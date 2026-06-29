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29. júna 2026
Aj ženy milujú futbal. Pozrite si zábery pôvabných fanúšičiek počas MS 2026, ktoré zdobia štadióny – FOTO
Tagy: MS vo futbale 2026
Mnohé z nich majú futbal rady pre emócie, napätie a nepredvídateľnosť. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 opäť ukazujú, že futbal dávno nie je šport určený len pre mužov. Na tribúnach aj pred ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Mnohé z nich majú futbal rady pre emócie, napätie a nepredvídateľnosť.
Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 opäť ukazujú, že futbal dávno nie je šport určený len pre mužov. Na tribúnach aj pred televíznymi obrazovkami fandia milióny žien, ktoré vytvárajú skvelú atmosféru a podporujú svoje obľúbené reprezentácie.
Mnohé z nich majú futbal rady pre emócie, napätie a nepredvídateľnosť. Každý zápas prináša nové príbehy, dramatické momenty a nezabudnuteľné góly. Práve to robí tento šport jedným z najobľúbenejších na svete.
Pre niektoré fanúšičky je futbal rodinnou tradíciou. Chodia na duely s rodičmi, partnermi alebo priateľmi a spoločné sledovanie sa stáva príjemným zážitkom. Fandenie spája ľudí bez ohľadu na vek či pohlavie.
Ženy často obdivujú nielen futbalové zručnosti hráčov, ale aj tímového ducha, disciplínu a odhodlanie. Mnohé sa zaujímajú o taktiku, štatistiky alebo históriu jednotlivých reprezentácií či klubov rovnako ako mužskí priaznivci.
Na štadiónoch počas MS 2026 v Kanade, USA a Mexiku možno vidieť množstvo dresov, vlajok, namaľovaných tvárí a úsmevov fanúšičiek z celého sveta. Práve ich energia a nadšenie prispievajú k jedinečnej atmosfére tohto šampionátu.
Futbal je šport pre každého. Nezáleží na tom, či je fanúšikom muž alebo žena – dôležitá je radosť z hry, spoločné emócie a podpora svojho tímu.
Zdroj: SITA.sk - Aj ženy milujú futbal. Pozrite si zábery pôvabných fanúšičiek počas MS 2026, ktoré zdobia štadióny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 opäť ukazujú, že futbal dávno nie je šport určený len pre mužov. Na tribúnach aj pred televíznymi obrazovkami fandia milióny žien, ktoré vytvárajú skvelú atmosféru a podporujú svoje obľúbené reprezentácie.
Mnohé z nich majú futbal rady pre emócie, napätie a nepredvídateľnosť. Každý zápas prináša nové príbehy, dramatické momenty a nezabudnuteľné góly. Práve to robí tento šport jedným z najobľúbenejších na svete.
Pre niektoré fanúšičky je futbal rodinnou tradíciou. Chodia na duely s rodičmi, partnermi alebo priateľmi a spoločné sledovanie sa stáva príjemným zážitkom. Fandenie spája ľudí bez ohľadu na vek či pohlavie.
Ženy často obdivujú nielen futbalové zručnosti hráčov, ale aj tímového ducha, disciplínu a odhodlanie. Mnohé sa zaujímajú o taktiku, štatistiky alebo históriu jednotlivých reprezentácií či klubov rovnako ako mužskí priaznivci.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/krasne-fanusicky-na-ms-2026-vo-futbale-fotografie/">Krásne fanúšičky na MS 2026 vo futbale (fotografie)
Na štadiónoch počas MS 2026 v Kanade, USA a Mexiku možno vidieť množstvo dresov, vlajok, namaľovaných tvárí a úsmevov fanúšičiek z celého sveta. Práve ich energia a nadšenie prispievajú k jedinečnej atmosfére tohto šampionátu.
Futbal je šport pre každého. Nezáleží na tom, či je fanúšikom muž alebo žena – dôležitá je radosť z hry, spoločné emócie a podpora svojho tímu.
Zdroj: SITA.sk - Aj ženy milujú futbal. Pozrite si zábery pôvabných fanúšičiek počas MS 2026, ktoré zdobia štadióny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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