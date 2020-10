Päťnásobný developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov

5-násobný Developer roka

Výsledok je len taký dobrý, ako ľudia, ktorými sa obklopíte

Plány do budúcnosti plné inovácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Odkedy fínska developerská spoločnosť vstúpila v októbri 2010 na slovenský trh, vybudovala tu takmer 2 000 bytov. Zákazníci tak dnes spokojne bývajú v domoch s netradičnými názvami ako Tarjanne, Kivikko, Nuppu, Tammi či Villinki. Kým v začiatkoch budovala hlavne nové bývanie v okrajových častiach Bratislavy, dnes sa pod hlavičkou YIT Slovakia sústreďuje najmä na revitalizáciu brownfieldov v širšom centre hlavného mesta. Aktuálne má vo výstavbe či príprave štyri projekty s viac ako 3 000 bytmi v bratislavskom Ružinove a od septembra ponúka aj službu prenájmu bytov.K svojim narodeninám dostal developer zhodou okolností aj nečakaný darček. Počas pondelkového slávnostného ASB Gala si odniesol až tri ocenenia. Okrem hlavnej ceny ASB Developer roka v hlasovaní verejnosti prostredníctvom www.asb.sk získal aj ocenenie odbornej poroty v kategórii ASB Developer roka v segmente rezidencie. Cenu verejnosti si odniesol aj generálny riaditeľ Milan Murcko ako ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva."Veľmi ma teší, že kvalitu v tom, čo robíme, vidia ako odborníci, tak aj bežní ľudia. Pre nás je najkrajšou časťou remesla, že ak ho robíte dobre, zostáva za vami kvalitne pretvorené prostredie. Niečo, čo tu bude ďalších 80 – 100 rokov. To nevidíte v mnohých profesiách. Keď idem po meste a pozerám si projekty, ktoré sme robili, mám dobrý pocit a viem, že aj moji kolegovia," dodáva Milan Murcko.Napriek komplikáciám, ktoré do výstavby a celkovo do života priniesla pandémia, bol pre YIT zatiaľ rok 2020 mimoriadne úspešný. Za projekt STEIN2, v ktorom pretvoril bývalý pivovar na bývanie sústredené okolo nového dvora, si developer odniesol ocenenie Stavba roka za najlepší bytový dom roka 2019. Začiatkom októbra vďaka tomu istému projektu získal aj ocenenie Fondu architekta Weinwurma za najlepšieho donora. Cenu odovzdala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová za revitalizáciu parčíka, čím developer prispel k zveľadeniu komunity v blízkosti tohto nedávno ukončeného projektu.Podľa Milana Murcka je za týmto úspechom hlavne jeho tím a sieť spolupracovníkov. Architektov pre veľké projekty s kolegami vyberajú pomocou architektonických súťaží, ktoré dávajú hlas šikovným slovenským aj českým ateliérom a poskytujú objektívnejší pohľad na to, čo je pre vybrané územie najlepšie. Architektom potom dôverujú aj pri projektovaní a finálne návrhy sa od tých súťažných líšia len minimálne.Dôveru považuje generálny riaditeľ za kľúčovú aj pri výbere vlastných ľudí. Sám sa snaží vyberať si dostatočne kvalitný okruh riaditeľov a manažérov, keďže tí v konečnom dôsledku rozhodujú prakticky o všetkom v projekte. "Okrem výrobných či projektových manažérov, predajcov alebo ľudí, ktorí dohliadajú na starostlivosť o zákazníkov, sú aj stavbári a remeselníci na stavbách našimi plnohodnotnými zamestnancami – a to je našou konkurenčnou výhodou. Máme tu ľudí, ktorí si za tie roky prešli takmer všetkými našimi projektmi a prispeli tak k súčasnej podobe Bratislavy. Okrem toho si ale dobre vyberáme aj dodávateľov či iných partnerov, s ktorými nás spájajú rovnaké hodnoty či etický prístup k biznisu," vysvetľuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.V posledných rokoch sa developer pustil do ambicióznych premien území veľkých zanedbaných fabrík na živé štvrte. Veľkou výzvou bola premena Národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne v areáli bývalej cvernovej továrne, ktorá sa po dvoch rokoch náročnej rekonštrukcie blíži do finále. "Bolo by oveľa jednoduchšie postaviť novú budovu. Tak ako by bolo často ziskovejšie postaviť niekde 30-poschodovú bytovku než nízky komplex s vnútroblokom. Taká je ale naša cesta a naša filozofia, ktorú zdieľajú všetci naši zamestnanci. Náš plán nie je byť najväčší developer v meste, ale dlhodobo najlepší z pohľadu zákazníkov," dodáva Milan Murcko.Napriek tomu pripúšťa, že do budúcna ešte porastú. Z približne 4-5-tisíc bytov ročne, ktoré ročne na trh pribudnú, cielia na podiel do 15 percent. Čím sa budú pýšiť o ďalších desať rokov, je však ešte otázne. Už dnes sa projekty YIT líšia od tých, ktoré v Bratislave vybudovali pred piatimi rokmi. Podpora komunít je len jednou z noviniek, ktorou YIT zmenila svoj prístup k bývaniu. "Pre nás sú rovnako dôležité tie štyri steny, ako to, čo sa nachádza mimo nich. Môžete nadizajnovať krásny byt, ale keď nemáte kvalitný verejný priestor, kde sa ľudia stretávajú a porozprávajú, tak v dnešnej dobe nemožno hovoriť o kvalitnom bývaní," vysvetľuje Milan Murcko.V najnovších projektoch developera je dnes kľúčový spoločný dvor, ktorý spája generácie aj aktivity jeho obyvateľov – či už tu susedia športujú, grilujú, venčia psov alebo si vymieňajú knižky. V projektoch sú aj spoločné klubovne na väčšie oslavy, cvičenie či filmové večery. YIT je jedným z prvých developerov na Slovensku, ktorý v rámci štandardu ponúka technológie na báze internetu vecí a smart senzory na zvýšenie bezpečnosti či kontrolu spotreby energií.Informačný servis