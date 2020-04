Rozhorčený minister žiada hĺbkový audit v NDS, privádzač do Žiliny sa zrejme poriadne predraží

Impulzom je podľa Doležala zistenie, že stavba diaľničného privádzača do Žiliny, ktorý je podmienkou spustenia diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, bude namiesto pôvodných 13 miliónov stáť možno až 30 miliónov eur.

Diaľničný úsek je dokončený

Úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s tunelmi Ovčiarsko a Žilina je podľa diaľničiarov stavebne takmer ukončený, do užívania však bude odovzdaný až po tom, čo dokončia privádzač do Žiliny spoločne s križovatkou v Lietavskej Lúčke.

„Nemá zmysel bez vybudovaného privádzača sprejazdňovať dokončený diaľničný úsek, všetci spoločne veríme, že do konca roku 2020 sa to podarí. Som však rozhorčený z dnešného zistenia, že hoci stavbu privádzača financuje NDS z vlastných zdrojov, bude predražená oproti pôvodným očakávaniam až 2,5-násobne. To je pre mňa neakceptovateľné a preto aj po dohode s generálnym riaditeľom prejde NDS hĺbkovým auditom, aby sa takéto situácie neopakovali,“ zdôraznil minister dopravy.

Sklamanie nad zisteniami z kontrolného dňa netajil ani generálny riaditeľ NDS Juraj Tlapa, ktorý je vo funkcii niečo viac ako týždeň.

„Celý život pôsobím v stavebnej výrobe a ešte som nezažil stavbu, ktorá je na konci 2,5-krát drahšia ako na začiatku. Môžem sľúbiť, že od zajtrajšieho rána začneme s auditom a bližšie sa pozrieme nielen na stavby, ktoré sme dnes videli. Budeme sa pýtať našich predchodcov, kto bol za čo zodpovedný,“ vyhlásil Tlapa.

Neobišli ani tunel Višňové

Minister dopravy neobišiel ani tunel Višňové, na ktorom sa nepracuje už viac ako rok. Náhradníka za taliansko-slovenské konzorcium Salini Impregilo – Dúha by chcela NDS vybrať do konca tohto roka.

„Aktuálne beží verejná súťaž formou súťažného dialógu, čo je vhodná forma práve pre takýto druh stavby, ktorá je v štádiu rozostavanosti. Potenciálni dodávatelia sa tak majú možnosť oboznámiť s aktuálnym stavom a urobiť si vlastný názor a zvážiť možné riziká,“ uviedol Doležal.

Ako minister dodal, dostavba bude rozdelená na tri časti, a to stavebnú časť tunela, dodanie technológie a výstavbu obslužnej budovy pre diaľničnú prevádzku.

„Možno to znie ambiciózne, ale do konca roku 2020 chceme poznať zhotoviteľa minimálne pre stavbu tunela,“ vyhlásil Doležal. Generálny riaditeľ NDS si myslí, že o účasť vo verejnej súťaži bude dostatočný záujem, pričom uchádzači môžu kvalifikačné ponuky predkladať do 27. apríla.

NDS vyhlásila tender na dostavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala s tunelom Višňové koncom januára. Predpokladaná hodnota stavebných prác dosahuje 260,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty, budúci zhotoviteľ by ich mal uskutočniť za tri roky.