Ak by bol Korčok prezidentom, nevymenoval by Gašpara do čela SIS

18.3.2024 (SITA.sk) - Ak by bol Ivan Korčok prezidentom, nevymenoval by Pavla Gašpara do čela Slovenskej informačnej služby (SIS) Uviedol to v predvolebnom dueli v TV Markíza, v ktorom sa stretol s favoritom prezidentských volieb Petrom Pellegrinim (predseda parlamentu a predseda strany Hlas-SD ).Korčok tak reagoval na otázku, ako by sa zachoval v prípade, že súčasná hlava štátu Zuzana Čaputová by Gašparovu nomináciu nechala na stole pre svojho nástupcu.Pellegrini je toho názoru, že ak Gašpar splnil podmienky pre danú funkciu, mal by byť vymenovaný. V prípade, ak jestvujú ohľadom tejto nominácie pochybnosti, podľa predsedu parlamentu sú k dispozícii mechanizmy na jej preverenie.