jedinečnej atmosfére tohto šampionátu.

Futbal je šport pre každého. Nezáleží na tom, či je fanúšikom muž alebo žena – dôležitá je radosť z hry, spoločné emócie a podpora svojho tímu.


Zdroj: SITA.sk - Aj ženy milujú futbal. Pozrite si zábery pôvabných fanúšičiek počas MS 2026, ktoré zdobia štadióny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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