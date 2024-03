Pellegrini zdôraznil, že by nedovolil vyslanie ani jedného slovenského vojaka na Ukrajinu

18.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentský kandidát Peter Pellegrini Hlas-SD ) v predvolebnom dueli v televízii Markíza zdôraznil, že ak by sa stal prezidentom, nedovolil by vyslanie ani jedného slovenského vojaka na Ukrajinu.Rovnako uviedol, že s vládou by spolupracoval takým spôsobom, aby k tomu nedošlo.Predseda strany Hlas tiež považuje za potrebné hľadať spôsob, ako zastaviť boje na Ukrajine, a následne hľadať mierové riešenie.Pellegrini zdôraznil, že je jednoznačné, že Rusko je v predmetnom konflikte agresorom, ktorý násilím zabral cudzie územie.Jeho protikandidát Ivan Korčok je toho názoru, že mier, ktorý má Pellegrini na mysli, je volanie po kapitulácii Ukrajiny, a tú si podľa neho neželajú ani občania Slovenska.