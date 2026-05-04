 Pondelok 4.5.2026
 Meniny má Florián
 24hod.sk    Z domova

04. mája 2026

Gašpar: Smer-SD nezmení názor a nepokúsi sa zvoliť nového generálneho prokurátora pred parlamentnými voľbami v roku 2027 – VIDEO


Tagy: Generálny prokurátor SR Hospitalizácia Infarkt Podpredseda parlamentu

„Verím, že sa pán generálny prokurátor skoro uzdraví a dovládne svoje funkčné obdobie,“ reagoval na otázku. Generálny prokurátor SR



4.5.2026 (SITA.sk) - „Verím, že sa pán generálny prokurátor skoro uzdraví a dovládne svoje funkčné obdobie," reagoval na otázku.


Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka bol v nedeľu hospitalizovaný. Podľa medializovaných informácií malo byť dôvodom podozrenie na infarkt s tým, že v zdravotníckom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka je po nedeľnej (3. 5.) hospitalizácii a ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. Informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.

Vo včerajších popoludňajších hodinách bol v bratislavskom kardiocentre CINRE Nemocnice Bory hospitalizovaný generálny prokurátor Maroš Žilinka. Je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti,“ spresnila Fedáková. Žilinka má 55 rokov. Vo funkcii generálneho prokurátora SR je od 10. decembra 2020.

Smer nezmení názor


Podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) sa novinári ráno v parlamente pýtali na možnú voľbu generálneho prokurátora v súvislosti so zdravotným stavom Maroša Žilinku. "Verím, že sa pán generálny prokurátor skoro uzdraví a dovládne svoje funkčné obdobie,“ reagoval na otázku.

Gašpar zároveň uviedol, že Smer-SD nezmení názor a nepokúsi sa zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2027. „Nie, nehrozí to. Jednoznačne budeme dodržiavať v tomto zmysle zákon. 

Na otázku, kto by mohol Žilinku nahradiť po uplynutí jeho funkčného obdobia Gašpar reagoval slovami: "Pre mňa je to úplne jedno, ja chcem, aby generálny prokurátor plnil svoju úlohu a to čo mu ukladá zákon, aby zabezpečoval spravodlivosť na Slovensku, aby to robil rovnakým metrom a k tomu viedol aj svojich podriadených. To je to najzásadnejšie". Podľa jeho slov skúsenosti z rokov 2020 a 2023 ukazujú, že rovnaký meter v tom čase zjavne nefungoval.



Šutaj Eštok praje Žilinkovi skoré uzdravenie


Generálny prokurátor Žilinka je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v poriadku a dáva sa dokopy. Šutaj Eštok to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.

"Ja som pánovi generálnemu prokurátorovi včera napísal SMS, že mu želám skoré uzdravenie. Dostal som späť odpoveď, že je v poriadku a dáva sa dokopy. Takže aj touto cestou želám generálnemu prokurátorovi skoré zotavenie, aby bol čo najskôr späť vo funkcii a najmä, aby mu zdravie slúžilo. To je absolútne zásadné. Všetko ostatné je irelevantné,“ uviedol Šutaj Eštok.

To, či sa bude voliť nový generálny prokurátor ešte pred uplynutím Žilinkovho funkčného obdobia, ktoré by malo trvať do konca roka 2027, je podľa šéfa rezortu vnútra na debatu v rámci koalície. Nemyslí si však, že k tomu dôjde.


Zdroj: SITA.sk - Gašpar: Smer-SD nezmení názor a nepokúsi sa zvoliť nového generálneho prokurátora pred parlamentnými voľbami v roku 2027 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

