Ak daňovníci pre karanténu nepodajú daňové priznanie načas, môžu požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Daňovníkom, ktorí pre karanténu nebudú môcť do 2. novembra tohto roka podať daňové priznanie, finančná správa umožní požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty.Po ukončení zákazu vychádzania, resp. povinnej karantény doručia na daňový úrad daňové priznanie spolu so žiadosťou o odpustenie zmeškanej lehoty aj so zdôvodnením, prečo si nemohli splniť svoju zákonnú povinnosť. "Finančná správa nebude v takomto prípade uplatňovať sankcie za zmeškanú lehotu," uviedla finančná správa v tlačovej správe.Finančná správa je pripravená na zvýšený nápor počas posledných dní na podávanie daňových priznaní za minulý rok, ktoré treba podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra. Svojim klientom odporúča, aby pre podávanie daňových priznaní uprednostnili elektronickú komunikáciu, a to aj v prípade, ak nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami."Môžu využiť aktivovaný občiansky preukaz s čipom (eID) alebo uzavretú dohodu o elektronickej komunikácii s daňovým úradom," tvrdí finančná správa. Ako uviedla, vychádza takto v ústrety asi 38-tisícom daňovníkov, ktorí musia podať daňové priznanie a nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami.Klienti môžu daňové priznanie podať aj poštou. "Aktuálne očakávame ešte 58-tisíc daňových priznaní, z toho približne 20-tisíc elektronicky," dodala finančná správa.