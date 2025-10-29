Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. októbra 2025

Vláda odobrila výmenu štátneho tajomníka na Huliakovom ministerstve, vo funkcii končí Krnáč


Martin Krnáč k 31. októbru skončí vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vo funkcii ho od 1. novembra ...



29.10.2025 (SITA.sk) - Martin Krnáč k 31. októbru skončí vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vo funkcii ho od 1. novembra nahradí Jana Štilichová. Výmenu na poste štátneho tajomníka rezortu cestovného ruchu a športu odobrila vláda na výjazdovom rokovaní v obci Višňové.


Zo zverejneného životopisu Štilichovej vyplýva, že vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od vlaňajšieho februára pôsobí ako členka Rady Slovenského pozemkového fondu. V Slovenskom pozemkovom fonde podľa údajov z jej životopisu pôsobila na rôznych pozíciách.

Bola riaditeľkou jeho Právneho odboru, taktiež zástupkyňou riaditeľa tohto odboru. Niekoľko mesiacov počas roka 2021 zastávala aj pozíciu generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. V minulosti tiež niekoľko rokov pôsobila ako riaditeľka regionálneho odboru pozemkového fondu v Trenčíne.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu
