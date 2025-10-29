Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klára
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2025

Ak by Putin zaútočil na Brusel, vymažeme Moskvu z mapy, vyhlásil belgický minister obrany



Ak by sa vládca Kremľa Vladimir Putin rozhodol zaútočiť na hlavné mesto členského štátu NATO, ako je napríklad



Zdieľať
belgium_nato_us_ukraine_66253 676x451 29.10.2025 (SITA.sk) - Ak by sa vládca Kremľa Vladimir Putin rozhodol zaútočiť na hlavné mesto členského štátu NATO, ako je napríklad Brusel, Moskva bude vymazaná z mapy“, vyhlásil belgický minister obrany Theo Francken. Povedal to v rozhovore pre belgické noviny De Morgen, všíma si web Ukrajinská pravda.


Šéf belgického rezortu obrany zdôraznil, že západné krajiny sa nesmú nechať zastrašiť. Na otázku, či sa obáva, že Putin by jedného dňa mohol na Brusel odpáliť nejadrovú raketu, Francken odpovedal: „Nie, pretože to by zaútočil na srdce NATO a my vymažeme Moskvu z mapy.“

Viac ma znepokojujú scenáre v sivej zóne: Malí ‚zelení mužíkovia‘ v Estónsku, ktorí podnecujú po rusky hovoriacu menšinu," konštatoval Francken.



Zdroj: SITA.sk - Ak by Putin zaútočil na Brusel, vymažeme Moskvu z mapy, vyhlásil belgický minister obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vláda odobrila výmenu štátneho tajomníka na Huliakovom ministerstve, vo funkcii končí Krnáč
<< predchádzajúci článok
Ficova vláda zasadala vo Višňovom, Žilina a Bytča získajú viac ako 1,8 milióna eur na podporu regiónu – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 