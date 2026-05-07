07. mája 2026

Hlavný ukrajinský vyjednávač Umerov bude v USA rokovať o oživení mierových rokovaní s Ruskom


addition_germany_us_ukraine_02693 676x451 7.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev dúfa v obnovenie diplomatického procesu, ktorý uviazol po presmerovaní pozornosti Washingtonu na Blízky východ.

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov sa vo štvrtok stretne na Floride so zástupcami administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v snahe oživiť rokovania o ukončení ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Na mŕtvom bode


Rozhovory sprostredkované Spojenými štátmi podľa Kyjeva prakticky stagnujú od februára, keď Washington presmeroval pozornosť na konflikt s Iránom.


„Dúfame, že bude možné uskutočniť novú fázu prepustenia zajatcov. Druhou témou je oživenie diplomatického procesu,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.


Umerov sa naposledy stretol s osobitným vyslancom USA Stevom Witkoffom a zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom ešte v marci.



Zmrazenie konfliktu


Od návratu Trumpa do Bieleho domu sa Washington snaží dotlačiť Moskvu aj Kyjev k rokovaniam, doterajšie rozhovory však nepriniesli výrazný posun.


Ukrajina navrhuje zmrazenie konfliktu na súčasnej frontovej línii. Rusko to odmieta a žiada kontrolu nad celou Doneckou oblasťou vrátane častí, ktoré stále ovláda Ukrajina. Kyjev označuje tieto požiadavky za neprijateľné.




Zdroj: SITA.sk

