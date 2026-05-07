Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Hlavný ukrajinský vyjednávač Umerov bude v USA rokovať o oživení mierových rokovaní s Ruskom
Kyjev dúfa v obnovenie diplomatického procesu, ktorý uviazol po presmerovaní pozornosti Washingtonu na Blízky východ. Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a ...
Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov sa vo štvrtok stretne na Floride so zástupcami administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v snahe oživiť rokovania o ukončení ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Na mŕtvom bode
Rozhovory sprostredkované Spojenými štátmi podľa Kyjeva prakticky stagnujú od februára, keď Washington presmeroval pozornosť na konflikt s Iránom.
„Dúfame, že bude možné uskutočniť novú fázu prepustenia zajatcov. Druhou témou je oživenie diplomatického procesu,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Umerov sa naposledy stretol s osobitným vyslancom USA Stevom Witkoffom a zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom ešte v marci.
Zmrazenie konfliktu
Od návratu Trumpa do Bieleho domu sa Washington snaží dotlačiť Moskvu aj Kyjev k rokovaniam, doterajšie rozhovory však nepriniesli výrazný posun.
Ukrajina navrhuje zmrazenie konfliktu na súčasnej frontovej línii. Rusko to odmieta a žiada kontrolu nad celou Doneckou oblasťou vrátane častí, ktoré stále ovláda Ukrajina. Kyjev označuje tieto požiadavky za neprijateľné.
Zdroj: SITA.sk - Hlavný ukrajinský vyjednávač Umerov bude v USA rokovať o oživení mierových rokovaní s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
