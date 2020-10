BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.10.2020 (Webnoviny.sk) -Prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace nevyhnutné opatrenia zanechali v slovenskej kultúre spúšť. Ľudia pracujúci v tomto segmente sa z nej začali zviechať iba nedávno. Druhá vlna však mnohým z nich znemožnila ďalej pracovať. Svoje rezervy veľa z nich vyčerpalo počas prvej vlny. Najsilnejším hlasom, ktorý sa v súčasnosti v prospech umelcov angažuje, je režisér Nikita Slovák. On sám ostal od marca bez príjmu, rovnako ako tisíce ďalších jeho kolegov z branže. Aj v mene ostatných sa obrátil na spoločnosť BILLA, aby celej kultúrnej obci sprostredkoval možnosť, ako preklenúť kritické obdobie.BILLA ponúkne svoje voľné pracovné miesta, ľuďom pôsobiacich v kultúre. Ide prioritne o obslužný personál, osvetľovačov, kamerových technikov či zvukárov. "Kultúra, to nie sú iba známi herci a speváci, ale tisíce ľudí, ktorí musia pripraviť scénu, nastaviť zvuk, spracovať video, napísať scenár, natiahnuť káble, navrhnúť a ušiť kostýmy, postaviť koncertné pódiá a podobne. Práca v kultúre bola vždy trochu neistá, ale viacerým už dochádzajú aj posledné rezervy, a ešte väčšiemu počtu ľudí sa už celkom minuli. Ďakujeme, že BILLA mnohým z nás a našim rodinám pomôže prekonať ťažké časy,” povedal režisér Nikita Slovák.Zákazníci BILLA možno stretnú v žlto-červených farbách okrem osvetľovačov, kamerových technikov či zvukárov aj niektoré známe osobnosti kultúrnej scény. Obsadzovať budú najmä pozície v dennom aj nočnom dokladaní tovaru, nájdete ich za pokladňou, či v pekárni. "Sme radi, že môžeme takouto formou pomôcť slovenskej kultúre. Verejnosť často vníma najmä ľudí vo svetle reflektorov a až táto kríza ukázala aj ľudí za oponou. Sme si istí, že do kolektívov v predajniach BILLA rýchlo a ľahko zapadnú. Poskytneme im zaškolenie i ľudskú podporu, aby zvládli prácu v obchode v čase koronakrízy čo najlepšie," uzavrel Peter Lackó, vedúci oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti BILLA.Informačný servis