 24hod.sk    Ekonomika

29. októbra 2025

Ficova vláda zasadala vo Višňovom, Žilina a Bytča získajú viac ako 1,8 milióna eur na podporu regiónu – VIDEO


Tagy: Cestovný ruch Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Tunel Višňové Výjazdové rokovanie vlády Zdravotníctvo

Do okresov Žilina a Bytča poputuje viac ako 1,8 milióna eur, väčšina pritom pôjde na projekty miest a obcí. Rozhodla o tom vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci ...



fico 1 676x426 29.10.2025 (SITA.sk) - Do okresov Žilina a Bytča poputuje viac ako 1,8 milióna eur, väčšina pritom pôjde na projekty miest a obcí. Rozhodla o tom vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Višňové v okrese Žilina.


Ako sa uvádza v predloženom materiáli, táto obec je strategicky významná, ak ide o rozvoj dopravnej infraštruktúry. Na jej území totiž prebieha výstavba tunela Višňové, a teda kľúčového úseku diaľnice D1. Po jeho dokončení by sa malo výrazne zlepšiť prepojenie severného Slovenska s hlavným dopravným ťahom.

Podpora regionálnej konkurencieschopnosti


Výjazdovým rokovaním vlády sa symbolicky aj prakticky potvrdil záväzok vlády podporovať regionálnu konkurencieschopnosť, investovať do infraštruktúry, životného prostredia a celkovej kvality života obyvateľov. Vláda má súčasne záujem vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať samosprávy a podnikateľské subjekty v okresoch. Z rokovania vlády vyplynuli konkrétne povinnosti pre jednotlivé ministerstvá pre naplnenie identifikovaných potrieb regiónu.

Pozornosť pritom vláda venuje najme posilneniu regionálnej konkurencieschopnosti. K tej má prispieť vyhľadávanie strategických investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a možnosti podpory etablovaných výrobných závodov. Posilniť sa má aj energetická infraštruktúra, ktorá by umožnila bezpečné napájanie priemyselných zón a využívanie obnoviteľných zdrojov.

Úlohy tiež smerujú k motivácii miestnych producentov k rozšíreniu pestovania tradičných komodít a k podpore regionálnej sebestačnosti,“ píše sa v predloženom materiáli. Pozornosť vláda venuje aj environmentálnym opatreniam.

Ako vláda spresnila, ochranu životného prostredia a kvalitu života obyvateľov posilňuje financovanie projektov vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v Rajeckej doline. Dokončenie stavby Žilina – Trnové, Trnovka a Breznický potok zlepší zase protipovodňovú ochranu a bezpečnosť cestnej premávky. Kľúčovým je podľa vlády rozvoj dopravnej infraštruktúry.

Transformácia dopravného systému


Pokračovanie a dokončenie výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, modernizácia železničného uzla Žilina a dispečerizácia trate Žilina – Rajec zlepšia regionálnu dostupnosť, posilnia prepojenie Slovenska s európskymi dopravnými koridormi a podporia transformáciu dopravného systému na ekologicky udržateľný a efektívny model,“ spresnila vláda s tým, že sa rieši aj rekonštrukcia a oprava ciest I. triedy.

Osobitnú pozornosť kabinet venoval aj kúpeľnému sektoru a integrácie kúpeľníctva do systému verejného zdravia vrátane legislatívneho a finančného ukotvenia. „Revízia indikačných zoznamov, tvorba pilotných programov spolupráce ústavných a kúpeľných zariadení a podpora kúpeľných funkčných regiónov z európskych zdrojov prispejú k zhodnoteniu prírodného potenciálu a zlepšeniu kvality preventívnej medicíny,“ vysvetlila vláda.

Ak ide o zdravotníctvo, vláda sa zameriava aj na zvýšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Ak ide o sociálnu dimenziu, z tej vyplynuli úlohy zamerané na posilnenie sociálnych služieb a podporu starostlivosti o seniorov. Ďalšie úlohy smerujú na vytváranie podmienok pre udržanie obyvateľov v regiónoch, rozvoj miestnych ekonomík či zachovanie kultúrneho dedičstva.

Rozvoj cyklotrás a športovísk


Vláda vyzdvihla napríklad iniciatívu zápisu čičmianskeho vzoru do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a technické zabezpečenie pamiatkovo chránenej obce Čičmany.

V oblasti cestovného ruchu, športu a voľnočasovej infraštruktúry pozornosť vlády smeruje na podporu rozvoja cyklotrás, športovísk a telocviční. Cieľom je tak podporiť aktivity, ktoré majú nielen zdravotno-preventívny, ale aj komunitný a ekonomický rozmer.

Vláda na podporu okresov Žilina a Bytča tak navrhla uvoľniť financie zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške viac ako 1,8 milióna eur. Viac ako 1,3 milióna pritom pôjde na projekty obcí a miest oboch okresov a iných právnických osôb.

Zvyšok pôjde na väčšie projekty, akými sú napríklad rekonštrukcia sociálnych zariadení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, podpora internacionalizácie UNIZA pre Žilinskú univerzitu v Žiline, vybudovanie vyhliadky pre návštevníkov Hradu Lietava, obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice, budovanie športovej infraštruktúry v obci Višňové a iné.


Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda zasadala vo Višňovom, Žilina a Bytča získajú viac ako 1,8 milióna eur na podporu regiónu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

