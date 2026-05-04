|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Ak firma prestane viesť knihu jázd, musí podať dodatočné daňové priznanie 2 mesiace dozadu a znížiť si odpočet DPH na 50 %
Tagy: Grant Thornton odpočet DPH PR
Daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Silvia Hallová vysvetľuje, ako v praxi uplatňovať korektný odpočet DPH pri kúpe a prevádzky firemných áut. Daňová odborníčka poradenskej spoločnosti ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Silvia Hallová vysvetľuje, ako v praxi uplatňovať korektný odpočet DPH pri kúpe a prevádzky firemných áut.
Daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Silvia Hallová vysvetľuje rôzne situácie, ako v praxi uplatňovať korektný odpočet DPH pri kúpe a prevádzky firemných áut
Zníženie odpočtu DPH pri kúpe firemného nového auta a pri prevádzkových nákladoch k týmto autám od 1. januára 2026 prinieslo podnikateľom pri účtovaní viacero sporných situácií. Častou otázkou v praxi je napríklad zdanenie áut objednaných a čiastočne uhradených ešte v minulom roku, avšak reálne uvedených do prevádzky až v roku 2026. Podobne nejasný je daňový režim pri špecifických kategóriách vozidiel alebo pri podnikateľovi, ktorý auto kupoval v minulom roku ako neplatiteľ DPH, avšak od nového roka sa ním už stal.
V tomto článku zhrnul odporúčania k správnemu postupu pri zaúčtovaní DPH Silvia Hallová, daňová odborníčka a managing partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Od nového roka nastali dve zásadné zmeny:
"Problém tejto zmeny je v tom, že aj podnikatelia, ktorí osobné autá a súvisiace tovary alebo služby na ich prevádzku používajú výlučne na podnikanie, si nebudú môcť uplatniť odpočítanie DPH v plnej výške bez detailných evidencií jázd. To porušuje zásadu daňovej neutrality, ktorá je pritom základom celého systému DPH," hovorí Silvia Hallová. Tieto zmeny novela zákona o DPH zatiaľ časovo limituje na obdobie od 1. januára 2026 do 30. júna 2028.
Ak sa firma rozhodne neevidovať knihu jázd, jej daňové povinnosti v súvislosti s motorovým vozidlom budú nasledovné:
"Každý podnikateľ si musí zvážiť, ktoré autá bude využívať výlučne na podnikanie a viesť pri nich elektronickú knihu jázd so 100 % odpočtom DPH, a pri ktorých akceptuje len 50 % odpočet DPH a nebude hrať rolu, v akom pomere sa používajú na súkromné a firemné účely. Žiaľ, nastavenie pravidiel rozlišuje iba medzi týmito dvoma situáciami a neberie do úvahy skutočný pomer využitia automobilu na podnikanie a na súkromné účely," konštatuje Silvia Hallová, daňová odborníčka a managing partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ak firma prestane viesť knihu jázd, musí podať dodatočné daňové priznanie 2 mesiace dozadu a znížiť si odpočet DPH na 50 % © SITA Všetky práva vyhradené.
Daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Silvia Hallová vysvetľuje rôzne situácie, ako v praxi uplatňovať korektný odpočet DPH pri kúpe a prevádzky firemných áut
Zníženie odpočtu DPH pri kúpe firemného nového auta a pri prevádzkových nákladoch k týmto autám od 1. januára 2026 prinieslo podnikateľom pri účtovaní viacero sporných situácií. Častou otázkou v praxi je napríklad zdanenie áut objednaných a čiastočne uhradených ešte v minulom roku, avšak reálne uvedených do prevádzky až v roku 2026. Podobne nejasný je daňový režim pri špecifických kategóriách vozidiel alebo pri podnikateľovi, ktorý auto kupoval v minulom roku ako neplatiteľ DPH, avšak od nového roka sa ním už stal.
V tomto článku zhrnul odporúčania k správnemu postupu pri zaúčtovaní DPH Silvia Hallová, daňová odborníčka a managing partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Čo sa zmenilo od 1.1.2026 pre podnikateľov
Od nového roka nastali dve zásadné zmeny:
- Ak sa osobné motorové vozidlo alebo motorka (kategórie M1, L1e, L3e) využívajú popri podnikaní aj na súkromné účely, od 1.1.2026 sa na ne vzťahuje povinný znížený paušálny odpočet DPH 50 %. To sa týka aj nákladov súvisiacich s používaním motorového vozidla/motorky (pohonné látky, opravy, údržba, diaľničná známka a podobne).
- Kto vozidlo využíva výlučne na podnikanie a chce si uplatniť 100 % odpočet DPH, musí ho nahlásiť daňovému úradu a viesť detailnú elektronickú evidenciu jázd. Ak sa pri tomto aute nevedie detailná evidencia jázd v elektronickej podobe so všetkými náležitosťami, ktoré vyžaduje zákon o DPH, odpočet sa znižuje na 50 %.
"Problém tejto zmeny je v tom, že aj podnikatelia, ktorí osobné autá a súvisiace tovary alebo služby na ich prevádzku používajú výlučne na podnikanie, si nebudú môcť uplatniť odpočítanie DPH v plnej výške bez detailných evidencií jázd. To porušuje zásadu daňovej neutrality, ktorá je pritom základom celého systému DPH," hovorí Silvia Hallová. Tieto zmeny novela zákona o DPH zatiaľ časovo limituje na obdobie od 1. januára 2026 do 30. júna 2028.
7 príkladov z praxe
Príklad č. 1: Kúpa auta bola plne uhradená v roku 2025, napriek tomu sa odpočet DPH v oboch prípadoch líši
Kúpa auta na zálohovú faktúru:
- Situácia: Firma A (platiteľ DPH) si v decembri 2025 objednala nové auto a uhradila slovenskému predajcovi zálohovú faktúru vo výške 100 % kúpnej ceny. Firma si v roku 2025 uplatnila plný odpočet DPH (100 %). Vozidlo si firma mohla prihlásiť na EČV až vo februári 2026 (keďže nešlo o skladové vozidlo), pričom auto dnes využíva konateľ na firemné aj súkromné účely a nevedie podrobnú knihu jázd.
- Otázka z praxe: Môže si platiteľ pri zaplatení zálohy uplatniť odpočítanie dane v plnej výške (100 %) a následne zdaňovať súkromné použitie podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH?
- Odpoveď: NIE. Podľa prechodných ustanovení je rozhodujúcim momentom pre aplikáciu nových pravidiel (§ 85n) dátum nadobudnutia vozidla. Keďže firma auto reálne nadobudla až v roku 2026, musí pri jeho prvom použití aplikovať pravidlá platné v čase nadobudnutia. Hoci si firma v roku 2025 odpočítala daň v plnej výške, v roku 2026 bude musieť vykonať opravu odpočítanej dane.
Kúpa auta aj s prevzatím v roku 2025:
- Situácia: Firma B (platiteľ DPH) si v decembri 2025 kúpil aj prevzal nové skladové auto od predajcu v Českej republike a takisto ho aj prevzal. Plánuje ho využívať na podnikanie aj na súkromné účely. K prevodu vlastníckeho práva došlo ešte pred koncom roka 2025, z logistických dôvodov však auto zostalo v sklade predajcu a k jeho fyzickej preprave na Slovensko, prideleniu slovenských značiek (EČV) a zaevidovaniu do majetku firmy došlo až v januári 2026.
- Otázka z praxe: Môže si platiteľ uplatniť odpočítanie dane v plnej výške (100 %) a následne zdaňovať súkromné použitie podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH?
- Odpoveď: ÁNO. Pre posúdenie, či sa na vozidlo vzťahujú nové prechodné ustanovenia, nie je podstatný dátum fyzického dovozu na Slovensko, ani dátum pridelenia EČV či moment vzniku daňovej povinnosti podľa § 20, ale moment nadobudnutia disponibilného práva k vozidlu. Keďže k prevodu tohto práva došlo už v roku 2025 plnou úhradou ceny a prevzatím vozidla, platiteľ v tomto prípade nepostupuje podľa nového ustanovenia § 85n ods. 1. Pre odpočet dane uplatní režim platný v roku 2025 (podľa § 49 ods. 5).
Príklad č. 2: Ako sa odpočíta DPH pri kombinovanom financovaní (záloha 2025 a doplatok 2026)
- Situácia: Podnikateľ si v novembri 2025 objednal nové osobné auto (kategória M1). Predajcovi uhradil zálohu vo výške 20 % z celkovej ceny. Zvyšných 80 % doplatí až pri prevzatí vozidla v máji 2026, kedy auto aj reálne nadobudne.
- Otázka z praxe: Vozidlo bude poskytnuté zamestnancovi na služobné aj súkromné účely. Ako postupovať pri odpočte DPH zo zaplatenej 20 % zálohy v roku 2025? Aký režim odpočtu zvoliť pri konečnom dodaní v roku 2026?
- Odpoveď: V momente zaplatenia zálohy si platiteľ môže vybrať: buď si odpočíta daň v plnej výške (100 %), alebo si ju odpočíta v odhadovanom pomere podľa predpokladaného použitia na podnikanie. V momente nadobudnutia vozidla a doplatku (máj 2026), celý nákup spadá pod nové pravidlá podľa § 85n ods. 1. Z konečnej faktúry (80 % ceny) si platiteľ môže odpočítať daň len v zákonnom rozsahu 50 %. Platiteľ je povinný vykonať opravu odpočítanej dane z pôvodnej 20 % zálohy. Ak si v roku 2025 odpočítal 100 %, musí časť tejto dane vrátiť tak, aby celkový odpočet z danej zálohy zodpovedal 50 %.
Príklad č. 3: Kto prestane viesť evidenciu, stráca spätne nárok na 100 % odpočet
- Situácia: Firma (platiteľ DPH) kúpila vo februári 2026 nové služobné vozidlo. Keďže auto malo slúžiť výhradne na rozvoz materiálu medzi stavbami, firma si uplatnila 100 % odpočet DPH. V súlade so zákonom túto skutočnosť oznámila daňovému úradu a začala viesť podrobnú knihu jázd podľa § 85n ods. 6. V auguste 2026 však administratívny pracovník prestane tieto záznamy viesť, hoci auto sa fakticky naďalej používa len na podnikanie.
- Otázka z praxe: Môže si firma v takom prípade aspoň uplatniť 50 % paušálny odpočet?
- Odpoveď: Vedenie podrobných záznamov (knihy jázd) podľa § 85n ods. 6 je základná zákonná podmienka pre nárok na 100 % odpočet. Akonáhle platiteľ prestane viesť evidenciu, prestáva spĺňať podmienky pre plný odpočet. Platiteľ musí podať dodatočné daňové priznanie za jún 2026. Musí v ňom opraviť pôvodný 100 % odpočet z nákupu vozidla na 50 % (alebo iný preukázateľný pomer), pretože nárok na 100 % spätne zanikol nesplnením podmienky evidencie.
Príklad č. 4: Registrácia za platiteľa v roku 2026 a odpočet dane z auta kúpeného v roku 2025
- Situácia: Podnikateľ (neplatiteľ DPH) kúpil v októbri 2025 osobný automobil (M1) na podnikateľské účely. Od 1. januára 2026 sa stal registrovaným platiteľom DPH. Vo svojom prvom daňovom priznaní za január 2026 si chce uplatniť odpočítanie dane podľa § 55. Vozidlo využíva aj na súkromné účely.
- Otázka z praxe: Musí pri odpočte dane postupovať podľa nového obmedzenia v § 85n ods. 1 a krátiť odpočet paušálne na 50 %, keďže odpočet uplatňuje prvýkrát až v roku 2026?
- Odpoveď: NIE. Nové pravidlo o limitovanom odpočte sa na tento prípad nevzťahuje. Pre aplikáciu prechodného ustanovenia § 85n ods. 1 je kľúčový dátum nadobudnutia vozidla, nie dátum uplatnenia práva na odpočítanie dane v daňovom priznaní. Keďže vozidlo bolo nadobudnuté už v októbri 2025, spadá pod starý právny režim. Platiteľ si uplatní odpočet dane v pomernej výške (zodpovedajúcej zostatkovej cene a rozsahu používania na podnikanie) podľa pravidiel platných v čase nákupu, teda podľa § 49 ods. 5.
Príklad č. 5: Zmena účelu používania vozidla z čistého podnikania na súkromné účely (2026)
- Situácia: Spoločnosť (platiteľ dane) kúpila v januári 2026 osobný automobil. Keďže v čase nákupu bolo rozhodnuté, že auto bude slúžiť výhradne na firemné účely, spoločnosť si uplatnila plný odpočet DPH (100 %). Od marca 2026 sa však situácia bude meniť, keďže firma pridelí toto vozidlo obchodnému zástupcovi, ktorý ho bude môcť v súlade so zmluvou využívať aj na súkromné jazdy.
- Otázka z praxe: Musí firma spätne opraviť alebo upraviť pôvodne odpočítanú daň?
- Odpoveď: V tejto situácii firme nevzniká povinnosť vykonať úpravu odpočítanej dane, čiže za mesiace január a február si uplatniť plný (100 %) odpočet DPH. Od marca však musí firma začať zdaňovať súkromnú spotrebu podľa § 9 ods. 2 a môže si uplatňovať len 50 % odpočet DPH.
Príklad č. 6: Odpočet DPH pri nákladnom vozidle (N1)
- Situácia: Stavebná firma, platiteľ dane, si v marci 2026 zaobstará dodávku, ktorá je v osvedčení o evidencii zapísaná v kategórii N1 (nákladné vozidlo). Firma predpokladá, že toto vozidlo bude využívať na podnikanie v rozsahu 70 % a zvyšných 30 % bude tvoriť súkromné používanie konateľom.
- Otázka z praxe: Môže firma pri nákupe uplatniť odpočet dane vo výške 70 % v súlade s § 49 ods. 5 zákona o DPH?
- Odpoveď: Áno, keďže obmedzenie podľa § 85n ods. 1 sa týka iba vozidiel kategórie M1, L1e a L3e. Na ostatné kategórie motorových vozidiel používaných súčasne na podnikanie aj na iný účel sa naďalej vzťahuje režim podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH.
Príklad č. 7: Špeciálne terénne vozidlo (M1G) a otázka 100 % odpočtu
- Situácia: Platiteľ DPH nadobudol v roku 2026 terénne vozidlo kategórie M1G. Keďže ide o automobil určený do náročného terénu, platiteľ sa domnieva, že sa naň nevzťahuje ustanovenie § 85n ods. 1, ktoré explicitne menuje len kategórie M1, L1e a L3e.
- Otázka z praxe: Je tento predpoklad správny?
- Odpoveď: NIE. Podľa príslušného nariadenia sa terénne vozidlá považujú za vozidlá kategórií M alebo N, ktoré spĺňajú určité technické kritériá umožňujúce jazdu aj mimo spevnených ciest. Označenie písmenom "G" preto nepredstavuje samostatnú kategóriu, ale len doplnok základnej kategórie vyjadrujúci jej terénne vlastnosti. Keďže vozidlo subkategórie M1G je zároveň vozidlom kategórie M1, uplatní sa naň rovnaký režim paušálneho odpočítania dane podľa § 85n ods. 1 zákona o DPH.
Čo sa stane, ak firma nevedenie knihu jázd
Ak sa firma rozhodne neevidovať knihu jázd, jej daňové povinnosti v súvislosti s motorovým vozidlom budú nasledovné:
- Z DPH si odpočíta len 50 %: Z každého nákupu súvisiaceho s autom (nafta/benzín, servis, kúpa auta, opravy) si môže firma odpočítať 50 % DPH, bez ohľadu na skutočný pomer použitia auta na podnikanie a na súkromný účel.
- Do daňových výdavkov na palivo si firma dá 80 % ceny PHM: Z bločkov za tankovanie (suma bez DPH) si do daňových výdavkov firma započíta len 80 %.
- Tachometer je potrebné naďalej sledovať: Aj keď firma neeviduje knihu jázd, musí si značiť stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia za každé auto samostatne, aby bolo jasné, koľko kilometrov auto celkovo najazdilo.
- Zvyšná DPH je nedaňovým výdavkom: Zvyšných 50 % DPH, ktoré si firma neodpočíta, si nemôže dať ani do daňových výdavkov.
"Každý podnikateľ si musí zvážiť, ktoré autá bude využívať výlučne na podnikanie a viesť pri nich elektronickú knihu jázd so 100 % odpočtom DPH, a pri ktorých akceptuje len 50 % odpočet DPH a nebude hrať rolu, v akom pomere sa používajú na súkromné a firemné účely. Žiaľ, nastavenie pravidiel rozlišuje iba medzi týmito dvoma situáciami a neberie do úvahy skutočný pomer využitia automobilu na podnikanie a na súkromné účely," konštatuje Silvia Hallová, daňová odborníčka a managing partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ak firma prestane viesť knihu jázd, musí podať dodatočné daňové priznanie 2 mesiace dozadu a znížiť si odpočet DPH na 50 % © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Grant Thornton odpočet DPH PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gašpar: Smer-SD nezmení názor a nepokúsi sa zvoliť nového generálneho prokurátora pred parlamentnými voľbami v roku 2027 – VIDEO
Gašpar: Smer-SD nezmení názor a nepokúsi sa zvoliť nového generálneho prokurátora pred parlamentnými voľbami v roku 2027 – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Putin v panike: Bojí sa prevratu, dronového atentátu aj vlastných ľudí! Tajné služby odhalili šokujúce detaily
Putin v panike: Bojí sa prevratu, dronového atentátu aj vlastných ľudí! Tajné služby odhalili šokujúce detaily