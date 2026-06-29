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29. júna 2026
Skvelé sezóny a až desiate miesto v ankete. Barbora Wrzesiňská to nechápe a pýta sa prečo?
Barbora Wrzesiňská sa otvorene pýta, prečo skončila na 10. mieste v ankete SBA. Štvrtý triumf Terézie Páleníkovej v tradičnej ankete Basketbalista roka 2025 na Slovensku nie je prekvapenie. V ankete ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Barbora Wrzesiňská sa otvorene pýta, prečo skončila na 10. mieste v ankete SBA.
Štvrtý triumf Terézie Páleníkovej v tradičnej ankete Basketbalista roka 2025 na Slovensku nie je prekvapenie. V ankete Slovenskej basketbalovej asociácie Páleníková kraľuje od roku 2022.
[related id="2441823" style="media" /]
Nečakané je až desiate miesto Barbory Wrzesiňskej z poľského tímu Arka Gdynia, verejnosti známej aj pod dievčenským menom Bálintová. Niekdajšia líderka reprezentácie sama nechápe, prečo dostala od odborníkov tak málo hlasov, keďže výpočet jej úspechov v sezónach 2024/2025 a 2025/2026 je pomerne dlhý.
[related id="2192794" style="media" /]
Skvelé čísla
"Bola som majsterka Poľska a najlepšie asistujúca hráčka poľskej ligy v sezóne 2024/25. V základnej časti Euroligy som odohrala v priemere 31,3 minúty na zápas, s priemerom 6,3 asistencie som bola tretia najlepšia asistujúca hráčka Euroligy v sezóne 2025/2026. Okrem toho som bola v najlepšej päťke základnej časti poľskej najvyššej súťaže 2025/2026," zhrnula Wrzesiňská vo svojom poste na fejsbukovom profile.
https://www.instagram.com/p/DaIzJ19DHKO/?img_index=1
Zároveň sa sama snažila odhaliť dôvody, prečo neskončila v ankete SBA na vyššej priečke. "Viem, že sa počíta reprezentácia, s ktorou som sa už rozlúčila. Ak však má byť účasť v reprezentácii rozhodujúca v tom, kto skončí v ankete na akom mieste, tak by som tam vôbec nemala byť. Ale ako som už počula, mám byť šťastná, že som v Top 10," napísala niekdajšia hráčka Good Angels Košice a USK Praha.
[related id="2432974" style="media" /]
Nechce útočiť
Skvelá rozohrávačka sa ďalej pýta: "Na základe čoho dávajú odborníci hlasy v ankete Basketbalista roka?" Zároveň dodáva, že nechce na nikoho útočiť, aby sa to zle nevysvetlilo.
"Svojím postom neútočím na bývalé spoluhráčky a úprimne im gratulujem k oceneniam. Každá z nich tvrdo pracuje a robí dobré meno slovenskému basketbalu v zahraničí. Svoje ocenenia si zaslúžia," dodala Wrzesiňská.
Barbora Wrzesiňská sa otvorene pýta, prečo skončila na 10. mieste v ankete SBA.
Štvrtý triumf Terézie Páleníkovej v tradičnej ankete Basketbalista roka 2025 na Slovensku nie je prekvapenie. V ankete Slovenskej basketbalovej asociácie Páleníková kraľuje od roku 2022.
Nečakané je až desiate miesto Barbory Wrzesiňskej z poľského tímu Arka Gdynia, verejnosti známej aj pod dievčenským menom Bálintová. Niekdajšia líderka reprezentácie sama nechápe, prečo dostala od odborníkov tak málo hlasov, keďže výpočet jej úspechov v sezónach 2024/2025 a 2025/2026 je pomerne dlhý.
"Bola som majsterka Poľska a najlepšie asistujúca hráčka poľskej ligy v sezóne 2024/25. V základnej časti Euroligy som odohrala v priemere 31,3 minúty na zápas, s priemerom 6,3 asistencie som bola tretia najlepšia asistujúca hráčka Euroligy v sezóne 2025/2026. Okrem toho som bola v najlepšej päťke základnej časti poľskej najvyššej súťaže 2025/2026," zhrnula Wrzesiňská vo svojom poste na fejsbukovom profile.
Zároveň sa sama snažila odhaliť dôvody, prečo neskončila v ankete SBA na vyššej priečke. "Viem, že sa počíta reprezentácia, s ktorou som sa už rozlúčila. Ak však má byť účasť v reprezentácii rozhodujúca v tom, kto skončí v ankete na akom mieste, tak by som tam vôbec nemala byť. Ale ako som už počula, mám byť šťastná, že som v Top 10," napísala niekdajšia hráčka Good Angels Košice a USK Praha.
Skvelá rozohrávačka sa ďalej pýta: "Na základe čoho dávajú odborníci hlasy v ankete Basketbalista roka?" Zároveň dodáva, že nechce na nikoho útočiť, aby sa to zle nevysvetlilo.
"Svojím postom neútočím na bývalé spoluhráčky a úprimne im gratulujem k oceneniam. Každá z nich tvrdo pracuje a robí dobré meno slovenskému basketbalu v zahraničí. Svoje ocenenia si zaslúžia," dodala Wrzesiňská.
Zdroj: SITA.sk - Skvelé sezóny a až desiate miesto v ankete. Barbora Wrzesiňská to nechápe a pýta sa prečo? © SITA Všetky práva vyhradené.
Štvrtý triumf Terézie Páleníkovej v tradičnej ankete Basketbalista roka 2025 na Slovensku nie je prekvapenie. V ankete Slovenskej basketbalovej asociácie Páleníková kraľuje od roku 2022.
[related id="2441823" style="media" /]
Nečakané je až desiate miesto Barbory Wrzesiňskej z poľského tímu Arka Gdynia, verejnosti známej aj pod dievčenským menom Bálintová. Niekdajšia líderka reprezentácie sama nechápe, prečo dostala od odborníkov tak málo hlasov, keďže výpočet jej úspechov v sezónach 2024/2025 a 2025/2026 je pomerne dlhý.
[related id="2192794" style="media" /]
Skvelé čísla
"Bola som majsterka Poľska a najlepšie asistujúca hráčka poľskej ligy v sezóne 2024/25. V základnej časti Euroligy som odohrala v priemere 31,3 minúty na zápas, s priemerom 6,3 asistencie som bola tretia najlepšia asistujúca hráčka Euroligy v sezóne 2025/2026. Okrem toho som bola v najlepšej päťke základnej časti poľskej najvyššej súťaže 2025/2026," zhrnula Wrzesiňská vo svojom poste na fejsbukovom profile.
https://www.instagram.com/p/DaIzJ19DHKO/?img_index=1
Zároveň sa sama snažila odhaliť dôvody, prečo neskončila v ankete SBA na vyššej priečke. "Viem, že sa počíta reprezentácia, s ktorou som sa už rozlúčila. Ak však má byť účasť v reprezentácii rozhodujúca v tom, kto skončí v ankete na akom mieste, tak by som tam vôbec nemala byť. Ale ako som už počula, mám byť šťastná, že som v Top 10," napísala niekdajšia hráčka Good Angels Košice a USK Praha.
[related id="2432974" style="media" /]
Nechce útočiť
Skvelá rozohrávačka sa ďalej pýta: "Na základe čoho dávajú odborníci hlasy v ankete Basketbalista roka?" Zároveň dodáva, že nechce na nikoho útočiť, aby sa to zle nevysvetlilo.
"Svojím postom neútočím na bývalé spoluhráčky a úprimne im gratulujem k oceneniam. Každá z nich tvrdo pracuje a robí dobré meno slovenskému basketbalu v zahraničí. Svoje ocenenia si zaslúžia," dodala Wrzesiňská.
Barbora Wrzesiňská sa otvorene pýta, prečo skončila na 10. mieste v ankete SBA.
Štvrtý triumf Terézie Páleníkovej v tradičnej ankete Basketbalista roka 2025 na Slovensku nie je prekvapenie. V ankete Slovenskej basketbalovej asociácie Páleníková kraľuje od roku 2022.
Nečakané je až desiate miesto Barbory Wrzesiňskej z poľského tímu Arka Gdynia, verejnosti známej aj pod dievčenským menom Bálintová. Niekdajšia líderka reprezentácie sama nechápe, prečo dostala od odborníkov tak málo hlasov, keďže výpočet jej úspechov v sezónach 2024/2025 a 2025/2026 je pomerne dlhý.
Skvelé čísla
"Bola som majsterka Poľska a najlepšie asistujúca hráčka poľskej ligy v sezóne 2024/25. V základnej časti Euroligy som odohrala v priemere 31,3 minúty na zápas, s priemerom 6,3 asistencie som bola tretia najlepšia asistujúca hráčka Euroligy v sezóne 2025/2026. Okrem toho som bola v najlepšej päťke základnej časti poľskej najvyššej súťaže 2025/2026," zhrnula Wrzesiňská vo svojom poste na fejsbukovom profile.
Zároveň sa sama snažila odhaliť dôvody, prečo neskončila v ankete SBA na vyššej priečke. "Viem, že sa počíta reprezentácia, s ktorou som sa už rozlúčila. Ak však má byť účasť v reprezentácii rozhodujúca v tom, kto skončí v ankete na akom mieste, tak by som tam vôbec nemala byť. Ale ako som už počula, mám byť šťastná, že som v Top 10," napísala niekdajšia hráčka Good Angels Košice a USK Praha.
Nechce útočiť
Skvelá rozohrávačka sa ďalej pýta: "Na základe čoho dávajú odborníci hlasy v ankete Basketbalista roka?" Zároveň dodáva, že nechce na nikoho útočiť, aby sa to zle nevysvetlilo.
"Svojím postom neútočím na bývalé spoluhráčky a úprimne im gratulujem k oceneniam. Každá z nich tvrdo pracuje a robí dobré meno slovenskému basketbalu v zahraničí. Svoje ocenenia si zaslúžia," dodala Wrzesiňská.
Zdroj: SITA.sk - Skvelé sezóny a až desiate miesto v ankete. Barbora Wrzesiňská to nechápe a pýta sa prečo? © SITA Všetky práva vyhradené.
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