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 24hod.sk    Šport

29. júna 2026

Pogačarovi v boji o piate víťazstvo na Tour de France budú pomáhať aj Del Toro a A. Yates – VIDEO



Slovinský obhajca titulu bude ťažiť zo silného tímu. Jazdci sa prvýkrát od roku 2022 dostanú aj na ikonický Alpe d'Huez. Slovinský cyklista Tadej Pogačar začne už v sobotu boj o obhajobu prvenstva na ...



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bulgaria_italy_giro_ditalia_cycling_89323 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Slovinský obhajca titulu bude ťažiť zo silného tímu. Jazdci sa prvýkrát od roku 2022 dostanú aj na ikonický Alpe d'Huez.


Slovinský cyklista Tadej Pogačar začne už v sobotu boj o obhajobu prvenstva na prestížnych pretekoch Tour de France. Ak by na francúzskych cestách uspel, bol by to už jeho piaty triumf na tomto podujatí. Jeho tím UAE Emirates zverejnil celú zostavu na uvedený event.

V tíme s Pogačarom budú aj Isaac del Toro, Adam Yates, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Felix Grossschartner a Brandon McNulty. Mexičan Del Toro nedávno ovládol podujatie Okolo Auvergne-Rhone-Alpes a Brit Yates je osvedčený pomocník Pogačara v horách.

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Grossschartner a McNulty nahradili dvoch skúsených tímových kolegov slovinského lídra z predchádzajúcich úspešných sezón Jhonatana Narváeza a Pavla Sivakova.

"Tour de France je každoročne najväčšia výzva sezóny a tiež preteky, ktoré nás najviac motivujú," povedal Pogačar, víťaz podujatia z rokov 2020, 2021, 2024 a 2025.

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"Do každého štartu prichádzame pripravení na čokoľvek, čo tri týždne pretekov môžu priniesť, a práve toto robí túto súťaž takou výnimočnou. S tímom sme sa dôkladne pripravovali, všetci tvrdo pracovali a teraz sa tešíme na štart v Barcelone," doplnil.

Tour de France sa začne v sobotu tímovou časovkou v španielskej Barcelone. Do Francúzska sa jazdci dostanú v pondelok 6. júla a čakajú ich Pyreneje. A pred cieľom v Paríži (26.7.) prídu na rad aj Alpy. Prvýkrát od roku 2022 sa pretekári dostanú aj na ikonický Alpe d'Huez.

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Dvadsaťsedemročný Pogačar by sa rád stal piatym jazdcom v histórii, ktorý dosiahne päť titulov na Tour de France. Pred ním to dokázali Francúzi Jacques Anquetil a Bernard Hinault, Belgičan Eddy Merckx a tiež Španiel Miguel Induráin.



Zdroj: SITA.sk - Pogačarovi v boji o piate víťazstvo na Tour de France budú pomáhať aj Del Toro a A. Yates – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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