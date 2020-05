Do Číny sa vracajú stovky nemeckých manažérov, pracovníkov a ich rodinných príslušníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2020 - Nemeckí manažéri, robotníci a ich rodinní príslušníci sa vracajú do Číny s cieľom obnoviť činnosť nadnárodných spoločností. Na palube dvoch lietadiel, ktorých lety z Frankfurtu zorganizovali Nemecká obchodná komora v Číne, nemecké diplomatické misie a letecká spoločnosť Lufthansa, by sa malo do krajiny vrátiť asi 400 ľudí.Lietadlá smerujúce do Tchien-ťin a Šanghaja sú prvými repatriačnými letmi pre cudzích štátnych príslušníkov z Európy do Číny, ktorá v súvislosti s pandémiou koronavírusu cudzincom zakázala vstup na svoje územie."Toto je dôležitý krok k opätovnému prepojeniu čínskej a nemeckej ekonomiky," skonštatoval Jens Hildebrandt z Nemeckej obchodnej komory v severnej Číne. Pomôcť ekonomike vrátiť sa do normálu je podľa neho v spoločnom záujme.V Číne pôsobí viac ako 5 200 nemeckých spoločností, ktoré zamestnávajú vyše milión ľudí.Prvý let s 200 pasažiermi by mal doraziť v sobotu okolo poludnia do Tchien-ťin a prílet druhého lietadla do Šanghaja je naplánovaný na štvrtok 4. júna.